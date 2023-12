Las cosas del Palacio (de Congresos) van despacio. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, resta importancia al retraso en las obras del edificio, que no podrán comenzar como mínimo hasta 2025, y justifica la demora en la "alta calidad" de las ideas presentadas al concurso.

A finales del pasado mes de noviembre, el jurado del certamen anunció una nueva prórroga (la segunda) para dar a conocer el fallo. La nueva fecha planteada por los profesionales encargados de escoger el diseño ganador es el 30 de abril de 2024 por lo que, incluso si se cumpliera, la construcción del edificio no podría iniciarse hasta el año siguiente. De hecho, una previsión similar es la que debe manejar el Gobierno de la Generalitat, ya que ha excluido la construcción del Palacio de Congresos del borrador de los presupuestos para 2024.

Sin embargo, esta demora no es importante para el alcalde alicantino, quien asegura que "dos meses en una vida no es nada" y recuerda que el futuro centro debe convertirse en un "hito" y durar "toda la vida". El primer edil ha señalado que "a cuándo se pueda retrasar el inicio de las obras no es tan importante como que se hayan presentado más de 120 propuestas". Una cifra que, para Barcala, significa que el concurso cumple con uno de sus objetivos, dado que "no falta ni uno solo de los estudios internacionales de más prestigio en el mundo".

Además, el alcalde sostiene que el futuro Palacio de Congresos debe "poner en el mapa a Alicante desde el primer minuto" y convertirse en "un verdadero símbolo" pero, aunque reconoce la necesidad de esta infraestructura, insiste en que la demora en los plazos no es lo más importante, ya que se está buscando "un edificio de una singularidad tal que se convirtiera en un referente".

Futuro edificio

Pese a que no han trascendido detalles sobre los proyectos admitidos a la fase final del concurso, las bases establecen que el futuro edificio deberá ocupar una superficie máxima de 18.000 metros cuadrados y contar con un auditorio de más de 3.000 metros y capacidad para 2.000 personas; otros dos espacios para actuaciones o conferencias de 500 y 300 personas respectivamente; salas multiusos; espacio de prensa, instalaciones tipo despacho para los congresistas o ponentes; y sala VIP, entre otras estancias.

Además, el Palacio de Congresos también deberá albergar las futuras oficinas de Suma (con capacidad para unos 150 trabajadores) y una zona de aparcamiento con capacidad para 300 vehículos.