Emprendiendo a los 50, cinco alicantinos hacen despegar sus negocios.

Nunca es tarde para emprender. Y más si la idea está hecha para cambiar a mejor la vida de tus vecinos. Por ello, cinco alicantinos mayores de 50 años se han sumado a una iniciativa destinada a fortalecer el emprendimiento social con el "Proyecto 50+ Alicante". El programa proporciona una ayuda de hasta 5.000 euros por proyecto, una aportación que es realizada íntegramente por Rotary Club Alicante, e incluye el asesoramiento por parte de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social durante un año para impulsar estos proyectos empresariales.

Los programas elegidos están relacionados con el coche compartido, la asistencia a personas mayores, la artesanía del reciclaje, la recuperación de libros y la formación de emprendedores. Para la selección de los proyectos se ha tenido en cuenta que se trate de personas mayores de 50 años con fuerte espíritu emprendedor, que tienen dificultades para acceder a créditos financieros convencionales y que tengan una idea o un plan de negocio rentable, capacidad de ahorro previo, y alta motivación para garantizar la sostenibilidad de sus emprendimientos.

Transformando denim en arte utilizable se encuentra Ana Hernández, una artista plástica de 57 años que ha dado vida a la empresa "Anabags". "Mi proyecto está enfocado en el reciclaje de vaqueros o de cualquier pieza denim a la que sus dueños quieran darle otra vida, personalizarlos es mi punto fuerte porque hago mis diseños o lo que el cliente me pide. A este proyecto llegué gracias al centro de emprendedores y me sorprendí muchísimo que nos llegara una ayuda para mayores de 50 años porque siempre parece que para estas cosas se olvidan de nosotros. Ha sido increíble que apostaran por lo que estamos haciendo y que se pueda ver lo bueno que aún tenemos para aportar a la sociedad", comparte Hernández.

Pese a la ilusión, emprender una vez pasados los 50 no siempre es una tarea sencilla. Virginia Tobar, educadora social desde hace 30 años, lleva varios años en el paro y desde hace once es vecina de Busot, el pueblo en el que se crió. "Cuando me mudé me di cuenta de que lo teníamos muy difícil para desplazarnos al pueblo de al lado y que muchos jóvenes al final se iban por eso, porque no podían depender todo el rato del coche. Así surge "SuBT" un chat de coche compartido para municipios de menos de 5.000 habitantes. Este proyecto lo he hecho, en parte, para ayudar a mujeres como yo, que ya tengo 58 años, y a nuestra edad, pues ya no nos quieren en ningún sitio. Se nota también cuando emprendes, siempre es un camino solitario, pero cuando has pasado los 50 se nota más aún", señala Tobar.

"Tener más de 50 y querer emprender es un hándicap para muchos inversores, por eso es difícil encontrar apoyos económicos, más todavía si eres mujer", comenta Pilar de Vicente, una emprendedora que sus 51 años ha lanzado su proyecto, una librería llamada "Libros de Ultramar". "Mi proyecto consiste en una librería que vende libros de segunda mano y en la que queremos generar un espacio cultural en el que la gente pueda llevar a cabo en ella sus talleres artísticos o sus clubes de lectura, de esta forma atraemos a la gente con inquietudes artísticas y creamos un espacio multicultural. Estamos en la lucha, esto es un no parar", asegura de Vicente.

Y es que emprender, sin importar la edad, es la forma de vida que tienen muchas de las personas que participan en este proyecto, como Carmen Ortiz que con su proyecto "Programa Formativo para Empresas" busca ayudar a otros emprendedores a tener una trayectoria de éxito. "A mis 50 años ya he emprendido varias veces en empresas del sector servicios y el industrial. Tras vender las acciones de mi última compañía pensé que sería una buena idea hacer un proyecto en el que ser mentora de emprendedores, colaborar con ellos y guiarlos en un proceso que siempre es complicado porque me apasiona el emprendimiento y el mundo de los negocios, siempre ha sido mi pasión", explica Ortiz.

Con un compromiso firme, Freddy Bonilla de 60 años se dedica a brindar apoyo a las personas mayores con su proyecto "Asistencia a Domicilio para Personas Mayores". "Con 60 años ya no me esperaba que me llegara esta oportunidad. Con nuestro proyecto queremos ofrecer asistencia a las personas mayores que se encuentran solas en Alicante. Es gente que necesita un apoyo o una ayuda en casa, con eso ayudamos a fortalecer la parte psicológica a la vez que les ayudamos en casa con la comida o les acompañamos al médico. Tenemos en marcha una página web y nuestra intención es hablar con las asociaciones y los ayuntamientos para que nos ayuden a llegar más rápido a las personas que lo necesitan", destaca Bonilla.

Los proyectos seleccionados contarán con mentorización, asesoramiento experto, asistencia técnica en la elaboración de su plan de negocio y acceso a servicios técnicos y formativos proporcionados por la Agencia Local y deberán asistir a formaciones programadas y mentorías.