El Puerto se abre a escuchar a los hippies ante su desalojo de la Explanada

Un nuevo paso hacia en la reubicación del mercadillo de los hippies de Alicante. En medio de la incertidumbre que rodea el destino de los comerciantes hippies de la Explanada de Alicante, el Puerto se ha mostrado abierto a mantener una reunión con los vendedores afectados. Esta apertura al diálogo surge después de que el Ayuntamiento de Alicante tomara la decisión de desalojar a los comerciantes hippies de la Explanada en octubre de este año, tras más de 45 años de presencia en la zona, y les enviara el contacto de la dirección del Puerto para que fueran ellos los que, por su propia cuenta, buscasen un nuevo emplazamiento.

La Autoridad Portuaria de Alicante ha manifestado, en respuesta a preguntas de este medio, su disposición a escuchar la situación de los comerciantes si estos solicitan formalmente un encuentro en los próximos días. Además, desde el Puerto están abiertos a conceder un encuentro a esta asociación de comerciantes como hacen con todas aquellas personas y entidades de la ciudad que lo soliciten como parte de su compromiso con todas las entidades involucradas en la actividad comercial de la ciudad.

La decisión del gobierno municipal por la que los comerciantes deberán abandonar el paseo en octubre se impulsó hace casi dos años, pero se dio a conocer el pasado mes de enero con un acuerdo en el que la eliminación del mercadillo en esta área se fundamentaba en la "necesidad de recuperar" este espacio emblemático para lograr un paseo más amplio y abierto "al uso general de la ciudadanía que permita conectar visualmente la Explanada con la fachada marítima", pero sin especificar cuál sería el nuevo entorno del mercado.

Ante esta situación, el Consistorio, en la última reunión que mantuvieron la concejala de Mercados, Comercio, Lidia López (PP), y el presidente de la entidad, Wilton Damus, invitó a los comerciantes a que iniciasen conversaciones con la Autoridad Portuaria para buscar una nueva ubicación facilitándoles "el contacto con la Autoridad Portuaria". El Ayuntamiento de Alicante aseguró que su papel se limita a facilitar el contacto entre los comerciantes y la Autoridad Portuaria, señalando que "es a los comerciantes a quienes corresponde hablar con el Puerto como promotores del mercadillo".

Sin embargo, esta postura ha generado críticas por parte de los afectados, quienes esperaban una mayor implicación por parte de las autoridades locales en la búsqueda de una solución satisfactoria. Wilton Damus, presidente de los comerciantes Explanada Alicante, ha expresado su preocupación ante la falta de soluciones concretas por parte de las autoridades locales. "Estamos hablando de muchas familias y la solución no es satisfactoria porque no hay ninguna nos dicen a todos los sitios que no se puede", asegura Damus.

En este sentido, Wilton Damus, ha detallado las diversas propuestas de ubicación presentadas al Ayuntamiento, aunque asegura que la posibilidad de reubicarse en la pasarela frente al Casino del puerto es una opción que los vendedores valoran positivamente por su enclave turístico y su parecido con el paseo de la Explanada en el que se encuentan. "Las opciones que hemos planteado al Ayuntamiento incluyen el parking del Postiguet -un espacio ya acordamos con el concejal de Ocupación de Vía Pública en la anterior legislatura, Manuel Jiménez- así como Canalejas o la posibilidad de regresar a Gadea. También hemos considerado una nueva ubicación en la misma Explanada, pero en la parte de atrás de donde estamos actualmente. Creemos que estas opciones nos permitirían mantener nuestra presencia en zonas céntricas y turísticas de la ciudad, lo cual es fundamental para nuestro negocio", indica Damus.

"Ya no tenemos muchas más opciones, estamos en la Explanada después de haber dado muchas vueltas. Estuvimos en la plaza Nueva y en Gadea y fueron momentos muy malos para nosotros. Lo que queremos es certeza ante esta situación", explicó Damus. Ante esta situación, los comerciantes demandan una mediación más activa por parte del gobierno municipal para garantizar una solución justa y viable.

