La Generalitat acelera para que la romería de la Santa Faz de Alicante sea BIC a principios de 2025

Empezar el 2025 con la romería de la Santa Faz como Bien Interés Cultural (BIC) inmaterial. Este es el propósito que se ha marcado la Conselleria de Cultura para lograr un reconocimiento para la Santa Faz después de dos intentos fallidos impulsados por el Ayuntamiento de Alicante, uno en 2002 y otro en 2016. Un procedimiento que se iniciará de oficio el próximo 24 de abril, como ya adelantó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el mismo día de la Peregrina. A partir de esa fecha, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de Cultura y Deporte comenzará de forma oficial a trabajar en el expediente.

Un trámite extenso cuyo plazo máximo es de dos años, pero que desde la Dirección General de la Conselleria de Cultura, liderada Pilar Tebar, esperan poder tramitar en ocho meses, a partir de tener listo el primer informe: una ficha de valores. Este documento en forma de memoria recogerá los valores históricos, culturales y patrimoniales con los que cuenta la romería de la Santa Faz. Al tratarse de un bien inmaterial, dentro de esta ficha de valores, deberá aparecer informes relacionados con la devoción popular y con el arraigo que tiene la tradición con la ciudad y con los alicantinos y que debe recoger la tradición histórica de la Peregrina.

La romería de la Santa Faz cuenta con 535 años de historia. Comenzó con el "Milagro de la Lágrima" durante una procesión de rogativas en la que los alicantinos sacaron el lienzo de la Santa Faz para pedir agua y enfrentar la terrible sequía que azotaba la región el 17 de Marzo de 1489. En el trayecto, el sacerdote que portaba la Santa Faz empezó a perder la fuerza y, al asistirle, todos los presentes vieron como caía una lágrima del ojo derecho de la Santa Faz. Un milagro que puso fin a la sequía ya que justo después comenzó a llover. A lo largo de los años, la Santa Faz ha sido considerada un símbolo de protección y ayuda en momentos difíciles para la ciudad.

En esta ficha de valores, y en evaluar las necesidades que presentaría y los informes que deberían recogerse, ya se habría estado trabajando desde la Conselleria de Cultura, dirigida por el vicepresidente Vicente Barrera, desde hace unas tres semanas para que el anuncio del presidente de la Generalitat el pasado día de la Santa Faz pudiera ser una realidad fundamentada.

Una vez elaborada esta primera memoria, será el turno de la Comisión Inmaterial que deberá dar su visto bueno a la ficha de valores para que los trámites del BIC puedan iniciarse. La entidad, que depende directamente de la Dirección General de Patrimonio Cultural, es un órgano consultivo cuyo objetivo es analizar y evaluar el patrimonio cultural valenciano con el fin de dotar de la debida protección patrimonial a las muestras más representativas de las manifestaciones y su inclusión en el inventario general.

Este visto bueno dará inicio de forma oficial a los trámites. A partir de ahí, la Conselleria de Cultura deberá solicitar un mínimo de dos informes a diferentes entidades consultivas, aunque, seguramente, serán más de dos los informes que se soliciten. Entre las entidades consultivas que se barajan desde la Dirección General se encuentran la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche, el Consell Valencià de Cultura o la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de València. Una vez realizada la consulta, estas entidades tendrán tres meses de plazo para contestar a la Dirección General.

En último lugar, pero no menos importante, deberán sumarse para completar el expediente definitivo del BIC apoyos oficiales de diferentes entidades, como acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Alicante o de la Diputación provincial, aunque también podrán enviar los suyos entidades como la Federació de Fogueres de Sant Joan o el Ateneo Cultural de Alicante, entre otras entidades.

En dos semanas

En este sentido, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha recordado que al próximo pleno municipal, que se celebrará el jueves 25 de abril, llevarán una declaración institucional con la que buscarán el apoyo de todos los grupos para que la romería de la Santa Faz sea BIC. "Desde el Ayuntamiento, promoveremos que todas las instituciones y administraciones de todo tipo se sumen a la iniciativa. Además, queremos habilitar los cauces a través de la web municipal para que la suscripción popular esté disponible, de modo que todos los particulares que deseen sumarse a la iniciativa puedan hacerlo con su firma", ha indicado Barcala en una atención a medios tras un acto en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante.

Recopilada toda esta información, que la Dirección General de Patrimonio Cultural quiere obtener en ocho meses desde que se abra de oficialmente el expediente, se realizará un informe final y un acuerdo en el que se propondrá como BIC a la romería de la Santa Faz. Esta resolución deberá aprobarse como acuerdo del Consell con la firma del presidente de la Generalitat y sin necesidad del ministerio de Cultura en ningún punto de la tramitación, según fuentes de la Conselleria de Cultura.

Un hecho, la participación del ministerio, que el alcalde de Alicante no tiene del todo claro. En declaraciones a los medios, Barcala ha asegurado este viernes que obtener esta declaración "no depende exclusivamente de nosotros, ni de la Generalitat ni de la Diputación, depende de terceros, en este caso, del gobierno de España". No solo eso, en sus dudas sobre quién tenía las competencias en esta gestión, el alcalde se ha comprometido a "transmitir todo el expediente es el Ministerio de Cultura" para que tuvieran constancia de lo que se estaba realizando, ya que "al final, es a quien corresponde", ha apuntado.

La vista puesta en 2025

Si todos los plazos se cumplen, el Consell podría tener declarado como BIC la romería de la Santa Faz antes de su celebración en 2025. El próximo año, la Peregrina tendrá lugar el día 1 de mayo, coincidiendo así con el Día del Trabajador, jornada festiva en toda España. Una fecha que hace indicar que, si la romería de este año ha sido multitudinaria -con más de 330.000 participantes-, la de 2025 podría ser aún mayor, y además todo apunta a que celebrará su declaración como BIC.

Además de la romería de Santa Faz, la provincia de Alicante cuenta con trece BIC inmateriales y solo uno de ellos correspondiente a la ciudad Alicante: les Fogueres de Sant Joan. Empatados a tres en reconocimientos se encuentran Alcoy y Elche. El primero tiene reconocido como BIC inmaterial el Belén de Tirisiti, la cabalgata de los Reyes Magos las Fiestas de Moros y Cristianos, mientras que el segundo cuenta entre sus bienes de interés cultural con el Misteri d'Elx, las Fiestas de la Venida de la Virgen y el Centre de Cultura Tradicional - Museu Escolar Agrícola de Pusol.

Cuentan con BIC inmaterial otros municipios como Callosa de Segurda, con Cultura del Cáñamo; Cocentaina, con la Feria de Todos los Santos; Dénia con l'Escaldà, el proceso de transformación de la uva moscatel en pasas; Orihuela, con el Canto de Pasión de la Semana Santa; Sax, con el Cabildo, y la Torre de les Maçanes, con el Ritual del Pa Beneit.

Suscríbete para seguir leyendo