Decanos de 50 facultades de Medicina abordan el auge de los grados y la necesidad de crear más plazas MIR

Representantes de cincuenta Facultades de Medicina se han dado cita en la 85 Asamblea General de la Conferencia Nacional de Decanos, celebrada en el campus de Sant Joan d’Alacant de la Universidad Miguel Hernández (UMH), para abordar los principales problemas laborales y docentes de la profesión, así como el cada vez mayor número de grados, que ha permitido que este curso se hayan ofertado más de 8.000 nuevas plazas en todo el país, y la preocupante falta de facultativos en Atención Primaria.

Un foro que desde hace 14 años no se celebraba en la Comunidad Valenciana y que este año ha incorporado a la Universidad de Alicante (UA) como nuevo miembro invitado, tras haber recuperado la carrera este curso académico lo que implica que en la provincia haya cada curso 230 nuevas plazas entre la institución ilicitana y la alicantina.

En este contexto, el rector de la UMH, Juanjo Ruiz, volvió a afirmar este jueves por la tarde, durante el acto inaugural, que la falta de médicos «no se soluciona ampliando las facultades, sino a través de contratación de más profesionales y la creación de más plazas». El máximo responsable de la institución organizadora de la conferencia de decanos admitió que las universidades tienen «buena parte de responsabilidad» de que se queden desiertas plazas en Atención Primaria y Medicina Familiar y señaló que es necesario «orientar los planes de estudio para formar a estos profesionales que son los más demandados». No obstante, también apeló a que las Administraciones públicas «mejoren las condiciones laborales a los sanitarios que sufren una mayor carga asistencial».

El rector de la UMH, junto al alcalde de Sant Joan, en la apertura de la asamblea de la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina de la UMH / Pilar Cortés

Ruiz destacó la importancia de contar con más plazas MIR para poder ejercer y determinar la especialidad y empleabilidad, «lo que sigue siendo responsabilidad de las comunidades autónomas», añadió, además de lamentar que las listas de espera para las operaciones «siguen batiendo récord, un 7% más que el año anterior. La gestión del problema no es la adecuada», dijo. Al hilo, reprochó que a las conferencias de decano «no se les hace suficiente caso para opinar sobre Medicina». Por su parte, el director general de Universidades, José Antonio Pérez Juan, garantizó durante el acto de apertura el «compromiso» del Gobierno valenciano en apostar por la calidad de los estudios de Medicina, desafío en el que coincidió la a directora Territorial de Sanidad en Alicante, Begoña Comendador.

Antes y después

Hace quince años había 28 facultades de Medicina en todo el país, de las cuales dos eran privadas, y 4.343 estudiantes nuevos, unas cifras que se ha disparado hasta la actualidad porque ahora coexisten 50 facultades (36 públicas y 14 privadas) y 8.407 alumnos de nuevo ingreso, lo que implica un 78% más de facultades y un 94% más de estudiantes, según el decano de la UMH, Antonio Compañ Rosique, uno de los primeros ponentes de la asamblea, quien advirtió de que ya hay nueve proyectos más muy avanzados para el próximo curso.

Asistentes a la asamblea de la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina de la UMH / Pilar Cortés

El responsable de Medicina dejó otro dato alarmante del último informe del Ministerio de Sanidad: el déficit de médicos se va a traducir en el año 2027 en la falta de 9.000 especialistas. Y mientras tanto, según el decano, el año pasado 3.500 estudiantes que se presentaron al MIR se quedaron sin plaza. «No entendemos por qué todos los gobiernos autónomos dicen que hay que aumentar las facultades de Medicina, porque nos sobran estudiantes, lo que hay que aumentar son las plazas MIR», señaló Compañ a este diario.

Así, la falta de estabilidad laboral, los sueldos, el exceso de pacientes que sufren los galenos de Medicina Familiar fueron los principales lastres de los que ayer se hablaron debido a la preocupación que tienen las facultades, motivos que los decanos achacan a que los estudiantes no tengan el interés suficiente por trabajar en los centros de salud.