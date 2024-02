Sanidad invierte más de 10 millones en un sistema para agilizar las colas en hospitales y centros de salud

Las nuevas tecnologías acaban también en los hospitales con el dispensador de números y las llamadas a viva voz de los pacientes, todo para agilizar colas y garantizar su privacidad. La Conselleria de Sanidad está implantado un sistema para gestionar las consultas y evitar esperas a la hora de que los pacientes avisen de que han llegado, y para llamarlos, aunque su despliegue está siendo desigual, ya que en algunos departamentos están ya funcionando y en otros no. Parece una sanidad a dos velocidades.

La inversión de 10,8 millones en toda la Comunidad cuenta con una subvención de los Fondos Next Generation, y supone la instalación solo en la provincia de Alicante de 221 quioscos digitales con impresora de tiques y 978 pantallas de 50 pulgadas para las consultas y zonas de pruebas médicas.

El pasado verano se instalaron en hospitales como el de La Vila Joiosa, Alcoy, Elda, Sant Joan o el General de Elche unos monitores en los que los pacientes insertan su tarjeta sanitaria o introducen su número SIP o DNI, con lo que su llegada queda registrada y validada la cita, y se les indica a dónde dirigirse. Y son avisados después a través de pantallas instaladas por las diferentes áreas.

Uno de los monitores instalados hace meses en el centro de salud La Fábrica de Alcoy, que permanece desde entonces tapado y fuera de servicio / JUANI RUZ

Un sistema similar ya estaba operativo desde hacía tiempo en algunos centros, como por ejemplo el de Torrevieja o Vinalopó el Elche, implantado bajo la gestión privada. Y ahora llega a los hospitales y muchos centros de salud. El proyecto fue impulsado por el anterior gobierno del Botànic, siendo licitado en diciembre de 2022 por 10,8 millones y un plazo de dos años para ponerlo en marcha.

Eso sí, ahora mismo no todos los pacientes pueden disfrutar de él. En el hospital de Sant Joan funcionan desde el verano, aligerando las colas y la llegada de los pacientes. Pero en cambio en La Vila Joiosa, Alcoy, Elda o General de Elche llevan meses instalados y sin funcionar, tapados con plásticos, según han apuntado fuentes sindicales y usuarios de los centros.

Desde la Conselleria de Sanidad han explicado a INFORMACIÓN que se tenían que instalar antes del pasado 31 de diciembre, para no perder la subvención europea con la que se han adquirido, y que se espera que en seis meses estén todos operativos. Pero la imagen de estos quioscos precintados que dispensan los números y sirven para poner en la cola a los pacientes no deja de sorprender a muchos usuarios, que se preguntan qué son.

Uno de los monitores del hospital de la Marina Baixa, aún por poner en funcionamiento / INFORMACIÓN

En el Hospital de Sant Joan hay desplegados 20 quioscos digitales, además de 123 pantallas por las que se avisa a los pacientes de que le toca entrar a la consulta o a hacerse una prueba. En Elda también hay 7 quioscos y 17 pantallas, según lo que recoge el pliego de adjudicación.

En cambio, en el General de Alicante ni siquiera están instalados. Allí se sigue funcionando con el número de toda la vida y el panel donde aparece por qué número van, o acudiendo a la ventanilla del área, dando el nombre, y después siendo avisado a viva voz para entrar. Fuentes sindicales señalan que la semana que viene estaría previsto iniciar la instalación de este sistema, que para el General de Alicante estaría compuesto por 22 quioscos y 102 pantallas.

Las pantallas instaladas en el hospital de Sant Joan, por las que se avisa a los pacientes con una combinación de iniciales y números / HÉCTOR FUENTES

Verificación de conexiones e integración del sistema

Desde Sanidad han explicado a INFORMACIÓN que "se trata de un proyecto con financiación europea por lo que, para cumplir los plazos, todos los dispositivos tenían que estar instalados a finales de año. Por eso se fueron instalando. Ahora se están verificando las conexiones e integrando el sistema con las aplicaciones (SIA en Atención Primaria y Orion Clinic en Hospitalaria). El servicio de gestión de proyectos calcula que en unos seis meses podría estar en marcha”. Pero desde la conselleria no han podido aclarar por qué en el General y en muchos centros de salud aún no se han desplegado.

Otra mejora del nuevo sistema es la confidencialidad de los nombres. En Sant Joan ya no se llama por el nombre y apellido, sino que el turno aparece en la pantalla, con una combinación de las iniciales del paciente y un número.

El Hospital General de Alicante sigue funcionando con los números y la ventanilla / J.A.RICO

Pese a lo novedoso y llamativo de este sistema, no se ha publicitado su implantación en los hospitales hasta ahora, salvo en el caso de Elda, que en agosto el departamento emitió una nota informando del mismo pero aún no ha entrado en funcionamiento. La gestión de este proyecto la realizó el anterior gobierno de izquierdas en la Generalitat, pero es bajo el nuevo ejecutivo de PP y Vox cuando se está desplegando.

En este proyecto participan 266 centros de Atención Primaria y hospitales de la Comunidad Valenciana, estando incluidos en la provincia los hospitales de La Vila Joiosa, Alcoy, General de Alicante, Sant Joan, General de Elche, Elda, Torrevieja y Orihuela, así como 69 centros de salud de la provincia.

Monitores precintados en el Hospital de Alcoy / JUANI RUZ

El sistema agiliza el acceso a las consultas y preserva la confidencialidad de los datos de los pacientes, que saben cuando les toca entrar en la consulta, mientras que el médico a su vez también tiene información del paciente a tiempo real. Así, los objetivos que se persiguen son orientar al paciente indicándole la sala de espera desde la que será llamado a consulta, disponer de la trazabilidad y seguimiento de cada paciente y poder organizar y priorizar las llamadas a pacientes mejorando así la calidad de la asistencia sanitaria.

Testimonios

Los pacientes que ya disfrutan del servicio, como por ejemplo en el Hospital de Sant Joan, se muestran satisfechos con esta implantación. Silvia Soler explica que "al menos te ahorras una cola, ya que después sí que tienes que esperar a las consultas. Así, al menos el nuevo sistema lo hace más rápido". A pesar de los beneficios, también hay alguna queja, como la de Cristian Gomis: "A las personas mayores les cuesta hacerse con el sistema, y a veces el lector no pilla la tarjeta sanitaria, y hay que meter los números a través del teclado digital, y para los mayores es una dificultad añadida". Para Luisa de la Torre "es un avance, ya no tiene nadie que enterarse de mi nombre cuando me llaman a consulta. Lo veo muy bien. Lo que no entiendo por qué han tardado tanto en poner esto en marcha, que tampoco le veo mayor complicación".

En el General de Alicante siguen funcionando con los números / J.A.RICO

En cambio, en el Hospital General de Alicante, varios usuarios consultados por INFORMACIÓN desconocían el sistema que se va a implantar, apuntando Marisa Amorrortu que "no entiendo por qué en Sant Joan hay un servicio del que en Alicante no está, si el General es el principal hospital de la provincia". Por el momento no hay ni rastro de este sistema, salvo en la zona de Extracciones y en la de dispensación de medicamentos, donde hace tiempo que existen otros quioscos, que van a ser ahora reemplazados por los nuevos, según fuentes sindicales. Y por ejemplo en Alcoy, los usuarios del Hospital Virgen de los Lirios se preguntan qué es el aparato. José Luis Sirvent explica que "no sé muy bien para qué es el monitor, lleva ahí meses tapado con un plástico".