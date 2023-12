Diez, veinte y hasta cuarenta operarios a primera hora y en plena noche. Todo vale para terminar las obras del fondo de saco de la Rambla con la Explanada a tiempo para Nochevieja. El espacio, que albergará la celebración de fin de año en Alicante, aún está lejos de completar su remodelación, por lo que la adjudicataria y el Ayuntamiento centran todos sus esfuerzos en el último empujón de las obras.

Pese a que los trabajos de reurbanización de la zona deberían haber terminado en el mes de septiembre, la empresa concesionaria requirió al Ayuntamiento una prórroga del plazo inicial de tres meses más por motivos que, según alegaba, no eran imputables a la mercantil. Tras el acuerdo, las obras deberían haber terminado el 30 de noviembre, sin embargo, esa no ha sido la fecha final de la remodelación, pese a que el Ayuntamiento aún no ha concretado cuándo acabarán las obras.

El Consistorio, eso sí, ha reconocido que no estarán terminadas por completo para fin de año, (como se esperaba) cuando deberían acoger las celebraciones de Nochevieja. Sin embargo, fuentes municipales han confirmado a INFORMACIÓN que se está trabajando para que, aunque los trabajos no estén finalizados oficialmente, se reúnan las condiciones de uso y seguridad necesarias para llevar a cabo las celebraciones previstas.

En este sentido, las mismas fuentes han reconocido que es «prácticamente imposible» que la obra se encuentre recibida por el Ayuntamiento antes de fin de año ya que, además de concluir los trabajos, tendría que dar tiempo a la revisión de los mismos por parte de los técnicos municipales. Por ello, consideran que lo más adecuado es trabajar al mayor ritmo posible para que, aunque queden algunos detalles por pulir, la zona sea «permeable, útil y segura», de tal modo que no sea necesario suspender las celebraciones previstas para Nochevieja.

Al margen de la demora temporal, las obras del cruce entre la Rambla de Méndez Núñez y la Explanada de España también han sufrido una modificación presupuestaria: a petición de la empresa, el Ayuntamiento aprobó en Junta de Gobierno un sobrecoste cercano a los 300.000 euros debido a causas «no imputables a la mercantil», que disparará los gastos de la reforma del paseo más allá de los 3,3 millones de euros.

Cambio de planes

La demora que está sufriendo la remodelación del fondo de saco de la Rambla no solo ha puesto en jaque las celebraciones previstas para fin de año, sino que ha obligado a trasladar «La Sagrada Familia» (nombre que recibe el belén gigante de la ciudad) a la plaza del Ayuntamiento, la que fuera su primera ubicación. Un espacio en el que, según apuntaban varios vecinos durante su inauguración, el nacimiento está «mucho más escondido» aunque, por otro lado, también cuenta con «un entorno más bonito y espectacular» con la fachada consistorial y la de la Audiencia Provincial.

Las actividades que sí se celebrarán en el citado espacio entre la Rambla y la Explanada serán, principalmente, conciertos. La música sinfónica será una de las grandes protagonistas de las fiestas navideñas alicantinas, y es que el Concierto de Navidad (interpretado por la Peña Lírica Alicantina) tendrá lugar en este espacio, siempre que las obras lo permitan, el próximo 18 diciembre. Además, la Coral Alacant también contará con actuaciones dentro del programa «Nadales al Carrer», tanto el sábado 9 como el 16 de diciembre. Además, también se ha programado un completo ciclo de conciertos con entrada libre para los días 28 y 29 de diciembre en el mencionado fondo de saco.

Motivos más que de sobra para que la adjudicataria de las obras haya pisado a fondo el acelerador con cerca de medio centenar de operarios trabajando a diario para que el nuevo espacio pueda estar listo antes de fin de año.