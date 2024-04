La Santa Faz de Alicante, otro año más a la espera de ser BIC

La Santa Faz continua en proceso de ser declarada Bien de Interés Cultura (BIC). Y así sigue desde hace cerca de siete años. Sin novedades a la vista, el proceso se inició en 2017 y, en estos momentos, permanece estancado ante la falta de avances desde el Ayuntamiento de Alicante. Desde la Conselleria de Cultura, que dirige el vicepresidente Vicente Barrera (Vox), aseguran que, actualmente, los trámites permanecen "sin novedades".

Ya el año pasado, la Conselleria de Cultura, entonces en manos de Raquel Tamarit (Compromís), indicaba que el Consistorio alicantino no había "presentado ningún documento a la Dirección General de Cultura y Patrimonio" y que todo seguía "en la misma situación que hace año y medio". En esa fecha, un informe municipal indicaba que la declaración de Santa Faz como BIC "requiere un estudio de carácter multidisciplinar, exhaustivo y pormenorizado del inmueble, en el que se valoren aspectos de su estado, conservación, interés cultural y características arquitectónicas que permitan considerar la excepcionalidad del bien", pero que dicho estudio se encontraba parado porque "no hay personal suficiente para realizarlo" en Cultura y Urbanismo.

Hace años que nada se sabe del informe para tramitar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que Cultura llegó a requerir a Urbanismo. En esa petición se recordaba que el Ayuntamiento gestiona desde hace unos años la tramitación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial para la Peregrina (la romería a la Santa Faz), y que, durante este procedimiento, la Conselleria de Cultura y Patrimonio sugirió incluir el monasterio, del siglo XVIII y estilo barroco, como BIC.

Ante esta situación, el portavoz del grupo municipal de Compromís, Rafa Mas, ha aprovechado la proximidad con la romería de la Santa Faz para anunciar que llevarán este asunto al próximo pleno municipal, previsto para el 25 de abril. "En 2016 se aprobó, por unanimidad, declarar la romería de la Santa Faz como Bien de Interés Cultural, para proteger nuestra costumbre, nuestra tradición, historia y por respeto a las creencias. Pero no han movido ni un papel. Llevaremos este asunto al pleno porque el patrimonio cultural material e inmaterial hay que protegerlo, conservarlo y respetarlo", señala Mas.

Sin novedades

El estancamiento no es nuevo. De hecho, la Conselleria de Cultura no sabe nada nuevo del asunto desde 2017, cuando requirió al Ayuntamiento de Alicante documentación complementaria para la instrucción del expediente. El primer intento de que el monasterio de Santa Faz se declare BIC se remonta a 2002, hace ya más de veinte años, cuando se comenzó a impulsar la tramitación por iniciativa del entonces cronista oficial, Enrique Cutillas, aunque el intento no fue fructífero.

En 2017, el proceso se relanzó a través de una iniciativa plenaria. La propuesta llegó a la Conselleria, que requirió documentación y se aconsejó ampliar la petición de BIC a la romería. Según el informe municipal, en 2018, desde la Concejalía de Cultura se remontó otra vez el expediente.

La torre ya es BIC

Del conjunto de la Santa Faz solo es Bien de Interés Cultural la torre defensiva. El entorno de protección de la torre es un círculo de 200 metros alrededor de la misma, que se definió en 1997 junto a otras 23 torres y elementos defensivos del término municipal de Alicante. Esta protección incluye, por tanto, al monasterio, pero en 2017 se apostó en Pleno por elevar el conjunto del monasterio a BIC. Con motivo de la exposición La Luz de las Imágenes, se restauraron los cinco lienzos del camarín donde se custodia la Faz Divina, y más recientemente, se han realizado obras para transformar la segunda planta del monasterio, en una zona fuera de la clausura, en una hospedería, entre otras intervenciones.

En cuanto a la declaración de la Peregrina como Bien de Interés Cultural Inmaterial, el procedimiento está paralizado. Solicitada por acuerdo de pleno en abril de 2016, cuando gobernaba el tripartito, la Conselleria de Cultura pidió al Ayuntamiento de Alicante en enero de 2017 una ficha de catalogación con todos los datos de identificación a comunidades y personas relacionadas con la Peregrina, y una descripción de los orígenes documentados, evolución histórica y modificaciones; indumentarias, prácticas y funciones; actividades y oficios; desarrollo y secuencia temporal; datos de dedicación y financiación; la relación de los bienes muebles e inmuebles y entornos de interés vinculados; interpretación y simbolismos; percepción y el grado de implicación de la población.

