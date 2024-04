Las redes sociales opinan sobre el nuevo Palacio de Congresos de Alicante: de "futurista" a "búnker"

El diseño del futuro Palacio de Congresos no ha dejado indiferente a nadie. No solo entre arquitectos y políticos ha quedado el debate, sino que también ha llegado a las redes sociales. En las propias publicaciones oficiales del Ayuntamiento de Alicante, la publicación del diseño elegido tuvo decenas de comentarios, cerca de cinco de veces más de los habituales. Entre los críticos —la mayoría de los que se han animado a publicar un comentario—, hay un concepto que se repite: "Búnker". Entre los defensores del proyecto designado, palabras de elogio. Y otros, a quienes no llega a convencer el elegido, consideran que habría sido mejor "Cuatro picos", el diseño que quedó en tercera posición.

En la publicación del Ayuntamiento en la red social Instagram, tres días después de su presentación, se han registrado 66 respuestas. Algo poco habitual, ya que las tres anteriores tenían 15, 16 y 2 comentarios; mientras que en las tres posteriores la cifra de mensajes era de 6, 13 y 1.

La mayoría de usuarios que decidieron publicar su mensaje lo hicieron en tono negativo o para criticar el diseño publicado. La palabra más repetida fue "búnker", pero otras similares también se podían leer tanto en Facebook como en Instagram. "Parece un tanatorio. Bueno, mejor un santuario", consideraba el usuario Saoroginestar_oficial. "¿Eso no es la nave de graneles? Otro búnker soso", expresaba Carlos_gv6 en la publicación del Ayuntamiento. El concepto "búnker" se repetía en las publicaciones de los medios de comunicación. "Un búnker. ¿No teníamos ya el ADDA?", se cuestionaba la usuaria Pilarceiba. El usuario Territorioalicante iba más allá: "Poner eso sin ventanas en un lugar con esas vistas debe de ser una broma. Es un búnker, nada icónico, muy feo. Otra oportunidad perdida para la ciudad de Alicante".

Aunque eran minoría, también había defensores del diseño. Uno de ellos era el usuario Snoopy2023a. "¡Guau! Una línea fantástica y futurista", dejaba por escrito tras ver la imagen del diseño elegido. Una opinión similar a la de la usuaria Belengarciaromeu: "Es chulísimo. Me parece espectacular".

Más allá de la crítica y el elogio, otros usuarios se cuestionaban por qué no se eligió otra alternativa. Entre las consideradas, "Cuatro picos", el diseño que quedó en tercer lugar, fue el que se llevó más comentarios, como el de la usuaria Maestremon: "Mejor, el que ha quedado en tercer lugar". Una opinión que llegaba pese a que en las publicaciones oficiales y de la mayoría de medios de comunicación solo se compartió el diseño del proyecto ganador en primera instancia. También "La playa", del estudio alicantino Miracle Arquitectos, se llevó varios comentarios positivos, y el usuario Le_george_ se cuestionaba en una de las publicaciones por qué el jurado no se había decantado por un diseño de arquitectos locales: "Podrían haber hecho el concurso entre talento alicantino".