Una alicantina con cuatro patologías complejas lucha en los tribunales por conseguir la incapacidad laboral

Alba Berrueco, de 59 años, lleva luchando desde 2012 contra varias patologías complejas que considera invalidantes, llegando a los tribunales para conseguir la incapacidad laboral. Se trata de cuatro enfermedades, de ellas encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica y fibromialgia con diagnóstico médico, además de síndrome de sensibilidad química múltiple y electrohipersensibilidad.

Después de que los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le hayan denegado varias veces la incapacidad, incluso recurriendo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el fallo inicial de una jueza a favor de la mujer, esta próxima semana tiene una nueva cita para valoración tras solicitarla reiteradamente y ser archivada varias veces al demandar la afectada que fuera valorada a distancia. Ella señala que los productos químicos que pueda haber en la sala médica le obligan a ir con una máscara y puede sufrir disnea.

Según relata, el INSS le obligó a trabajar en contra del dictamen del médico de cabecera y "cuando pasa esto en enfermedades tan invalidantes te ves privada de tu vida". A causa de todo este estrés, algunas de sus enfermedades empeoraron pasando de grado 2 a 3 (hay cuatro grados).

Media jornada

Durante un tiempo, la afectada, auxiliar administrativo en un ayuntamiento de l'Alacantí, pidió media jornada porque no podía aguantaba el día entero y estuvo así un tiempo hasta que su salud sufrió un mayor deterioro. Sus dolencias se le han agravado con insuficiencia respiratoria, sufre colapsos y tiene oxigenoterapia en casa.

Así las cosas, Alba Berrueco considera que la actuación del INSS hacia su persona es una negligencia porque cuenta con informes médicos y tiene ayuda de dependencia con reloj de teleasistencia y alarma. Incide en que su salud no es idónea para acudir a un puesto laboral debido al deterioro que está sufriendo. De hecho apenas ya puede salir de casa y necesita ayuda,

Lo que padece, señala, son "cuatro enfermedades del sistema nervioso. Me afectan los aparatos eléctricos, las ondas magnéticas, y con una radiografía que me hicieron me quedé 15 días en cama. Si hago algo por encima de mi capacidad me quedo postrada hasta el punto de no poder coger el móvil o no poder ni ir al baño; y cualquier actividad que intento requiere de consumo de oxígeno". Además apunta que sufre deterioro cognitivo.

Prueba de esfuerzo

La mujer se ha gastado bastante dinero en el proceso judicial "pero pides la incapacidad y en un 95 % de los casos, a no ser que sea una ceguera, no te reconocen pese a que una jueza (inicialmente) probó los hechos, me hizo pasar por una prueba de esfuerzo y condenó al INSS a pagarme una pensión". Sin embargo, el TSJ falló a favor del INSS en una revisión posterior.

Consultado sobre este caso el Ministerio de Seguridad Social, apuntaron que "si el juez le ha quitado la pensión, nosotros no podemos revisarlo. Es un tema judicializado, que ya no está en vía administrativa".