Alicante homenajea a las víctimas del 25M sin la presencia de la derecha

La plaza del Mercado Central volvió a ser arropada un año más por el 25 de mayo. La Comisión Cívica de Alicante, al contrario que el Ayuntamiento, ha mantenido la convocatorio prevista para rendir homenaje a las víctimas del bombardeo llevado a cabo por nueve aviones Savoia S-79 de la aviación fascista italiana en suelo alicantino. Por ello, se ha realizado un acto bajo el sol que ha estado marcado por la emoción transmitida de abuelos a nietos y del respeto a todas y cada una de las personas fallecidas hace 86 años.

Los asistentes aprovecharon el momento para depositar sobre las nueve placas de aluminio ubicadas en el pavimento de la plaza ramos de flores con los colores de la bandera republicana, un símbolo que se ha convertido en tradición entre los familiares de los caídos y que no distinguía de edades. Menores de edad colocaban su recuerdo a los fallecidos en compañía de sus abuelos, haciendo ver que la memoria sigue intacta generación tras generación.

Un acto que, no obstante, no estaba exento de polémica tras el comunicado por parte del Consistorio municipal de posponer el acto institucional "a partir del 10 de junio" por coincidir con el inicio de la campaña electoral de las elecciones europeas, iniciada durante la medianoche del viernes 24 de mayo. Entre los asistentes sí que se mostraron en primera fila concejales de los partidos políticos de izquierda con representación en el Ayuntamiento: PSOE, Compromís y Esquerra Unida–Unides Podem. Sin embargo, no hubo presencia de ningún miembro de la corporación municipal del Partido Popular o de Vox.

Las placas en recuerdo del bombardeo el 25 de mayo, engalanadas con flores republicanas / JOSE NAVARRO

En este sentido, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, asegura que "el equipo de gobierno se está alejando de todos los parámetros democráticos, porque aquí no hablamos de bandos, hablamos de alicantinos asesinados hace 86 años". Entendiendo esto, se dirige de forma directa a Luis Barcala para reclamarle que siga "en la senda de la moderación y la democracia, en la línea de los países conservadores europeos, y que se aleje de la ultraderecha".

Por su parte, Manolo Copé, de Esquerra Unida-Unides Podem, expresa su agradecimiento a la Comisión Cívica "por convocar este acto institucional año tras año que sirve para no olvidar a las más de 300 víctimas" y alega que Alicante "tiene que convertirse en un referente de la memoria histórica" por la importancia que tuvo la ciudad en la Guerra Civil, ya que supuso "un antes y un después en el desarrollo" de la misma.

Respecto a la no presencia de la derecha, entiende que en un acto de estas características "todas las fuerzas democráticas tenemos que llegar a un consenso para que el 25 de mayo sea un día de recuerdo para los demócratas. Finaliza expresando que los partidos que no han acudido a la conmemoración "tienen que dejar a un lado los complejos y hacer una apuesta decidida por la democracia y por la paz".

Un momento del acto, con la participación de Amnistía Internacional / JOSE NAVARRO

El acto, además, ha contado con la participación de dirigentes nacionales como es el caso de Araceli Poblador, diputada socialista por Alicante en el Congreso de los Diputados. Emocionada, comenta que ha decidido asistir "como cada año" a la plaza 25 de mayo "porque el mejor homenaje que podemos hacer a las personas fallecidas aquel fatídico día es el recuerdo". En este sentido, cataloga lo ocurrido como "barbarie" y afirma que "los muros no pueden olvidar el bombardeo de aquel día, más aún en los tiempos que estamos viviendo con el auge de la ultraderecha".

Recuerdos del desastre

Durante el acto organizado por la Comisión Cívica, se rememoró constantemente, a través de diferentes versos y relatos, cómo era aquel día que la ciudadanía alicantina sucumbió ante el ataque aéreo al Mercado Central, reconocido como uno de los eventos más trágicos ocurridos durante la Guerra Civil española. Los registros estiman que más de 300 personas perdieron la vida, con alrededor de 275 víctimas registradas en el Cementerio Municipal, incluyendo hombres, mujeres, niños y personas no identificadas. Además, se reportaron más de 1.000 heridos.

Pese a que otros lugares como la plaza de Gabriel Miró, la calle Vicente Inglada, las cercanías del Club de Regatas, la calle Gerona o la sede de la Caja de Ahorros del Mediterráneo también fueron atacadas, lo más reseñable sucedió en un mercado que albergaba a un gran número de personas, de todas las ideologías, comprando y vendiendo en los instantes del desastre. Se mencionó al poeta oriolano Miguel Hernández, se habló de los allí presentes y se recordó sentidamente a todas las víctimas.

Durante la celebración del acto, también se ha puesto el foco en otras cuestiones como "el genocidio palestino" o las polémicas leyes de concordia presentadas por PP Y Vox en varias comunidades autónomas, incluyendo la Comunidad Valenciana. Así, se ha pedido abiertamente que se garantice la preservación de la memoria colectiva "de las grandes violaciones cometidas en España durante la Guerra Civil y el franquismo" y que se apoyen los procesos de búsqueda, localización, exhumación e identificación de personas "que pudieron ser víctimas de desapariciones forzadas", así como la devolución de los restos mortales a sus familiares.