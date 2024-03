La hostelería de Alicante rechaza sumarse a la «moda» de cobrar por atender en las terrazas

A principios de este mes de marzo un establecimiento hostelero de Sevilla se dio a conocer a nivel nacional tras la queja de una consumidora: le habían cobrado un suplemento de diez euros por servirle en una mesa ubicada en la terraza. Este suceso provocó una oleada de críticas en redes sociales a locales que llevaban a cabo prácticas similares en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga aunque, eso sí, con «tasas» muy alejadas de los diez euros.

Algunos de los establecimientos, como el negocio sevillano, optan por incluir directamente un concepto en la cuenta como «servicio de terraza», con importes que por norma general se sitúan entre los cincuenta céntimos y los dos euros por mesa. Otros, optan por un método menos llamativo pero igualmente eficaz: los precios de la carta son distintos en el interior del local de lo que se cobra en la terraza. Sin embargo, se trata de una serie de prácticas que parecen estar lejos de aterrizar en la ciudad de Alicante, donde la hostelería no solo no las está aplicando (con carácter general) sino que incluso las consideran «injustas» y hasta «contraproducentes» para el negocio.

Así lo considera Alexandra Escudero, del restaurante Terre, en la Explanada: «Nosotros no lo estamos cobrando, pero creo que tampoco ningún otro negocio de la zona». Una visión que corrobora su «vecina» María José Gómez, de la histórica chocolatería Valor: «Sí que sé que hay otras ciudades donde ya se está cobrando, a veces hasta con importes que me parece que se pasan tres pueblos, pero a mí me parece que no tiene ningún sentido». De igual manera, Giuseppe Alongi, del restaurante Da Ciro, tampoco le encuentra lógica: «Yo no lo veo bien, porque nos cuesta lo mismo atender dentro que en la terraza».

Opiniones de diferentes hosteleros de Alicante sobre el suplemento de terraza. / Jose Navarro

De hecho, algunos hosteleros creen que la medida podría suponer más una desventaja competitiva que una oportunidad de negocio. Es el caso de Enzo Profilo, de La Disfrutona, quien cree que «no sería buena idea en Alicante», ya que se trata de una ciudad donde «la gente busca terrazas por encima de todo». Así que, según Profilo «terminaría siendo un problema que podría hacer que los clientes no quieran sentarse».

Ocio nocturno

Un caso bien distinto es el del ocio nocturno, donde la diferenciación de precios entre el interior y el exterior de los locales lleva años practicándose con regularidad.

En este sector, donde es importante que la zona interna de los pubs y discotecas tengan un buen «ambiente» para atraer a más clientes, los hosteleros ofrecen todo tipo de descuentos y promociones a los clientes que, eso sí, para disfrutarlas tendrán que instalarse en el interior de los establecimientos. De esta forma, los precios de las copas pueden variar entre cincuenta céntimos y un euro y medio en función de la mesa escogida. Algo que, por el momento, no parece que vaya a extenderse al resto del sector de la hostelería alicantina.

