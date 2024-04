Monitoras de comedor de Alicante protestan por los retrasos de dos meses en cobrar

Monitoras de comedor y personal de cocina del colegio Óscar Esplá han iniciado concentraciones para protestar por los retrasos de dos meses en cobrar. Son alrededor de 17 las trabajadoras de este centro escolar de Alicante los que han denunciado con pancartas la insostenible situación que llevan sufriendo desde finales de año, mientras siguen acudiendo cada día a sus puestos de trabajo para dar de comer a más de 200 escolares.

A la empresa que tiene adjudicado el servicio en el centro educativo le piden cobrar la nómina en el plazo legal y no con dos meses de demora. "Queremos una solución, otra vez dos meses sin cobrar y no aguantamos más", reivindicaron ayer los empleados a las puertas del colegio que aseguran no haber visto ingresada todavía la nómina del mes de febrero.

Una de las pancartas que mostraron ayer las trabajadoras de comedor del colegio Óscar Esplá / INFORMACIÓN

El inconveniente, según señalaron desde el colegio, es que las empresas de comedor cobran también con alrededor dos meses de retraso, de manera habitual, porque la Conselleria de Educación tiene que tramitar las becas de alumnado, entre otros factores. Es una manera de actuar que no ha cambiado en los últimos años, sin embargo, esto ha repercutido en retrasos en el pago de las empleadas.

El centro educativo ha llegado incluso a tirar de los fondos de caja única para abonar las facturas a la adjudicataria del comedor, pero este esfuerzo económico no se está traduciendo en que se abone a tiempo a las 15 monitoras y a las cuatro trabajadoras de cocina.