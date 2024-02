¿Cuáles son las amenazas del litoral de Alicante por el cambio climático?

¿Qué efectos puede causar en la costa de Alicante el cambio climático? La Sede Universitaria de la UA en la calle San Fernando ha acogido este miércoles el proyecto EcoAzul-Med, una herramienta web a través de la que se puede predecir los efectos del cambio climático en las siguientes cuatro décadas. Este proyecto cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del programa Torres Quevedo, así como con aportaciones de los fondos europeos Next Generation y se implementa en la empresa internacional Kveloce, que ofrece servicios de consultoría de I+D+i. Con él se busca anticipar escenarios en un panorama de efectos climáticos extremos con proyecciones a lo largo de las cuatro próximas décadas y con el objetivo de ayudar en la toma de decisiones en las actividades basadas en la economía azul. Los sectores hacia los que va dirigido son el turismo, el sector pesquero y la acuicultura.

Para ello, se ofrecerá información climática oceánica (olas de calor marinas, temperatura y salinidad de la superficie del mar etc.) y atmosférica (olas de calor atmosféricas, temperatura máxima del aire, precipitación, precipitación intensa etc.) para diferentes intervalos temporales y escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero y con el objetivo de ayudar en la toma de decisiones en las actividades basadas en la economía azul. La herramienta todavía está en fase de desarrollo y podría estar disponible en octubre. De manera que los sectores implicados podrán medir los efectos del cambio climático en su sector.

Sectores económicos

Según la investigadora, Alba de la Vara, responsable del proyecto, en el sector turístico el incremento de la temperatura máxima diaria del aire en verano podría causar una pérdida de confort térmico, que aumentaría el uso de aire acondicionado y modificaría los horarios en los cuales residentes y turistas disfruten del destino. Además, podría generar un cambio de preferencia de destino por parte del turismo extranjero, disminuyendo el flujo de turistas.

En las otras actividades contempladas en el proyecto, en el sector acuícola, el ascenso de la temperatura de la superficie del mar en verano podría modificar la concentración de oxígeno disuelto en el agua, incidió De la Vara. "Además, ese ascenso podría dar lugar a un aumento de algunas poblaciones de patógenos, favoreciendo enfermedades infecciosas y parasitarias y, por lo tanto, la mortalidad en los cultivos marinos", dijo.

En cuanto al sector pesquero, la investigadora destacó que el incremento de la temperatura podría provocar alteraciones en los ecosistemas marinos y cambios en el comportamiento de las especies objetivo de las flotas, que podrían desplazarse a aguas más profundas. "También podría desplazar las especies migratorias tanto espacialmente, como en el periodo temporal en el que aparecen (bonitos, melvas, albacoras, algarines etc.), dificultando la gestión adecuada de los recursos. Además, podría afectar negativamente a la conservación de las capturas a bordo de las embarcaciones en el trayecto a puerto, lo que conllevaría un incremento de los costes proyecciones del clima futuro en el litoral Mediterráneo español", explicó.