Alicante vibrará con una nueva mascletà este domingo desde el PAU 1 de Alicante

Una mascletà que hará vibrar a Alicante. La ciudad se prepara para un nuevo disparo pirotécnico que promete hacer disfrutar a los alicantinos este domingo 2 de junio, como parte del ciclo "Pólvora tot l'Any". El evento tendrá lugar en la rotonda de la Cruz Roja del PAU 1 a las 14.00 horas y la encargada de disparar la mascletà será la pirotécnica Reyes Martí. Se trata de un evento con gran significado, ya que será el regreso de Martí a Alicante después de dos años y tan solo unos días antes del inicio de las Hogueras.

El disparo pirotécnico inicialmente estaba previsto en la plaza Juan Pablo II, en el entorno del colegio Don Bosco. Sin embargo, debido a la proximidad con una clínica veterinaria que cuenta con servicio de urgencias durante los fines de semana, la Federació de les Fogueres de Sant Joan decidió trasladar la mascletà a la glorieta de la Solidaridad, junto al edificio de Cruz Roja, ubicada en la misma zona del PAU 1, para garantizar así la seguridad y el bienestar de todos los involucrados.

Desde el área técnica de la Federació de les Fogueres aseguraban, en declaraciones a este medio de comunicación, que este cambio de ubicación de la mascletà se habría decidido "hace tiempo" y que se disparará "desde la glorieta de la Solidaridad, junto al edificio de Cruz Roja, ubicado en el mismo barrio", para evitar las molestias.

Reyes Martí volverá a realizar una mascletà en Alicante casi dos años después. La pirotécnica de Burriana disparará en junio en la capital de provincia, pero no será en Luceros. La pirotécnica ha expresado su emoción por retornar a Alicante, donde realizó su última mascletà en 2022, y adelantó el disparo será clásico. "Será una mascletà clásica por las limitaciones de kilos que tenemos, son 49,5 kilos los que podemos lanzar esta mascletà previa al inicio de Hogueras", ha explicado Martí.

"La gente tiene que entender que no va a ser es lo mismo que cuando disparamos en Luceros, porque no son los mismos kilos. Siempre nos gusta hacer entender a las personas que acuden a vernos que la mascletà no son solo los kilos, tiene que tener cadencia, que se vaya repartiendo el peso de los disparos a lo largo del tiempo y que no esté todo al final, la mascletà no son solo los últimos 30 segundos, es todo", ha asegurado Reyes Martí.

La pirotécnica de Burriana confía en que, a pesar de las limitaciones, la mascletà del domingo será apreciada por todos los alicantinos que acudan a disfrutar de ella. "Nos gusta mucho ir a Alicante y sabemos que nos tienen mucho cariño. En este caso, todo el producto ha sido fabricado por nosotros, todo material es valenciano 100%, y bueno, esperemos que al público le guste y que entiendan nuestra forma de disparar," ha señalado Martí.

Calendario de mascletás en Alicante

Domingo, 2 de junio. A las 14 horas en la plaza glorieta de la Solidaridad , junto al edificio de Cruz Roja . Reyes Martí .

, junto al . . Viernes, 7 de junio (nocturna). A las 23 horas en la calle Francisco Muñoz Llorens (Antigons). Coeters Dragon .

. Sábado, 15 de junio. A las 14 horas en la avenida Pintor Xavier Soler. Hermanos Sirvent .

. Lunes, 17 de junio (Arribada del Foc). A las 23.30 horas en la fachada de El Corte Inglés. Pirotecnia Martín.

