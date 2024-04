Nichos en estado "ruinoso" en el cementerio de Alicante. Así, preocupados, describen la situación aquellos que tienen a sus familiares en el campo santo alicantino. La solemnidad que debería caracterizar a este entorno se ha visto afectada por el estado de abandono en el que se encuentran algunos nichos y tumbas en el cementerio de Alicante. El deterioro que presentan algunas zonas ha llevado a varios ciudadanos a presentar quejas formales ante el Ayuntamiento, señalando grietas estructurales en algunos nichos y la presencia de árboles que han crecido sobre las tumbas, poniendo en riesgo la integridad de los restos allí depositados.

Uno de los afectados, Tomás Mazón, quien tiene a sus padres en uno de los grupos de nichos afectados, ha emprendido acciones concretas al presentar dos reclamaciones por registro ante el Ayuntamiento de Alicante. "He hecho dos reclamaciones al Ayuntamiento, una en octubre del pasado año y otra el 21 de marzo, aportando fotografías de un grupo de nichos en estado deplorable. Concretamente, el grupo 26 en él se encuentran mis padres está al borde del derrumbe e, incluso, los empleados del cementerio han puesto una cinta para evitar el acceso de las personas que acuden porque tiene el grupo de nichos tiene una grieta de grandes dimensiones en la fachada", apunta Mazón.

Grietas y nichos en mal estado en el cementerio de Alicante. / L. FERRÁNDIZ

En su reclamación al Consistorio, Mazón apuntaba que, en las imágenes que aportaba, se podía apreciar: "el estado de ruina en la parte superior de los nichos en la que además hay una grieta vertical en la cual ya se pusieron dos testigos de yeso que están empezando a agrietarse. La parte baja está totalmente deshecha y creo que puede suponer un peligro de derrumbe en cualquier momento". En la misma el afectado solicitaba "que se haga una reparación integral" del grupo de nichos.

Sin embargo, su frustración crece al no recibir una respuesta satisfactoria. "Del Ayuntamiento dicen que ya me llamarán para darme una respuesta, pero no me ha llamado nadie y estoy nervioso porque mis padres están ahí y cuando he ido tampoco he visto a nadie vigilando o trabajando en la zona desde hace meses. Sus nichos no son los que más peligro tienen que los nichos que están en el centro son los que más afectados se verían si se derrumbase y los restos de todos los que están ahí acabarían esparcidos por el suelo, es una cosa que emociona a cualquiera", indica Mazón.

La falta de respuesta ante esta situación también mantiene intranquilos al resto de personas cuyos familiares se encuentran en el cementerio de Alicante. Federico García, apunta hacia la responsabilidad del Ayuntamiento ante esta situación. "Está claro que cada persona es responsable de su nicho y de su mantenimiento, en eso poco tiene que ver el Ayuntamiento. Pero aquí hay nichos que tienen las paredes en mal estado y que presentan grietas y es una pena que esté así porque vemos que desde el Consistorio no piensan hacer nada", explica García.

Además de los grupos de nichos, aquellas personas que acuden al cementerio han comenzado a apreciar como las raíces de los árboles han llegado a destrozar algunas tumbas. "Cada vez que vengo es más evidente que hay grietas en tumbas que ahora mismo están rotas, y al mismo tiempo los empleados del cementerio están arrancando cipreses. Parece que por el tipo de revestimiento que tienen las tumbas no han soportado las raíces y las han acabado agrietando, cada vez afecta a más zonas y es una pena", comenta Juana Maria Pérez.

Suscríbete para seguir leyendo