Las obras empezarán, como pronto, en 2025 y el diseño se conocerá el 30 de abril. El jurado del concurso para escoger el futuro Palacio de Congresos de Alicante amplía el plazo máximo para el fallo debido a "la gran cantidad de trabajos presentados" y descartan una quincena de propuestas que no cumplían con las bases.

Se trata del segundo retraso que sufre la elección del futuro edificio después de que el plazo se ampliase el pasado mes de septiembre. De acuerdo con las bases, el jurado disponía de dos meses para la selección de la propuesta ganadora y el resto de premiados: un segundo clasificado, un tercero y dos accésits. Sin embargo, al registrarse 130 proyectos, los jueces ampliaron el plazo máximo hasta finales de noviembre. Una fecha que, finalmente, tampoco se ha cumplido, al fijar ahora el anuncio del ganador el martes 30 de abril.

De acuerdo con el pliego de bases administrativas, "si por la cantidad de trabajos presentados no fuera posible cumplir con el plazo de dos meses se anunciará una nueva fecha para la adjudicación de los premios del Concurso", pero este no especifica un número máximo de prórrogas, por lo que la decisión final podría anunciarse más allá del mes de abril.

En cualquier caso, lo que es seguro es que las obras no comenzarán el próximo año, como anunciaron en un primer momento el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, (entonces al frente de la Diputación); el alcalde de Alicante, Luis Barcala; y el ya expresidente del Puerto, Julián López Milla. De hecho, los presupuestos del Consell planteados por el equipo de gobierno de PP y VOX no contemplan ninguna partida para la construcción de la infraestructura.

Proyectos excluidos

Además de la ampliación del plazo para conocer el fallo del concurso, los jueces también han anunciado que una quincena de las propuestas presentadas no han superado el primer "corte", al no cumplir adecuadamente con las bases del certamen.

Se trata de los diseños que participaban bajo los lemas (formato que emplea el concurso para garantizar el anonimato) "POLIFEM", "Puerto de Alicante", "8X552", "Rorcual", "48754dara", "6 caixes", "aaa", "ABCDE", "ACCCConcurso Centro de Congresos Alicante", "IE23C", "mmcercos", "Ojo De Alicante", "Parque de Congresos", "Tarde de sol paz de aldea" y "BWV 250323".

En cuanto a los motivos para su exclusión, la publiación firmada por la secretaria del jurado, Encarnación Martínez Espuch, y la presidenta del mismo, Carmen Sellés Prieto, apunta que las propuestas o bien "no cumplen la base 13 del concurso" por no haberse presentado adecuadamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público o bien "no se pueden abrir o descifrar por haberse presentado de forma parcial mediante huella electrónica".

Por el momento, 121 diseños permanecen "vivos" en el certamen, que entregará un primer premio de casi 190.000 euros (que aumentará hasta 6,7 millones una vez adjudicado el proyecto de ejecución y dirección de obra); un segundo de 72.600 euros; un tercero de 48.000 y dos áccesits de en torno a 18.000 euros.

Futuro edificio

Pese a que no han trascendido detalles sobre los proyectos admitidos a la fase final del concurso, las bases establecen que el futuro edificio deberá ocupar una superfície máxima de 18.000 metros cuadrados y contar con un auditorio de más de 3.000 metros y capacidad para 2.000 personas; otros dos espacios para actuaciones o conferencias de 500 y 300 personas respectivamente; salas multiusos; espacio de prensa, instalaciones tipo despacho para los congresistas o ponentes; y sala VIP, entre otras estancias.

Además, el Palacio de Congresos también deberá albergar las futuras oficinas de Suma (con capacidad para unos 150 trabajadores) y una zona de aparcamiento con capacidad para 300 vehículos.