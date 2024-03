Sergio Campos, un hombre bueno y capaz al frente el puerto de Alicante

Dos personas se habían dirigido a mí siempre por mi nombre completo, Francisco José. Mi padre, fallecido hace ya más de 20 años y Sergio Campos, que fuera, entre otras funciones, presidente del puerto de Alicante, y que ha muerto en su casa de Alicante a los 88 años de edad. Un señor de los pies a la cabeza, que forma parte ya de esa colección de alicantinos ilustres pese a haber nacido en Valencia en abril de 1936. La familia esperaba el desenlace tras una dura batalla contra el cáncer, pero nunca quieres publicar una noticia tan difícil de escribir porque, además, Sergio Campos, se hacía querer

Catedrático de Puertos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante y funcionario del Cuerpo Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Ministerio de Fomento, también fue decano en Alicante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos durante doce años y vocal del Consejo de Representantes del Instituto de la Ingeniería de España.

El entonces presidente del Consell, Francisco Camps, cerraba en el verano de 2007 la carrera por la sucesión de Mario Flores al frente del Puerto de Alicante con la designación de Sergio Campos como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria. El nombramiento supuso la recuperación para el puesto de una de las personas que mejor conocía la realidad portuaria de la ciudad a la que había estado ligado más de cuarenta años en diferentes etapas, desde que se incorporó como ingeniero en 1964.

Jubilado desde el 1 de septiembre de 2004, tras su última etapa como director junto a Mario Flores, del que fue su mano derecha, Campos era el candidato del conseller, que también pensó en él como asesor en la Conselleria. Finalmente y tras no encontrar tampoco en Alicante -el jefe del Consell quería para el puesto a un alicantino- ninguna persona con el curriculum de Sergio Campos, se optó por recuperar al veterano ingeniero de Caminos, excelente técnico, educado, buena persona. En definitiva, lo que conocemos como un señor

Sergio Campos nació en Valencia el 18 de abril de 1936. Hijo de médico y buen estudiante se licenció como Ingeniero de Caminos en 1963, pasando automáticamente a ser funcionario del Estado. Tras realizar la milicia universitaria con el rango de alférez, el 1 de junio de 1964 se incorporó como ingeniero al Puerto de Alicante, ciudad donde formó su familia. Campos ha estado ligado al Puerto en diferentes etapas. La primera entre 1964 y 1971, años en el que el Gobierno le nombró Delegado de Vivienda en Alicante para desarrollar, entre otros, los polígonos residenciales de Babel, San Blas, Almafrá -Elda- y Palmerales -Elche- y el industrial de las Atalayas.

La segunda entre 1974 y 1988. En 1979 accedió a la dirección tras el fallecimiento en accidente de tráfico de Jesús Ruiz, que era el director. Entre 1988 y 1989, pasó a dirigir el puerto de Cartagena desde donde se iría a la CAM como responsable de Urbamed para desarrollar el Pau IV. En 1996, Mario Flores le recuperó de nuevo para el Puerto de Alicante, donde permaneció hasta el 1 de septiembre de 2004. El 25 de julio de 2004, a las puertas de la «primera» jubilación, se despidió del Puerto con esta frase publicada en INFORMACION. «Intentaré pintar, escuchar música y escribir, algo que me gusta mucho pero que no he podido practicar».

Miguel Hernández escribió mucho sobre la muerte tras una larga enfermedad. Empieza con el sufrimiento, le sigue la rabia pero acaba con el recuerdo en la memoria, que es lo que nos va a quedar de Sergio a todos los que te conocimos, y sobre todo a la mujer de tu vida, Nito Manero (58 años de matrimonio). A la hora de escribir este texto recuerdo alguna de las entrevistas que tuve ocasión de hacer a Sergio. Y una respuesta se me ha quedado grabada en la memoria. “¿Cuál es el secreto de vivir tantos años junto a la misma mujer y seguir como el primer día?. Francisco José, porque soy de esas personas que piensa que cuando se estropea una cosa hay que arreglarla, y no tirarla a la basura”. Sergio Campos deja cinco hijos (Sergio, Nacho, Diego, Juan e Isabel) y diez nietos.Aficionado a la vela, a la música clásica y, sobre todo, a la familia..El gallardete del Club de Regatas de Alicante está a media asta en su honor.

Sergio Campos será velado por su familia a partir de las 17.30 horas de hoy domingo en la sala 1 del tanatorio de San Juan (junto al hospital). La misa funeral será mañana lunes a las 13 horas. Descanse en paz.