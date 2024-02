Sanidad da por controlado un brote de sarampión en Alicante con cuatro casos

La Conselleria de Sanidad ha dado por controlado un brote por sarampión declarado en Alicante, con cuatro casos confirmados y tras los que no ha habido nuevos contagios, según han confirmado a este diario fuentes de Sanidad. Hace varias semanas los pediatras de la provincia empezaron a recibir notificaciones de la Dirección General de Salud Pública para que extremaran los controles ante los casos sospechosos de sarampión después de la detección del brote, ya que se trata de un virus altamente contagioso. "Es una enfermedad de la que hace años que no se registran casos, por lo que de no existir esta alerta algunos pediatras podrían haberlos pasado por alto", explicaron a este diario profesionales de Pediatría consultados. Un virus muy contagioso contra el que la mayor prevención es la vacunación.

Concretamente, en los casos de Alicante se trataba de dos niños que se habían contagiado durante un viaje reciente a Rusia y, posteriormente, dos personas de su entorno. Junto con otro brote que afectó a cinco personas en la provincia de Toledo, han sido los primeros brotes que se han registrado en España desde el año 2020. Uno de los principales problemas de la enfermedad es que es muy contagiosa, pero que en España se ha podido mantener bajo control gracias a los elevados índices de vacunación. La Organización Mundial de la Salud ha vinculado el aumento de casos en Europa con el descenso de las vacunaciones desde los años de la pandemia.

Los expertos achacan al flujo de personas desde países con peores coberturas sanitarias y el aumento de los movimientos antivacunas este repunte de los casos de sarampión. En Reino Unido y Francia ha habido un aumento importante, pero en España se considera que las cifras de vacunación son mucho más altas.

Pediatras

"Para que no circule el virus se deben tener coberturas de vacunación muy elevadas, superiores al 95 por ciento", explicó a este diario Fernando Moraga-Llop, expresidente de la Sociedad Catalana de Pediatría y portavoz y vocal sénior de la Asociación Española de Vacunología. La vacuna en España se compone de dos dosis, la primera a los doce meses y que forma parte de la triple vírica. La segunda entre los 3 y los 4 años. "Para que el virus no circule hay que intentar tener coberturas vacunales del 95% con las dos dosis", explicó. En este sentido, subrayó que en el caso de los niños vacunados con la primera dosis el promedio de vacunación está por encima del 97 por ciento, mientras que en la segunda el porcentaje es del 93,9%. Sin embargo, matizó que aunque en cifras generales hay un buen promedio de vacunación hay cinco comunidades que en la segunda dosis están por debajo del 90 %, cifras que había que mejorar.

Por su parte, la pediatra Mara Garcés, miembro de la Sociedad Valenciana de Pediatría subrayó que en estos momentos, tanto España como la Comunidad Valenciana estaban en muy buena situación, respecto al sarampión. "Es una enfermedad prevenible por la vacunación. Sin embargo, es muy contagiosa. Un solo caso puede contagiar a entre 25 y 30 personas, si no están vacunados", explicó. Garcés destacó que de estos nuevos casos no hay ninguno que sea propio, sino que se trataba de casos importados. "Ha habido personas fuera de España en contacto con otras personas con sarampión", explicó, por lo que destacó que la alta vacunación es la que permite que los contagios se bloqueen y el virus no circula.

En este sentido destacó que la vacunación es la mejor manera de evitar la expansión del virus. Garcés señaló desde el año 2012 España es un país libre de sarampión, aunque se producen nuevos casos importados de otros países, estos se bloquean en España. En el caso del movimiento antivacunas, señaló que la gente que no da un valor significativo a la vacunación, también se están beneficiando de la vacunación de otros, que es lo que frena los contagios. En este punto destacó que el sarampión es una enfermedad de entidad grande y que puede tener una mortalidad significativa, sobre todo en niños. "La vacuna es segura", insistió.