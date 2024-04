Alicante deja en manos del Puerto el futuro de los hippies tras echarlos de la Explanada

Los hippies de Alicante podrían irse al puerto. Esta es al menos la propuesta que ha lanzado el Ayuntamiento de Alicante a la Asociación de Comerciantes de la Explanada durante la última reunión que mantuvieron la concejala de Mercados, Comercio, Lidia López (PP), y el presidente de la entidad, Wilton Damus, para tratar de llegar a un acuerdo acerca de la nueva ubicación de este mercadillo artesanal que deberá abandonar la Explanada el próximo mes de octubre después de más de cuatro décadas de presencia en la zona.

La decisión del gobierno municipal, que se impulsó en julio de 2022, se dio a conocer el pasado mes de enero con un acuerdo en el que la eliminación del mercadillo en esta área se fundamentaba en la "necesidad de recuperar" este espacio emblemático para lograr un paseo más amplio y abierto "al uso general de la ciudadanía que permita conectar visualmente la Explanada con la fachada marítima", pero sin especificar cuál sería el nuevo entorno del mercado. Desde entonces los comerciantes, con una treintena de puestos, han intentado que el Consistorio de marcha atrás a esta decisión recordándoles que, incluso, habían llegado a un acuerdo con el concejal de Ocupación de Via Pública en la anterior legislatura, Manuel Jiménez, quien se habría comprometido con ellos a reubicar el mercadillo en el aparcamiento de la playa del Postiguet.

Además, desde el año pasado, están encima de la mesa la zona de Doctor Gadea u otro emplazamiento en los alrededores de la Explanada. Sin embargo, recientemente el Consistorio ha invitado a los comerciantes a que inicien conversaciones con la Autoridad Portuaria para buscar una nueva ubicación facilitándoles "el contacto con la Autoridad Portuaria", según confirman fuentes municipales.

Esta propuesta ha generado incertidumbre entre los afectados, quienes afirman no haber recibido una respuesta clara por parte de ninguna de las entidades involucradas. Wilton Damus, presidente de los comerciantes Explanada de Alicante, ha expresado su frustración ante la falta de definición por parte de las autoridades. "Lo último fue que nos plantearon la opción de hablar con el Puerto para que fueran ellos los que nos acogieran, como una solución, pero no somos nosotros los que tenemos que iniciar las conversaciones con la Autoridad Portuaria es el Ayuntamiento el que tiene que hacer esta gestión por nosotros porque son los que nos están expulsando. Nosotros no hemos creado el problema, ha sido el Consistorio y son ellos los que tienen que hacerse responsables del terreno que nos ofrecen para instalarnos", señaló Damus.

Esta opción no ha disgustado del todo a los comerciantes, pero sí les plantea dudas no solo sobre la gestión administrativa sino también acerca de si tendrían cabida real en este espacio. "Estamos pendientes todo el rato de que nos den alguna contestación respecto a la ubicación final a la que iremos. El único sitio que vemos que suelen dedicar a hacer mercadillos en el puerto es frente al Casino, pero allí ya tienen una empresa que desde hace un par de años monta puestos que nada tienen que ver con los nuestros ni con lo que hacemos nosotros, lo que nos hace pensar que, en realidad, el Puerto podría no tener un gran interés en acogernos", destacó Damus.

El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, se ha limitado a facilitarles el contacto con la Autoridad Portuaria. Según declaraciones oficiales, "es a los comerciantes a quienes corresponde hablar con el Puerto como promotores del mercadillo". Esta postura ha generado críticas por parte de los afectados, quienes esperaban una mayor implicación por parte de las autoridades locales en la búsqueda de una solución satisfactoria.

Preocupación

En medio de la incertidumbre y la preocupación por su futuro, los comerciantes hippies se mantienen firmes en su deseo de permanecer en la ciudad que consideran su hogar. Juanita Esteban, comerciante hippy desde los inicios del mercadillo, ve con buenos ojos que exista un diálogo directo entre los comerciantes y la Autoridad Portuaria, aunque para ella, es el Ayuntamiento quien debería gestionar este proceso en su nombre. "A nosotros no nos importaría hablar con el Puerto ni hablar con el Ayuntamiento ni con nadie, pero creemos que es el Consistorio el que debería hablar con el Puerto por nosotros si es que piensan que podemos estar ahí y que pidan ellos el permiso porque son ellos los que no nos quieren. Nosotros tenemos que estar en un lugar turístico y bonito y no nos importa hacer lo que haga falta para seguir trabajando", afirmó Esteban.

Por su parte, Juana Ramiro, comerciante con una trayectoria de 40 años en el mercado, expresó su descontento ante la falta de apoyo por parte del Ayuntamiento. "Nuestra voluntad es quedarnos aquí y seguir en la misma línea que si tuviéramos el apoyo del Ayuntamiento, pero nunca nos lo han dado. Es frustrante estar en nuestra situación, ellos saben que somos importantes y que la gente nos quiere aquí y son ellos los que deben responsabilizarse de nosotros y hablar con el Puerto si creen que esta es la mejor opción para nosotros", indicó Ramiro.