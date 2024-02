El viento alcanza en la provincia de Alicante puntas de 127 kilómetros por hora

El viento que sopla este sábado en la provincia de Alicante ha alcanzado puntas de hasta 127 kilómetros por hora, según los datos recogidos hasta el momento por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Ese dato se ha alcanzado en Xàbia, en la partida del Tossal Gros, y es con diferencia la racha más fuerte que se ha registrado. No obstante, también han llegado a 93 kilómetros por hora en Pego, en la paritda de la Plana, y a 90 en el entorno de Xixona. Asimismo, han sido detacables los 89 kilómetros por hora en la cima de Aitana, en Confrides, y los 87 de El Castell de Guadalest, además de los 82 de la partida de l'Ofra de Callosa d'en Sarrià, entre otros muchos.

En líneas generales, el viento ha superado los 50 kilómetros por hora en todo el territorio, unido a unas temperaturas no demasiado altas, contribuyendo a hacer que el día resulte desapacible. No consta, en el momento de elaborar esta información, que se hayan producido incidencias graves, aunque en la ciudad de Alicante las rachas han provocado la caída de una rama de gran porte de uno de los ficus de la céntrica plaza del portal de Elche. El suceso no ha tenido mayores consecuencias, al no verse afectada ninguna persona, a pesar de que la rama ha caído sobre la acera.

Se espera que este domingo se mantenga la misma situación, tal y como apuntan las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los cielos seguirán nubosos, aunque con intervalos de sol, de la misma forma que este sábado, mientras que el viento continuará siendo fuerte, sobre todo en el interior. La única diferencia será que las temperaturas máximas experimentarán un ascenso.

En la jornada del sábado, los termómetros no han pasado de los 18,3 grados que se han alcnzado en la partida de Lluca, en Xàbia, según Avamet. En otros puntos del municipio se han sobrepasado los 17, mientras que en Pedreguer han llegado a 18,1. Más al sur, el Baix Vinalopó y la Vega Baja han registrado también valores por encima de los 17 grados, en localidades como Elche, Crevillent, Almoradí y Torrevieja. En general, en el litoral y prelitoral se han rondado los 15 grados, mientras que en el interior han estado en torno a los 13 de máxima. Eso sí, el mencionado viento ha hecho que la jornada resulte poco agradable.