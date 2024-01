La falta de camas a causa de los ingresos de pacientes con cuadros respiratorios graves está causando una disminución del ritmo de operaciones en los quirófanos de los hospitales de la provincia de Alicante pese a que el último boletín de vigilancia epidemiológica de la Conselleria de Sanidad arroja una mejoría en hospitalizaciones.

Es el caso del Hospital Universitario de Elche, donde la actividad quirúrgica ha disminuido por la falta de camas. Aunque no se han suspendido quirófanos, no se están programando todas, explican fuentes sanitarias. El sindicato CC OO denuncia que no se ha contratado personal de refuerzo.

Los ingresos han bajado ligeramente en el Hospital General de Alicante. La enorme presión de los últimos días se está cubriendo con módulos, es decir, horas extra, "pero sigue faltando plantilla porque hay bastante profesionales de baja y no se ha contratado refuerzo. No se hace un reparto equitativo de los módulos y tampoco se hacen conforme a la normativa", señala el sindicato.

Enfermería

Así, prosiguen relatando que hay muchos servicios en los que solo hay una técnica de cuidados auxiliares de Enfermería por las noches. "Por ejemplo, la planta que suele ser de cirugía de traumatología se ha convertido a planta covid. La mayoría de los ingresados son personas dependientes de entre 80-85 años, que están en habitaciones compartidas. Que haya solo una técnica de cuidados de Enfermería sola atendiendo a estas personas es una gran sobrecarga de trabajo".

Así, insisten en que "falta mucha plantilla de personal de este perfil y de celadores para atender a pacientes encamados y dependientes".

En el Hospital de la Marina Baixa siguen desbordados, apuntan fuentes sanitarias, aunque sí que se están contratando algún refuerzo y pagando módulos.

En cuanto al Hospital de la Vega Baja, "en Urgencias solo hay una enfermera de refuerzo y una técnica de cuidados auxiliares de Enfermería. Tenemos 15 pacientes en pre-ingreso, esperando cama en planta actualmente", y se espera que suba la carga asistencial.

"Nos llama la atención la ausencia de contratación de refuerzos por parte de la Conselleria de Sanidad ante esta situación" Rosa Atiénzar

"Con carácter general, la presión asistencial ha aumentado en la mayoría de los departamentos de salud. En algunos la presión sobre los servicios de Urgencias y hospitalización es elevadísima, incluso se ha incrementado con respecto a la semana pasada", afirma Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO.

Contratación

"Nos llama la atención la ausencia de contratación de refuerzos por parte de la Conselleria de Sanidad ante esta situación. Insistimos en la necesidad de reforzar con urgencia todos los niveles asistenciales, así como la necesidad de planificar adecuadamente y con antelación los planes de contingencia para dar respuesta a estos picos de demanda asistencial que son previsibles porque son estacionales y se repiten todos los años".

"CCOO no considera razonable ni una medida de gestión eficiente y adecuada derivar pacientes al sector privado cuando no se está contratando refuerzos en la sanidad pública. La primera medida debe ser el refuerzo del sistema público de salud y esto, a fecha de hoy no se está haciendo", concluye Atiénzar.