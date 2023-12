En los últimos cinco años ha aumentado un 20% el número de pacientes con esclerosis múltiple, según datos de la Sociedad Española Neurología (SEN), un incremento en los casos que se debe a factores como infecciones virales, sobre todo por el virus de Epstein Barr, mayor causa de la mononucleosis aguda infecciosa. De hecho, las últimas investigaciones determinan que todas las personas afectadas por esta patología degenerativa han sufrido previamente mononucleosis, según se conoce coincidiendo con el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.

Aunque no se saben las causas exactas, otros factores determinantes son el déficit de vitamina D; la baja exposición al sol, el tabaquismo o la contaminación pues hay investigaciones que elevan un 29% el riesgo de sufrir la enfermedad si se vive en ciudades frente a las zonas rurales. En la actualidad existen en España más de 55.000 personas afectadas de esta enfermedad, de ellas más de 2.000 en la provincia de Alicante.

La esclerosis múltiple no solo es el trastorno inflamatorio más común del sistema nervioso central, sino que es la principal causa de discapacidad no traumática entre los adultos jóvenes del mundo occidental y la segunda enfermedad neurológica -tras la epilepsia- más frecuente entre adultos jóvenes pues la edad de inicio de esta enfermedad se sitúa entre los 20 y los 40 años en la gran mayoría de los pacientes.

“Al menos una parte del aumento en la incidencia se puede atribuir a un mayor conocimiento de esta enfermedad por parte de la sociedad, a una mejor atención médica, a la existencia de más especialistas en esta enfermedad y a un aumento de la capacidad diagnóstica. Pero probablemente también a un verdadero aumento de casos debido a cambios en los estilos de vida y mayor exposición a los distintos factores de riesgo ambientales que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad”, explica la doctora Ana Belén Caminero, coordinadora del Grupo de Estudio de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Neuroinmunológicas Relacionadas de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

A más en los próximos años

“Por esas razones, estimamos que las cifras de pacientes afectados por esta enfermedad seguirán aumentando de forma paulatina en los próximos años y, sobre todo a expensas de un mayor número de pacientes mujeres, que es donde más se ha experimentado este aumento de casos. Dicho aumento en el sexo femenino también se relaciona con cambios en los estilos de vida de las mujeres, exposición a factores de riesgo y posiblemente también a factores hormonales y reproductivos”.

La esclerosis múltiple es una enfermedad predominantemente femenina. La ratio es de dos mujeres por cada hombre y se ha incrementado a lo largo de los años. Hasta hoy, el aumento en la incidencia también se ha producido a expensas de un aumento del tipo de esclerosis múltiple en brotes, que es la forma evolutiva más frecuente, suponiendo más del 80% de los casos.La evolución de la enfermedad es altamente variable, al igual que lo pueden ser los síntomas.

Se trata de una enfermedad autoinmune caracterizada por daño o destrucción de la mielina (la capa que recubre las fibras nerviosas) produciendo problemas de comunicación entre las neuronas. El 100% de los pacientes desarrollarán síntomas visuales (sobre todo, disminución de visión); hasta el 95%, síntomas motores y/o sensitivos (alteraciones del equilibrio, pérdida de sensibilidad o fuerza en las extremidades…), hasta el 85% experimentarán síntomas cerebelosos (temblores, ataxia,) y hasta el 68% y el 45% desarrollarán problemas esfinterianos y cognitivos, respectivamente.

Depresión o alteraciones del sueño

Hay otros síntomas no relacionados específicamente con una lesión de la mielina, como la fatiga, depresión o alteraciones del sueño. Por esa razón, el 75% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen algún tipo de discapacidad reconocida.

De carácter provincial, la Asociación de Esclerosis Múltiple ADEMA nace en 1996, está muy afianzada y que sigue luchando por mejorar la vida de las personas afectadas. Cuenta con cuatro trabajadores: un fisioterapeuta, una psicóloga, una trabajadora social y un conductor de transporte adaptado. Ofrecen terapia ocupacional, gimnasia y desde enero piscina pues en los últimos años ha cambiado el paradigma pues al principio se indicaba a los pacientes reposo y ahora actividad física.

"Necesitamos rehabilitación constante que las instituciones públicas, al ser una enfermedad crónica y degenerativa, no nos mantienen en el tiempo. La asociación hace esta labor para favorecer la vida diaria de las personas. Por ejemplo, la fisioterapeuta tiene todas las horas completas. Tuvimos que bajarlas porque vivimos a base de subvenciones", señala Maribel Izquierdo, presidenta de ADEMA.

Sin embargo, "cada año tenemos la inseguridad de si al siguiente vamos a poder continuar. Eso provoca inestabilidad. Debería haber un sistema de subvención diferente, sobre todo en asociaciones común recorrido de 27 años ofreciendo los servicios que las instituciones no pueden dar".

Forman parte de la asociación unas 300 personas. "Por desgracia ahora tenemos a mucha gente nueva porque es una enfermedad que no se conoce la causa y siguen existiendo casos. Afecta al sistema nervioso central, al cerebro y médula espinal, a la mielina que recubre los nervios. Es una inflamación que provoca que la conexión nerviosa no sea la misma. Puede afectar a la vista, provoca que no puedas andar, hablar. Es múltiple. Cuando esa inflamación acaba, porque es una enfermedad que va por brotes, puede ser que se vuelva al estado inicial, pero la conducción nerviosa nunca es la misma. Como siempre digo, vamos más lentos".