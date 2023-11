Las obras de la tercera fase de reurbanización del paseo de la Explanada no estarán listas para final de este año, y eso que debían haber finalizado en el mes de septiembre. Con todo, en ese mismo emplazamiento de la ciudad, en el cruce con la Rambla, en el conocido como "fondo de saco", el Ayuntamiento ha decidido trasladar la fiesta de Nochevieja, tanto la adulta como la infantil, que se celebrarán el próximo 31 de diciembre.

La infantil, en la que se repartirán casi 2.000 bolsas de cotillón infantil, contará con un espectáculo de animación previo. La Nochevieja adulta se podrá vivir de dos formas: escuchando las campanadas "in situ", en la plaza del Ayuntamiento o en la misma ubicación que la infantil, también con el sonido de las campanadas y amenizada con música de orquesta.

Así, esa doble celebración se realizará todavía con la obra de reurbanización en marcha, tal y como ha reconocido el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar: "Para la semana de Navidad, sobre el día 20, se podrá utilizar la zona, para poner el escenario y todo lo demás. Para entonces, la obra no estará recepcionada ni tampoco terminada. El final se prevé para poco después".

Este martes, en la Junta de Gobierno, se ha aprobado la modificación del proyecto de la obra, que elevará su presupuesto hasta los 3,4 millones de euros, unos 280.000 euros más de los previstos inicialmente. También supondrá un nuevo aumento en el plazo de ejecución, que será el segundo. "Ya está hecha la petición para la ampliación del plazo", añadió el edil Villar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La actuación arrancó el 9 de enero de 2023, aunque el contrato se adjudicó en agosto a la empresa Tizor, con un plazo previsto de ejecución de ocho meses. Posteriormente, el contratista solicitó a finales el mes de julio una ampliación del plazo de ejecución de las obras de tres meses, hasta el 9 de diciembre de 2023, motivado por diversas causas que -según alegaba- no eran imputables a la empresa, aunque el plazo se ajustó a dos meses y tres semanas finalmente, que finaliza este 30 de noviembre. Sin embargo, ese no será la fecha definitiva para el final de las obras, aunque todavía no se ha concretado en cuánto se ampliará el plazo. Villar ha apuntado que terminará "poco después" de Navidad, aunque sin más concreción.

El retraso en la ejecución ha llevado al gobierno municipal de Alicante a cambiar la ubicación del Belén Gigante, que en los últimos años se había instalado en la Explanada, a la altura de la confluencia con la Rambla, es decir, a escasos metros de donde se están ejecutando las obras de la tercera fase de reurbanización del emblemático paseo. Esta Navidad, en cambio, se traslada a su ubicación original, la plaza del Ayuntamiento, donde este martes ya han arrancado los trabajos previos, con la colocación de las placas que se situarán bajo las piezas. El montaje oficial del Nacimiento de récord Guinness comenzará este miércoles, 29 de noviembre, a partir de las 22 horas, y está previsto que concluya a primera hora del martes 5 de diciembre. La inauguración se prevé para ese mismo día 5, en la previa del puente, a las 20 horas.