El juzgado requiere al Ayuntamiento de Alicante dos informes sobre el arquitecto municipal investigado por cohecho

Cinco días de silencio han bastado para que el Ayuntamiento de Alicante, liderado por el popular Luis Barcala, se pronuncie acerca de la detención la pasada semana de un arquitecto municipal por su presunta vinculación con el jefe de una red de narcotraficantes, también arrestado. Desde el ejecutivo local, que ha evitado entrar a hacer valoraciones sobre lo sucedido hasta el momento, sí que han confirmado que el pasado viernes los juzgados requirieron al Consistorio dos expedientes que ese mismo día habrían sido entregados "a la Policía Judicial", según ha informado este lunes el propio alcalde de la ciudad en respuesta a este medio.

"No tenemos más información que la que se encuentra publicada y no tenemos ningún tipo de comunicación con el juzgado, ni nos consta que se hayan adoptado medidas a nivel restrictivo", aclara Barcala. "Solo sabemos que el pasado viernes nos fueron solicitados por el juez dos expedientes que se entregaron a la Policía Judicial y no sabemos nada más sobre este asunto", afirma el alcalde de Alicante.

Además, Barcala ha asegurado que su ejecutiva no conoce "nada" sobre el punto en el que se encuentra la instrucción ni ningún tipo de detalles al respecto en estos momentos. "No conocemos nada de la instrucción y no se han adoptado, que nosotros conozcamos, medidas cautelares algunas en consecuencia de la misma. Nosotros como Ayuntamiento actuamos en función de lo que las actuaciones judiciales nos hayan indicado, pero no podemos prejuzgar porque que no es nuestro papel", indica Luis Barcala.

El arquitecto municipal de Alicante detenido por la pasada semana por cohecho en el marco de una operación antidroga de la Policía Nacional quedaba el pasado viernes en libertad provisional tras comparecer en el juzgado de guardia de la capital alicantina.

Este técnico municipal y otras siete personas comparecieron el pasado viernes ante las titulares de los juzgados de Instrucción número 2 de Alicante y Primera Instancia e Instrucción número 2 de Novelda, ambas en funciones de guardia, y para todos se acordó libertad excepto para el presunto cabecilla, Rafael G.M., para el que se ha decretado prisión eludible con una fianza de 20.000 euros, según fuentes judiciales.

El funcionario de carrera Francisco N. T., que estuvo en Gestión Urbanística y ahora está adscrito al área de Planeamiento, fue arrestado el pasado miércoles por un delito de cohecho, antes de que se incorporara a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Alicante. Según la investigación que desde hace meses se dirige desde el juzgado de Instrucción número 4 de Novelda, el arquitecto le habría hecho "favores" al considerado por los investigadores de la Policía Nacional como el cabecilla de una red de narcos para "ayudarle a rentabilizar propiedades adquiridas con dinero procedente de la venta de marihuana".

La "ayuda" habría consistido en la agilización de trámites en el área de Urbanismo, tales como cambios de uso. El funcionario llegó al Ayuntamiento en calidad de interino y, tras un paso por otro ayuntamiento de la provincia, llevaba menos de un año como funcionario en el Consistorio alicantino.

Tras acordarse la prisión para el presunto cabecilla ha abonado poco después la fianza y también ha salido en libertad, aunque tendrá que comparecer cada quince días en sede judicial, se le ha retirado el pasaporte y no puede salir del país. Además de las ocho personas liberadas este viernes, otras cuatro que fueron detenidas salieron en libertad tras comparecer en dependencias de la Policía Nacional.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, la magistrada de guardia en Alicante ha recibido a cinco de los arrestados y ha acordado, de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, la libertad provisional para cuatro de ellos y prisión eludible bajo fianza para el quinto, quien está considerado como el principal implicado en la trama.

Comparecencias periódicas

Entre los detenidos que han salido libres del Palacio de Justicia de Alicante figura el arquitecto municipal Francisco N.T., a quien se le ha impuesto como medida cautelar la obligación de efectuar comparecencias periódicas, una vez a la semana, en sede judicial.

La Policía Nacional acusa a este funcionario municipal de recibir "regalos" del presunto narco a cambio de favores con gestiones en el área de Urbanismo del Ayuntamiento. Algunos de los "regalos" fueron entradas para una discoteca y droga para consumo propio.

Por su parte, la responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Novelda ha acordado la libertad provisional con comparecencias quincenales de los tres detenidos puestos a su disposición.

Según el TSJ, ambos juzgados se inhibirán ahora en favor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Novelda, competente para proseguir con la investigación y que ya tenía una causa abierta por estos hechos, por la presunta comisión de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, cohecho, defraudación de fluido eléctrico e integración en organización criminal.

La investigación, de la que ya se ha levantado el secreto de las actuaciones, se dirige contra una docena de personas por su supuesta participación en una red dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, fundamentalmente marihuana, y a blanquear el dinero obtenido con esa actividad ilícita a través de la adquisición de inmuebles.