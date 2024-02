El vandalismo en los trenes de Renfe en Alicante cuesta más de 200.000 euros al año.

El vandalismo grafitero en los trenes de Renfe en Alicante ya supone un coste de más de 200.000 euros para la ciudadanía. Es decir, limpiar las pintadas ocasionadas por los grafiteros y velar por la seguridad de los vagos supone un gasto extra de más de 500 euros al día en 2023, una cifra que incluye los gastos directos que suponen la limpieza y adecuación de los vehículos y los indirectos derivados de esta lacra, como las inversiones en seguridad, tanto de personal como de tecnología para prevenir que se lleven a cabo actuaciones como esta en los vagones de tren.

Estos comportamientos incívicos no solo afectan a la estética de los trenes, sino que también tienen consecuencias directas para los usuarios de los trenes vandalizados con pintadas. Los viajeros se ven obligados a desplazarse con oscuridad no deseada o sufren retrasos o supresiones de vehículos, que no pueden circular cuando los grafitis se realizan en elementos de seguridad de los trenes. Los usuarios, además, se ven afectados por frenazos de emergencia de los vándalos para pintar durante un trayecto y por el molesto olor del producto químico usado por los grafiteros.

Además, en Alicante, según los datos aportados por Renfe, más de 600 metros cuadrados de superficie en trenes fueron pintados por vándalos durante el año pasado. Además, se emplearon alrededor de 120 horas de trabajo para limpiar los grafitis, lo que implicó la detención imprevista de trenes durante ese tiempo.

Por otra parte, el vandalismo grafitero en los trenes de Renfe en para el conjunto de la Comunidad Valenciana ha generado un coste superior a 1,1 millones de euros, lo que representa más de 3.100 euros diarios. Los vándalos pintaron más de 3.600 metros cuadrados de superficie en trenes en la región, mientras que se emplearon alrededor de 700 horas de trabajo de limpieza, lo que implicó la detención no planificada de trenes durante ese período.

A nivel nacional, la situación no es menos preocupante. Los costos generados por los grafitis en los trenes de Renfe en el conjunto del Estado alcanzaron la cifra de más de 25 millones de euros en 2023, cerca de 70.000 euros diarios para combatir el vandalismo. Por su parte, los vándalos pintaron cerca de 80.000m² de superficie en trenes. Se denunciaron 3.977 intrusiones de grafiteros en las instalaciones de la operadora, lo que representa una media de más de 11 actos vandálicos de este tipo al día. Se emplearon 15.000 horas de trabajo de limpieza de grafitis, horas en las que los trenes estuvieron detenidos de forma no prevista.

La presencia de personal de seguridad de Renfe evitó que las pintadas fueran de mayor dimensión, además de abortar 1.194 incursiones grafiteras. Como consecuencia de las actuaciones e investigaciones realizadas por el personal de seguridad de Renfe y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en 2023 se consiguió identificar y poner a disposición judicial a los autores de 124 grafitis.