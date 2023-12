El Ayuntamiento de Alicante ha organizado la tradicional recogida de alimentos y juguetes de la calle San Francisco (conocida como "de las setas") para este sábado, 16 de diciembre, de 10:30 a 21 horas. Una actividad solidaria cumple que se celebra por duodécima ocasión y cuya aportación se entregará a Red Madre, Hijas de la Caridad y Despensa Solidaria. Además, el Consistorio también impulsa otras tres campañas solidarias en colaboración con los Bomberos del SPEIS y una jornada de puertas abiertas; la Concejalía de Comercio y el Cerca destinada a Cruz Roja; y la Concejalía de Bienestar Social con la "Moto Papanoelada".

La primera de estas actividades, la recogida solidaria, está organizada conjuntamente por varias concejalías y cuenta con la colaboración de las asociaciones de comerciantes del centro tradicional “Más que centro” y “Corazón de Alicante” y Facpyme. “Se trata de una actividad tradicional en nuestras fiestas navideñas que permite a los alicantinos y alicantinas mostrar la solidaridad que los caracteriza con la donación de juguetes y alimentos”, ha señalado el concejal de Planes Estratégicos y Fondos Europeos, Antonio Peral.

La iniciativa también incluye un amplio programa de animación navideña para todos los públicos “que contempla juegos tradicionales y música ambiental, pero sobre todo con un espíritu de gran solidaridad”, según ha recordado la edil de Bienestar Social, Begoña León.

Las donaciones que se reciban serán entregadas, como es habitual, a tres entidades sociales de la ciudad: Red Madre, Hijas de la Caridad y Despensa Solidaria. De acuerdo con lo expuesto la concejal de Mayores, Nayma Beldjilali, las organizaciones serán las encargadas de hacer llegar los juguetes y alimentos a las personas que los puedan necesitar.

Jornada solidaria de los Bomberos del SPEIS

Los Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante, también han impulsado una nueva campaña solidaria para recoger juguetes nuevos y alimentos envasados no perecederos y animan a participar en esta nueva edición, del 26 al 30 de diciembre, donando ilusión en el Parque Ildefonso Prats.

Las personas que acudan a la avenida del Locutor Vicente Hipólito Nº 7, podrán conocer el trabajo que realizan desde el SPEIS en las jornadas de puertas abiertas, en horario de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, así como sus diferentes unidades, dotaciones y el funcionamiento. El objetivo principal de la campaña es promocionar los valores de solidaridad y empatía en la ciudadanía y además que los niños y niñas pasen un buen día con su familia y acompañados de los bomberos.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, resaltó que “esta campaña siempre es un éxito”, al tiempo que animó a participar: “Esperamos a todas las familias y personas que quieran sumarse y conocer el excepcional trabajo que realizan nuestros bomberos, estamos seguros de que en esta nueva edición los alicantinos donarán miles de juguetes y alimentos como en ediciones anteriores para todos los menores en situación de vulnerabilidad de nuestra ciudad”.

Jornada solidaria en el Cerca junto con Cruz Roja

Por otro lado, la Concejalía de Comercio, Consumo y Mercados a través del Cerca participar este año en la campaña de recogida de juguetes organizada junto con Cruz Roja esta Navidad, con el lema "Sus derechos en juego" destinada a atender a más de 57.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, garantizado así su derecho al juego y sensibilizar sobre la importancia del mismo.

Las personas que quieran participar pueden llevar los juguetes a las instalaciones del Centro Educativo de Recursos de Consumo de Alicante, situado en los bajos del Mercado Central, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas del 12 de diciembre al 5 de enero.

La concejala de Comercio, Lidia López, ha resaltado la importancia de participar en estas jornadas solidarias y ha explicado que “el proyecto de Cruz Roja con el que colaboramos va mucho más allá del reparto de juguetes" puesto que busca también "dotar a las familias de herramientas para educar en valores y en el juego saludable, enmarcado en un sistema de trabajo real, que tiene muy presente que la infancia es la época más importante para el desarrollo integral de las personas”.

Para Cruz Roja y su área de juventud, el derecho al juego es igual para todos los niños y niñas, al margen de la situación en la que se encuentren. Por ello, reivindican cada año que todos y todas tengan los mismos derechos y tengan la oportunidad de estrenar juguetes; por tanto, no se aceptan productos usados. Se busca que sean juguetes no bélicos, no sexistas y educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad, ya que son elementos transmisores de valores sociales. Y dentro del compromiso de la Organización con el medio ambiente, no falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

Bienestar Social participa en la jornada "Ningún niño sin juguete"

Por último, desde la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento participan en la jornada solidaria de recogida de juguetes "Ningún niño sin juguete" Moto Papanoelada 2023, que saldrá desde Alicante el día 16 de diciembre y se celebra junto con cientos de motoristas ataviados de Papá Noel con una caravana motera.

Los puntos de recogida de juguetes que ofrecen desde Bienestar Social para participar están situados en los centros sociales y la sede de la concejalía de Bienestar Social, avenida de la Constitución, 1; Centro Social Isla de Cuba C/Isla de Cuba ,40; Centro Social Felicidad Sánchez avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, 58; Centro Social Gastón Castelló C/Pino Santo,1; Centro Social C/Médico Vicente Reyes, 1.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha invitado a participar y resaltó la importancia de “donar un juguete nuevo que va a ser repartido entre las familias con pocos recursos de la ciudad y que viven en situación de vulnerabilidad para garantizar el derecho de todos los niños y niñas a jugar y poder ayudarlas en estas señaladas fechas de Navidad”.