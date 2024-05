Cambian la ubicación de la mascletà del PAU 1 de Alicante por estar próxima a una clínica veterinaria

La mascletà del 2 de junio tendrá nueva ubicación en Alicante. La Federació de les Fogueres de Sant Joan ha confirmado en declaraciones a este medio que la mascletà prevista para el domingo 2 de junio tendrá un nuevo emplazamiento al encontrarse el anterior, previsto en la plaza Juan Pablo II (PAU 1), en el entorno del colegio Don Bosco, junto a una clínica veterinaria, entre otros locales comerciales. Esta decisión se tomaría para evitar las posibles molestias a los animales que se encuentren en observación en el consultorio.

Finalmente, el evento pirotécnico del primer domingo de junio se ha trasladado a la glorieta de la Solidaridad, junto al edificio de Cruz Roja, en la misma zona del PAU 1, y correrá a cargo de Reyes Martí. Se trata de un evento con gran significado, ya que será el regreso de Martí a Alicante después de dos años y tan solo unos días antes del inicio de las Hogueras.

Desde el área técnica de la Federació de les Fogueres ha asegurado que este cambio de ubicación de la mascletà se habría decidido "hace tiempo" y que se disparará "desde la glorieta de la Solidaridad, junto al edificio de Cruz Roja, ubicado en el mismo barrio", han apuntado.

Por su parte, una de las responsables de la clínica veterinaria ubicada en la plaza Juan Pablo II (PAU 1), Ana Manero, ha celebrado la noticia. "No nos importaba que pusieran un mascletà, pero no queríamos que fuera en la puerta de la clínica habiendo otros espacios en el barrio. Si cortaban la rotonda afectaba al servicio de urgencias y aquí tenemos perros en observación y que se ponen malos a diario. Al final el ruido de los petardos no les gusta a ningún animal porque ellos no lo entienden", indica Manero.

Regreso de Reyes Martí a Alicante

Reyes Martí volverá a realizar una mascletà en Alicante casi dos años después. La pirotécnica de Burriana disparará en junio en la capital de provincia, pero no será en Luceros. La glorieta de la Solidaridad, junto al edificio de Cruz Roja, en el PAU 1, que será la que acoja el espectáculo de la castellonense unos días antes de Hogueras, preparando el cierre al ciclo "Pólvora tot l'Any".

La pirotécnica expresaba su agrado por retornar a Alicante, donde realizó su última mascletà en 2022, aunque aseguraba que, con Fallas de por medio, "falta mucho tiempo" para desvelar los detalles del disparo: "Dispararé en junio. Solo falté un año, por una equivocación mía de hora [al entregar la documentación]. Procuraremos no defraudar al público", ha aseguraba Martí a preguntas de este medio.

Tres disparos nocturnos se "colarán" en el calendario, tras ser recuperados este año por la Federació de Fogueres. Serán los Hermanos Sirvent, el 18 de mayo; Coeters Dragon, el 7 de junio y Pirotecnia Martín, el 14 de junio, en la Arribada del Foc, quienes realicen estas mascletás nocturnas.

Calendario de mascletás en Alicante

Sábado, 18 de mayo (nocturna). A las 22 horas en la plaza del Sol (Bola de Oro). Hermanos Sirvent .

. Domingo, 2 de junio. A las 14 horas en la plaza Juan Pablo II (PAU 1), en el entorno del colegio Don Bosco. Reyes Martí .

. Viernes, 7 de junio (nocturna). A las 23 horas en la calle Francisco Muñoz Llorens (Antigons). Coeters Dragon .

. Viernes, 14 de junio (Arribada del Foc). A las 23 horas en la fachada de El Corte Inglés. Pirotecnia Martín .

. Sábado, 15 de junio. A las 14 horas en la avenida Pintor Xavier Soler. Hermanos Sirvent.

