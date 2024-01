Las cuencas del Júcar y el Segura concentran la tercera parte del déficit nacional en agua embalsada

El agua embalsada en los pantanos de las cuencas del Júcar y el Segura, los ríos que abastecen de agua a la provincia de Alicante, ha sufrido a lo largo del último año una reducción de hasta 523 hectómetros cúbicos de agua. La cifra supone la tercera parte del total del descenso en 1.834 hectómetros cúbicos de la reserva hídrica en el conjunto de España. En un año marcado por la sequía el panorama deja a la cuenca del Segura como una de las más secas del país y sin que haya perspectivas de que vaya a remontar la situación. Aunque para el viernes hay pronóstico de lluvias, las previsiones apuntan a que éstas van a ser escasas.

Las lluvias de la semana pasada han permitido dar un pequeño respiro a los pantanos de la provincia, tras varias semanas de continuos descensos. Según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Transición Ecológica, en la cuenca del Segura, los embalses están en estos momentos al 18,5 por ciento de su capacidad con unas reservas de un total de 211 hectómetros cúbicos. La cifra supone mantener los mismos niveles de la semana pasada, después de haber estado en continuos descensos desde el verano. El embalse de La Pedrera en Orihuela ha podido almacenar un hectómetro cúbico más durante la última semana y está al 21,95 % de su capacidad con 54 hectómetros. La cuenca del Segura ha perdido 176 hectómetros cúbicos durante el último año y se encuentra en los niveles más bajos de la última década. El año pasado en esta semana estaba a un 33,9 %. Cabe recordar que la Confederación Hidrográfica del Segura mantiene en estos momentos restricciones al regadío y tiene todo listo para poner en marcha a partir de marzo los pozos de sequía, como recurso de emergencia, si continúa sin llover.

La cuenca del Júcar ha podido crecer en reservas en la última semana, gracias a las precipitaciones registradas y está al 46,13 por ciento de su capacidad con un total de 1.313 hectómetros cúbicos de agua embalsados. En una semana se han podido almacenar cuatro hectómetros cúbicos. Pero aunque esta cuenca está en mejor situación que la del Segura, también ha sido deficitaria a lo largo del último año, con la pérdida de 347 hectómetros cúbicos como consecuencia de la falta de precipitaciones. El año pasado estaba al 58,3 %. Según el balance del Ministerio, el pantano del Amadorio está a un 25 % con cuatro hectómetros cúbicos; el de Guadalest al 46,15 %, con seis; y el de Beniarrés, al 25,93 % con siete.

Situación nacional

Paradójicamente, pese a que la semana pasada fue de lluvias como consecuencia del temporal, esto no se ha traducido en un aumento de recursos hídricos en las reservas españolas. Los pantanos españoles están al 45,2 por ciento y asciende a un total de 25.356 hectómetros cúbicos. En un año se ha visto reducida en 1.834 hectómetros cúbicos, tras unos meses en verano en que llegaron a alcanzarse niveles críticos. Sin embargo, a lo largo del otoño la situación se ha remontado de manera que hay cuencas en las que los recursos se han aumentado en hasta un 20 % respecto al otro año; mientras que en las zonas más secas precisamente en ese porcentaje se han reducido los recursos.

En la cuenca del Tajo se ha bajado este año de 64,6 por ciento a 58,1 %. En los embalses de Entrepeñas y Buendía, se cuenta esta semana con un total de 616 hectómetros cúbicos embalsados. El presidente de la Junta Central de Usuarios, Ángel Urbina, aseguró que estos volúmenes de agua justifican que el Gobierno vaya a poder mantener el envío de 20 hectómetros cúbicos de agua del trasvase Tajo-Segura. A su juicio, las nevadas caídas en la cabecera del Tajo permitirán que la provincia de Alicante pueda seguir recibiendo recursos del Tajo, en una situación de sequía que es preocupante.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Jóvenes Agricultores (Asaja), José Vicente Andreu, aseguró a este diario que la situación es crítica, ya que no es habitual que llueva en los meses de invierno. "Nos lo jugamos todo a la carta de la primavera, con poca capacidad de reacción y, aunque hay medidas previstas en el caso de que persista la sequía, no se va a poder atender todo y tendremos que elegir qué se condena y qué se salva", aseguró. Como consecuencia de esta escasez de recursos podría darse que no se pudiera plantar la fruta de verano, como el melón, y la sandía, por falta de agua. Las inusuales temperaturas de estos últimos meses. "No sabemos qué puede salir", recordando la mala campaña de la granada mollar de Elche, o la floración prematura del brócoli por estas altas temperaturas. A la falta de lluvias se añade el estrés hídrico por la falta de lluvias que puede tener resultados impredecibles en las cosechas, aseveró Andreu.

A su juicio, la situación hídrica es la constatación del fracaso en política de agua por parte del Gobierno. "Hay unas comunidades con grandes reservas de agua y otras en situación crítica. Incluso se da que el Ebro está en situación óptima, mientras en Barcelona se están aplicando restricciones de agua. El Ebro está al 62,1 %, mientras que las comarcas internas de Cataluña están al 16,5 por ciento", dijo.

Relevo al frente de la Mancomunidad del Taibilla El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Juan Cascales Salinas ha sido nombrado nuevo presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en sustitución de Francisca Baraza, quien tras cinco años en el cargo cesó en sus funciones el pasado día 6 de enero, a causa de su jubilación. Cascales, que ocupaba el cargo de director adjunto, ha sido relevado a su vez por Esther Esquilas, que hasta ahora ocupaba el puesto de jefa de Área de Explotación. Desde la Mancomunidad se destacó que con estos nombramientos se garantiza la continuidad en la línea desarrollada por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en estos últimos años, en aplicación de los criterios establecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

A 25 grados en pleno mes de enero

Escenas playeras en la playa del Postiguet en pleno mes de enero. La provincia está alcanzando temperaturas totalmente inusuales para un mes de enero, en el que los termómetros han llegado a los 25 grados. Las previsiones meteorológicas apuntan a que el calor va a seguir por lo menos hasta el jueves y en esa jornada comenzará a notarse un descenso térmico. Para este jueves hay una alerta de viento, que han obligado a activar también la alerta por alto riesgo de incendios forestales. Alicante ha sido este martes la ciudad que alcanzó las temperaturas más altas de la Comunidad Valenciana con 25,9 grados. La mínima se alcanzó a las 8.20 horas de la mañana, con 14,8 grados. Para este miércoles los termómetros oscilarán entre los 13 y los 24 grados.

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) informó de que esta inaudita ola de calor se debe a anomalías en la temperatura superficial del Atlántico Oriental. Hecho que unido a la llegada a España de las borrascas Hipólito e Irene, que se estaban moviendo justo por la zona de mayor anomalía térmica. Las masas de aire caliente estaban llegando recalentadas y resecas al este de la península, que es donde más altas estaban siendo las temperaturas estos días, informó la Aemet.

El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, aseguró que durante estos días se estaban alcanzando máximas y mínimas están entre 6 y 8ºC por encima de lo normal. «Incluso estamos casi rozando el que se registre alguna noche tropical (más de 20ºC) en un mes de enero lo que sería todo un récord», dijo.

Desde la Aemet se recordó que justamente en una semana como ésta hace 139 años se produjo la mayor nevada del último siglo y medio de la Comunidad Valenciana. Una imagen que contrasta con los días veraniegos de esta semana.

Olcina indicó que las lluvias del viernes entrarán con flujo del este y noreste del Mediterráneo y por eso serán algo más cuantiosas, especialmente en el norte de la provincia. «Pero en todo caso insuficientes para el déficit que arrastramos», precisó.