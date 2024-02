La comisión de la sequía decide este miércoles si adopta restricciones en el Segura

Ante un año hidrológico marcado por la sequía, la Confederación Hidrográfica del Segura se sienta este miércoles para abordar qué medidas extraordinarias se adoptan ante la falta de agua. Sin embargo, la situación ha dado un vuelco durante los últimos días tras la llegada de la ansiada lluvia en la cabecera del Segura y las restricciones que ya se daban por seguras podrían verse atenuadas. La Comisión Permanente sobre la Sequía se reunirá formalmente este miércoles, pero todas las opciones están abiertas sobre las medidas que finalmente se van a adoptar.

Las dos principales medidas encima de la mesa son la puesta en marcha de los pozos de sequía y el aumento de las restricciones al regadío. En estos momentos las restricciones al regadío son del 25 por ciento y las que se estaban barajando desde la Confederación en caso de que la crisis se agravara la elevaba hasta el 50 por ciento. La otra medida es activar a partir del 1 de marzo los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra, de donde pondrán extraer hasta 32 hectómetros cúbicos al año. Otros acuíferos se irían activando como recurso de emergencia en función de las necesidades.

El escenario ha cambiado ligeramente con la llegada no sólo de la lluvia, sino también de nieve que podrían suavizar el alcance de lo que se acabe acordando en la reunión de este miércoles. En esta comisión están representados tanto la Confederación Hidrográfica, las comunidades valenciana, andaluza, murciana y manchega, organizaciones de agricultores y regantes, entre otros.

Este lunes, el río Mundo, el principal afluente del Segura, tenía su segundo reventón de este año, un fenómeno meteorológico que, cuando se produce, se precipita al vacío con una cascada de casi 100 metros de altura. "Las lluvias que han caído son importantes. Está entrando más de un hectómetro diario, ha caído nieve y se esperan más lluvias a lo largo de toda esta semana", aseguró a este diario el presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, que confió en que gracias a estos recursos algunas de las medidas planteadas aplacen su entrada en vigor.

Sin embargo, el presidente de la CHS Mario Urrea ya advirtió a principios de este mes que para frenar la declaración extraordinaria de sequía sería necesario que estuviera lloviendo durante un mes y medio de manera ininterrumpida en la cuenca del Segura, un volumen de precipitaciones que por el momento no se ha alcanzado. Aunque las lluvias de los últimos días en la cabecera del Segura han contribuido a relajar la presión. En este sentido, el propio Scrats no descartaba que en caso de que se dejaran sobre la mesa algunas de estas medidas, no se podría descartar que tuvieran que volver a debatirse en unos meses.

Generalitat Valenciana

Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, a preguntas de este diario, se incidió en que "la Generalitat va a defender una vez más el agua que nos corresponde. Vamos a solicitar en la comisión que se atienda a criterios técnicos y no ideológicos en la toma de decisiones que se adopten respecto a la gestión hídrica del organismo de cuenca".

En el departamento de Salomé Pradas se subrayó que "tras las últimas precipitaciones, no se van a poner sobre la mesa nuevos recortes. Los pantanos de cabecera, Entrepeñas y Buendía, se encuentran en nivel 2, una situación que no hace pensar en que se vayan a llevar a cabo restricciones. No obstante, reclamaremos, siempre desde el sentido común y siguiendo las recomendaciones de los expertos, cada gota de agua necesaria para la provincia de Alicante". En este sentido indicaron que había que esperar a ver cómo se desarrollaba la reunión este miércoles.

Reserva hídrica

El último balance sobre el estado de los pantanos y de la reserva hídrica española apenas refleja nada sobre estas últimas lluvias. La situación hídrica en el Segura permanece exactamente igual que hace una semana. Las reservas en la cuenca se mantienen al 18,60 % con 260 hectómetros cúbicos embalsados. El año pasado en estas mismas fechas había 402 hectómetros cúbicos y la media en los últimos diez años ha sido de 458, cifras que ponen de manifiesto cuál ha sido la incidencia de la sequía a lo largo de estos meses. El pantano de La Pedrera en Orihuela se mantiene al 20,73 %.

Las lluvias siguen llenando las reservas de la cuenca del Tajo, donde los pantanos están al 70,48 %. Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, de los que depende el trasvase al Segura cuentan en estos momentos con 810 hectómetros cúbicos embalsados. Sin embargo, el trasvase sigue paralizado a causa de obras de mantenimiento.

En la cuenca del Júcar, se repite otra semana con datos positivos y las reservas crecen en siete hectómetros cúbicos, con un total de 1.407 hectómetros en los pantanos, el 49,44 por ciento de su capacidad. El Amadorio y Beniarrés mantienen sus reservas, pero Guadalest pierde un hectómetro cúbico.