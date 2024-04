Barcala, sobre la polémica del Palacio de Congresos de Alicante: «Aquí todo el mundo es experto»

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha querido respaldar la decisión de los jueces, que se decantaron por el proyecto «San Carlos», y restar importancia a las diversas voces autorizadas que señalaron un posible incumplimiento de las bases del concurso. De acuerdo con las imágenes reveladas el día del fallo del jurado, el proyecto ganador extiende el volumen del edificio hasta la línea de mar, cuando el pliego de condiciones especifica que «la ciudadanía debe poder alcanzar la costa en la totalidad de la actuación por el borde del mar (...) quedando lejos todo planteamiento que pueda resultar barrera».

El dirigente popular ha destacado que una de las cuestiones incluidas en el fallo del jurado, donde hay un miembro seleccionado por el Ayuntamiento, es que los proyectos premiados cumplen con las bases, por lo que «si alguien cree que no es así, pues que proceda e impugne». Barcala, por su parte, confía en lo que el jurado ha acordado, puesto que está conformado «por expertos de primerísimo nivel», mientras que lanza un mensaje a quienes apuestan porque el proyecto escogido incumple las bases: «Como aquí experto es todo el mundo, todo el mundo opina. Yo respeto el derecho a opinar, pero eso no me obliga a respetar todas las opiniones: la que yo respeto es la del jurado», ha señalado Barcala.

El alcalde ha recordado que los jueces designados por el Ayuntamiento, la Diputación y los Colegios profesionales «son quienes han estudiado todos los proyectos y los que han llegado a esa resolución». De acuerdo con las bases del certamen, todas las decisiones del jurado (primer, segundo y tercer premio, los dos accésits y las cinco menciones de honor) serán irrevocables, definitivas e inapelables.

El futuro Centro de Congresos de Alicante, construido sobre una superficie de 26.000 metros cuadrados, de los cuales 18.000 corresponderán al edificio, dispondrá de un auditorio con capacidad para 2.000 personas, otro para 500 y una sala de conferencias para 300 asistentes, así como un aparcamiento en el que quepan unos 300 vehículos. Además, también contará con un área de exposiciones, despachos, salón multiusos y sala de prensa.