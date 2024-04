Escolares y cruceristas estrenan la peregrinación a Santa Faz en Alicante

La peregrinación a la Santa Faz se ha adelantado dos días, al menos para casi un millar de escolares procedentes de diversos centros educativos, quienes estuvieron presentes durante la jornada del martes en el monasterio. Este martes, alumnos del CEU y de los Colegios Diocesanos, entre otros, han acudido para contemplar la reliquia, mientras que se espera la visita de más de 2.000 escolares el miércoles. En total, son 3.400 los alumnos que participan en esta Peregrinación Escolar, según datos proporcionados por el Ayuntamiento de Alicante. Esta iniciativa se lleva a cabo de forma conjunta entre el gobierno local y el Obispado de Orihuela-Alicante.

No han sido los colegiales los únicos que se han acercado al monasterio para realizar su particular peregrinación, sino que decenas de turistas, en especial procedentes de los cruceros, también se han dejado ver por el entorno del monasterio en visitas guiadas. Los visitantes han recibido una explicación en la plaza Luis Foglietti sobre la importancia histórica del enclave y la romería y algunos de ellos han accedido al interior del monasterio para contemplar la reliquia.

Cruceristas en la plaza Luis Foglietti, frente al monasterio de Santa Faz. / Héctor Fuentes

Pese a proceder de colegios religiosos, para muchos era su primera Peregrina Escolar, como el caso de Saúl. "Es la primera vez que voy a entrar", aseguraba el joven mientras aguardaba en la cola con sus compañeros. Pedro, compañero suyo, indicaba que iba a ser su segunda vez dentro del monasterio: "Es la segunda vez, ya estuve el año pasado. Creo que nos van a contar un poco de la historia". Una idea que compartía Melania, otra de las alumnas que también estuvo este martes en Santa Faz: "Yo vengo todos los años con mis padres. Espero que me cuenten un poco de la historia".

Otros de sus compañeros indicaban que habían estado, pero que hacía tiempo que no acudían, como Natalie: "Hace tiempo que no vengo, no sé lo que nos van a contar". Mientras, otros subrayaban que, aunque acuden todos los años durante La Peregrina, no llegan a acceder al monasterio, como Ismael: "Vengo hasta la plaza con mis padres, pero no más".

Concurso de dibujo escolar

La de este año es la novena edición de la Peregrina Escolar, en una cita que el gobierno local califica como "ineludible" para "conocer la tradición y la historia de la segunda romería más multitudinaria de España", tras El Rocío en Andalucía.

Este miércoles, la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, entregará los premios del concurso de dibujo "Miradas de la Santa Faz", organizado por la propia concejalía. En total, se han presentado 640 alumnos de colegios públicos, concertados y privados de Alicante. Los premios concedidos por el Ayuntamiento son los siguientes:

Categoría A (de 1º a 3º de Primaria)

Autora ganadora: Angelina Kiiko, del CEIP Gabriel Miró.

Finalistas: Darío López Pérez, del colegio Calasancio y Carlos Pérez Ruiz, del colegio San Agustín.

Categoría B (de 4º a 6º de Primaria)

Autora ganadora: Valeria Sanchis Navarro, del colegio María Auxiliadora-Salesianas.

Finalistas: Claudia Ortiz, del colegio Teresianas y Paula López, del colegio María Auxiliadora-Salesianas.

Los ganadores y finalistas recibirán un estuche de Bellas Artes y un azulejo con la reproducción de su dibujo. Además, todas las obras formarán parte de una exposición en el marco de la celebración de la Santa Faz, han explicado desde el Ayuntamiento.