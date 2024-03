Nueva jornada de colas en el aeropuerto de Alicante-Elche por la huelga en la seguridad privada

Este sábado han vuelto a producirse largas colas de usuarios en los controles de acceso al embarque del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y en otros puntos como los mostradores de facturación, con motivo de la huelga que mantiene el personal de seguridad privada, y que se materializa en dos paros de una hora a lo largo del día. La protesta, que comenzó el jueves y seguirá hasta este lunes 1 de abril, ha vuelto a tener un importante seguimiento, aunque sin que se hayan producido incidencias significativas ni se haya visto alterado el desarrollo del tráfico aéreo.

El paro convocado entre las 8.30 y las 9.30 ha tenido un seguimiento total por parte de los trabajadores que no se encontraban adscritos a los servicios mínimos, fijados en un 85%, según explica el presidente del comité de empresa. No obstante, el portavoz de la plantilla admite que con un índice de servicios mínimos tan alto y un paro de tan solo dos horas, repartido además en dos momentos del día distintos, el impacto de la huelga es muy limitado. Además, recuerda que hay "deficiencias estructurales" de las que los vigilantes "no somos responsables", y que tienen también su efecto en el desarrollo de una jornada, al margen de estos paros.

Asimismo, Antón denuncia que "la empresa no ha consultado con la representación de los trabajadores quiénes debían prestar servicios mínimos" y, además, asegura que "ha habido contrataciones en los días previos a la huelga que no han sido informados". Por esta razón, el representante de los vigilantes señala que "se tomarán las medidas legalmente oportunas contra la empresa" a partir de este lunes.