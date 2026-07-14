El "efecto julio" en la Costa Blanca: por qué los europeos ya no solo veranean en Alicante, sino que compran su futuro aquí

El inicio del verano vuelve a situar a la Costa Blanca en el centro del mercado inmobiliario internacional donde vive un momento de transformación. Con la llegada de julio, uno de los meses de mayor afluencia turística en la provincia de Alicante, aumenta el interés por comprar vivienda vacacional, buscar una segunda residencia o valorar un cambio de vida más estable junto al Mediterráneo.

Este comportamiento se repite cada temporada, pero en 2026 se consolida como una tendencia de fondo: cada vez más ciudadanos europeos ya no viajan a Alicante solo para pasar las vacaciones, sino para explorar una relación más estable con la provincia, vinculada a la vivienda, la inversión y nuevos proyectos personales junto al Mediterráneo.

El “efecto julio” no es solo un fenómeno turístico: es el punto de partida de muchas decisiones residenciales que consolidan a Alicante como uno de los grandes destinos europeos para invertir, vivir y construir futuro junto al Mediterráneo.

Así lo constatan desde la firma especializada en obra nueva y asesoramiento residencial en el Levante español MPC Group, donde observan que una parte creciente de las consultas que reciben durante los meses de verano ya no responde únicamente a la búsqueda de una segunda residencia, sino a compradores que plantean proyectos de vida a medio y largo plazo en la Costa Blanca, ya sea para residir durante gran parte del año, teletrabajar o planificar una futura jubilación.

Según datos registrales y sectoriales citados por el sector inmobiliario, Alicante se mantiene entre las provincias españolas con mayor peso de comprador extranjero, con porcentajes muy superiores a la media nacional. Este interés confirma el atractivo de la provincia como destino residencial, turístico y patrimonial.

El “efecto julio” no es solo un fenómeno turístico: es el punto de partida de muchas decisiones residenciales que consolidan a Alicante como uno de los grandes destinos europeos para invertir, vivir y construir futuro junto al Mediterráneo.

El clima, los servicios y la conectividad aérea explican el creciente interés europeo por residir en la Costa Blanca. / Aleksandrs Komarnickis | DIARIO INFORMACION ALICANTE

¿Por qué la Costa Blanca atrae cada vez a más compradores europeos?

La provincia de Alicante reúne varios factores que explican el crecimiento de la demanda internacional: clima estable, buena calidad de vida, servicios sanitarios y comerciales consolidados, seguridad jurídica, amplia oferta residencial y una conexión directa con las principales capitales europeas.

Uno de los elementos más relevantes es la conectividad. Según datos de Aena, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha superado los dos millones de pasajeros en mayo de 2026 y acumula cerca de ocho millones de viajeros en los cinco primeros meses del año. Esta facilidad de conexión permite que muchos europeos puedan mantener su vida profesional o familiar en su país de origen y, al mismo tiempo, pasar largas temporadas en la Costa Blanca.

Alicante lidera la compra extranjera de vivienda en España

La compra de vivienda por parte de extranjeros tiene un peso especialmente alto en la provincia de Alicante. Según datos registrales y sectoriales, el comprador internacional representa una parte muy destacada de las operaciones en el litoral alicantino, con especial presencia de ciudadanos procedentes de Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y países nórdicos.

Según el Instituto Valenciano de la Vivienda y otras fuentes autonómicas vinculadas al análisis residencial, la presión sobre determinadas zonas del litoral se explica por la coincidencia de vivienda turística, segunda residencia, inversión extranjera y necesidad de vivienda habitual.

Desde MPC Group, esta diversidad también se refleja en el perfil de los clientes que se interesan por sus promociones. La compañía observa una demanda cada vez más heterogénea, integrada por compradores que buscan desde una segunda residencia para estancias vacacionales hasta una vivienda para residir durante gran parte del año o establecer su residencia definitiva en la Costa Blanca.

La provincia de Alicante mantiene un peso destacado en la compra de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros / DIARIO INFORMACION ALICANTE

De la inversión financiera a la inversión emocional

El perfil del comprador internacional también ha cambiado. Frente a etapas anteriores, donde predominaba la compra motivada por la rentabilidad inmediata o la revalorización del activo, ahora gana fuerza una idea más vinculada al bienestar: comprar una casa en la Costa Blanca como inversión en calidad de vida.

Esta tendencia, que el sector define cada vez más como inversión emocional, responde a una forma distinta de entender la vivienda. El comprador no solo analiza el precio, la rentabilidad o la ubicación, sino también el tiempo que podrá pasar allí, la cercanía al mar, la tranquilidad del entorno, los servicios disponibles durante todo el año y la posibilidad de disfrutar la vivienda con familia o amigos.

En este sentido, la decisión de compra se vuelve más reflexiva. Ya no se trata solo de adquirir una propiedad, sino de asegurar un estilo de vida mediterráneo, conectado y flexible.

¿Qué zonas de la Costa Blanca interesan más al comprador extranjero?

La Costa Blanca ofrece realidades muy diferentes dentro de una misma provincia. Esta diversidad permite que el comprador internacional elija zona en función de su presupuesto, estilo de vida, necesidades familiares o expectativas de rentabilidad: desde los entornos residenciales de alto valor de la zona norte hasta el dinamismo de la zona sur, pasando por Alicante ciudad, que gana protagonismo como destino urbano, mediterráneo y conectado.

El comprador extranjero ya no busca solo rentabilidad: también prioriza bienestar, uso familiar y calidad de vida / DIARIO INFORMACION ALICANTE

Zona norte: tranquilidad, paisaje y vivienda de alto valor

Municipios como Altea, Jávea, Dénia, Calpe o Moraira concentran una demanda internacional asociada a entornos de gran valor paisajístico, menor densidad urbana y mayor privacidad. Son zonas especialmente atractivas para compradores del centro y norte de Europa que buscan una residencia de larga estancia, una vivienda de retiro o una propiedad vinculada al descanso y al bienestar.

En estos mercados, el precio no es el único factor decisivo. La ubicación, las vistas, la proximidad a servicios de calidad y la exclusividad del entorno tienen un peso determinante.

Zona sur: servicios, accesibilidad y dinamismo residencial

En el sur de la provincia, municipios como Torrevieja, Orihuela Costa, Guardamar del Segura o Pilar de la Horadada mantienen una elevada actividad inmobiliaria. Su atractivo se apoya en precios más competitivos, gran volumen de oferta residencial, servicios abiertos durante todo el año y una fuerte presencia de comunidades internacionales.

Aquí se concentra buena parte de la demanda que busca una vivienda para estancias flexibles, uso vacacional o una fórmula mixta entre disfrute personal y alquiler de temporada, siempre teniendo en cuenta la normativa local aplicable.

En este escenario, el acompañamiento profesional se ha convertido en un factor decisivo. Desde MPC GROUP, firma especializada en el mercado inmobiliario de la Costa Blanca, señalan que el comprador extranjero llega cada vez más informado, pero también con más dudas sobre zonas, precios, normativa, rentabilidad y uso real de la vivienda.

La compañía observa un cambio claro en la forma de tomar decisiones: ya no se trata únicamente de comprar una propiedad cerca del mar, sino de encontrar una vivienda que encaje con un proyecto de vida. Por eso, el análisis previo de la ubicación, el perfil del inmueble y las posibilidades de uso se ha vuelto clave antes de cerrar cualquier operación.

Pórtico Plaza II es una propuesta residencial que fusiona diseño, bienestar y el carácter mediterráneo de Alicante. Imagen no contractual. / MPC Group | Diario INFORMACION ALICANTE

Alicante ciudad: mar, servicios y de 300 días al sol

Alicante ciudad se consolida en el Top 4 de las capitales más felices de España, según un estudio de Spain Happy Index. Alicante ciudad destaca por combinar vivienda, servicios y estilo de vida mediterráneo todo el año. La capital ofrece cercanía al mar, cultura, sanidad y barrios con una vida urbana activa. En esta ciudad a escala humana, los residentes disfrutan de un equilibrio perfecto entre coste y calidad de vida, potenciado por su clima excepcional con 299 días de sol al año y con una temperatura media anual excelente que ronda los 20 °C. Aquí, las playas urbanas y la naturaleza —como el Postiguet o el Monte Benacantil— están a un paso, en un entorno lleno del dinamismo y espíritu mediterráneo con una gran hiperconectividad por AVE y aeropuerto.

En este contexto, Pórtico Plaza II de MPC Group encaja con una demanda que busca una residencia bien ubicada, conectada y pensada para vivir la ciudad durante todo el año, disfrutando de la comodidad de una capital dinámica y con servicios consolidados sin renunciar a las ventajas de la Costa Blanca.

Teletrabajo, vuelos y servicios: las claves del nuevo comprador internacional

El teletrabajo ha reforzado el atractivo de la Costa Blanca. Muchos profesionales europeos ya no necesitan residir todo el año en su país de origen y buscan destinos donde puedan combinar actividad laboral, buena conexión digital y calidad de vida.

La provincia de Alicante responde bien a esa demanda. Cuenta con redes de fibra óptica, conexiones aéreas frecuentes, servicios sanitarios y comerciales consolidados, colegios internacionales en varias zonas y una oferta residencial adaptada a perfiles muy diferentes.

Según datos de Aena, el aeropuerto alicantino se mantiene como una infraestructura estratégica para la movilidad internacional, un factor especialmente relevante para quienes viven entre dos países o viajan con frecuencia por motivos laborales, familiares o personales.

El teletrabajo y la buena conexión aérea han reforzado el atractivo residencial de la Costa Blanca / ALEKSANDR KHMELYOV | Diario INFORMACION Alicante

Rentabilidad y regulación: un mercado más selectivo

Aunque el componente emocional gana peso, la rentabilidad sigue formando parte de la decisión de compra. La posibilidad de alquilar la vivienda durante determinados periodos continúa siendo un atractivo en zonas concretas de la Costa Blanca, especialmente en áreas con alta demanda turística.

Sin embargo, el mercado es ahora más exigente. Las normativas municipales sobre vivienda turística, las licencias, las limitaciones por zonas y la evolución de la regulación obligan a analizar cada operación con mayor prudencia.

Según el Instituto Valenciano de la Vivienda y los debates abiertos sobre acceso residencial en la Comunidad Valenciana, la presión sobre la vivienda en zonas turísticas exige un equilibrio entre actividad económica, derecho a la vivienda y sostenibilidad urbana. Por eso, antes de comprar, resulta clave estudiar la ubicación exacta, la normativa municipal y el uso real que se quiere dar al inmueble.

El verano funciona como catalizador para muchos europeos que empiezan a valorar la compra de vivienda en Alicante.

El verano funciona como catalizador para muchos europeos que empiezan a valorar la compra de vivienda en Alicante. / DIARIO INFORMACION ALICANTE

Julio, el mes que convierte al turista en comprador

El verano, y especialmente julio, funciona como un momento clave en la decisión de compra. Muchos potenciales compradores aprovechan sus vacaciones en Alicante para visitar promociones, comparar zonas, reunirse con agencias inmobiliarias y valorar sobre el terreno si la vivienda encaja con sus planes de futuro.

Durante esas semanas se produce un cambio relevante: el turista deja de imaginar la Costa Blanca como un destino puntual y empieza a verla como un lugar donde vivir, trabajar o jubilarse. Esa transición emocional es una de las claves del mercado actual.

Desde MPC Group, especializada en obra nueva y asesoramiento residencial en el Levante español, recuerdan que el “efecto julio” no debe entenderse solo como un repunte estacional de consultas, sino como el inicio de muchas decisiones residenciales que se consolidan durante los meses posteriores. El turista que descubre la Costa Blanca en verano puede convertirse, con el asesoramiento adecuado, en comprador, residente o inversor a medio plazo.