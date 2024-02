Crece la preocupación en las urbanizaciones de Alicante tras el incendio de València

La incertidumbre y la intranquilidad se ha extendido entre los residentes de las urbanizaciones de Alicante tras el incendio que tuvo lugar el pasado jueves en una comunidad de propietarios de València. Este hecho extraordinario ha ocasionado que los vecinos de bloques de pisos de la ciudad hayan comenzado a plantear temas relacionados con la seguridad, desde el estado de los extintores hasta la contratación de seguros para la finca, pasando por la realización de estudios sobre la fachada y la elaboración de planes de evacuación.

En medio de este panorama, el Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, ha observado un aumento notable en las solicitudes de reuniones por parte de las comunidades de propietarios. La presidenta de la entidad, María del Mar Rodríguez, ha explicado que durante estos encuentros ha sido necesario tranquilizar a los residentes y, sobre todo, se ha hecho mucho hincapié en aclarar la importancia de seguir las pautas establecidas por los bomberos en caso de emergencia.

"Estamos notando que ante estas noticias hay confusión, están preguntando mucho qué hacer en caso de incendio y no están siendo conscientes en muchas ocasiones de los peligros que pueden tener según qué ideas. Por ejemplo, en algunas comunidades de propietarios nos han solicitado las llaves para subir a la azotea, esto es último que se debe hacer en caso de incendio, o han planteado como idea ante el fuego salir por el hueco de la escalera. Ante estos planteamientos nos toca poner calma y decir que estas cuestiones no está dentro del protocolo", señala Rodríguez.

Entre las preguntas más realizadas por las comunidades de propietarios estos días están las relacionadas con el funcionamiento de los extintores o si existen planes de evacuación. "Una comunidad de vecinos no suele tener un plan de evacuación como un hotel o un centro comercial que sí que cuentan con uno en concreto, lo que tenemos que hacer es lo que nos marcan los bomberos: quedarnos en casa. Lo que sí que tienen las urbanizaciones es normativa, como carteles que nos indican dónde están los extintores, detectores de humos o, en el caso de los garajes, unas indicaciones más concretas", explica la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante.

"Nos preguntan que si funcionan los extintores y claro que funcionan, los administradores nos encargamos de que pasen el mantenimiento correspondiente y de cambiarlos cuando llega su fecha de caducidad, pero muchas veces es una información que los propietarios no tienen y aquí estamos nosotros para aclararles lo que ellos necesiten", indica Rodríguez.

En relación con el material de las fachadas, la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante indicó que es fundamental contar con la asesoría de profesionales para evaluar la composición de los elementos y determinar si existe algún riesgo de propagación del fuego. "Si los vecinos están preocupados por la composición de sus fachadas y quieren tener algún tipo de informe que certifique que esta se encuentra en sus mejores condiciones primero tendrán que hacer una reunión de la comunidad para aprobarlo y después que sea un profesional quien evalúe la composición de los elementos de la fachada con claridad", asegura Rodríguez.

Conductas arriesgadas

La presidenta del el Colegio de Administradores de Fincas de Alicante ha subrayado que lo que más recomiendan a los vecinos en estos encuentros es la importancia que tiene su papel en la seguridad de la comunidad. "Los vecinos no tenemos conciencia de que muchos de nuestros comportamientos ponen en riesgo a la comunidad. Siempre puedes encontrarte a alguno haciendo barbacoas en el balcón o en el patio de luces, un comportamiento que puede aumentar significativamente el riesgo de incendio, por no hablar de la acumulación de enseres en plazas de garaje, un peligro del que muchas veces no somos conscientes", señala Rodríguez.

Desde el colegio, se están proporcionando pautas y orientación a los administradores para abordar estas preocupaciones y promover una mayor concienciación sobre la seguridad en las comunidades de propietarios. "Estamos proporcionando indicaciones a los colegiados para que sepan como actuar en caso de que los vecinos nos propongan cuestiones que no entran dentro de los protocolos, en materia de incendio no hay inventos que valgan y eso hay que decirlo", apunta la presidenta.