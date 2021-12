Los grandes ayuntamientos de la provincia fueron los protagonistas en el Foro de Municipalismo. En la sesión matinal participaron los alcaldes de Dénia, Alcoy, Elda y Orihuela, quienes compartieron y expusieron los distintos retos a los que se enfrenta actualmente cada municipio, así como también las líneas que tienen marcadas los ayuntamientos y sus principales acciones. Los cuatro coincidieron en que el futuro del municipalismo pasa por la innovación, la sostenibilidad y la llegada de los fondos europeos.

El primero en intervenir fue el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, «hablamos de municipalismo porque en la pandemia los ayuntamientos han tenido un papel fundamental por la proximidad y la rapidez en la atención y gestión. Hablamos de municipalismo porque parece que el centralismo tradicional deja espacio a la lógica, práctica, útil y efectiva de la descentralización, de la delegación de competencias, de acercar la administración a la ciudadanía, de aprovechar los recursos municipales para garantizar servicios y atenciones a quienes lo necesitan, agilizando así los sistemas públicos».

Además, también invitó a la reflexión y destacó tres ámbitos de acción en los que mejor se demuestra la «apuesta municipalista». En primer lugar, recalcó la acción social, rápida, inmediata y adaptada a la realidad social de las personas, sus necesidades y sus circunstancias. En segundo lugar, subrayó el papel de los ayuntamientos en la promoción real de la participación ciudadana. «Desde el ámbito local hemos conseguido grandes avances. Llevamos en Dénia seis ediciones de presupuestos participativos». Y en tercer lugar, expuso el camino hacia la sostenibilidad, una gran misión global que solamente se puede asumir desde la perspectiva local.

Impulsando la transformación

Entre los grandes municipios que forman la provincia de Alicante destaca Alcoy por sus características propias y por ser «una ciudad industrial, innovadora y resiliente», así la definió, Toni Francés, alcalde de Alcoy, haciendo especial hincapié en las líneas de trabajo que están desarrollando para mejorar como ciudad explicando en concreto cuatro de ellas: transformación digital, sostenibilidad, políticas de vivienda y política cultural.

«En cuanto a la transformación digital, como ciudad inteligente tenemos en Alcoy un factor que va a ser una apuesta clara en esa transformación: el Parque Tecnológico de Rodes, cuyas obras ya han empezado. Una inversión de 12 millones de euros que se financia con fondos europeos y la ayuda de la Generalitat Valenciana, la Diputación, el Ayuntamiento y el campus de Alcoy», explicó Francés.

«La segunda línea de actuación es la sostenibilidad, el 70% de los gases se producen en el entorno urbano y por eso somos nosotros, los ayuntamientos, quienes debemos tomar las decisiones valientes para poder revertir esa situación». En lo que se refiere a política de vivienda resaltó la importancia del acceso de los jóvenes. «Alcoy está impulsando acciones en vivienda por valor de 10 millones de euros y aspiramos a invertir otros 20 con los fondos europeos y también con la colaboración público-privada», destacó el primer edil.

Otra de las líneas de actuación es la cultura, haciendo hincapié en la aportación de Alcoy a todas las disciplinas artísticas, «marcando la línea de la cultura en la Comunidad Valenciana». Asimismo, «gracias a los fondos europeos vamos a poder los ayuntamientos hacer en 3 años las transformaciones que en circunstancias normales tardaríamos 10», concluyó Toni Francés.

Otro de los grandes municipios que no faltaron en este foro fue Elda, una ciudad industrial, con el zapato y la industria auxiliar como ejes. «Hemos querido iniciar esta intervención con el vídeo que ha dado impulso al plan estratégico de la ciudad porque desde hace unos años hemos querido repensar el rumbo que queremos para el futuro. Desde 2015 nos quisimos apropiar en nuestro relato de ciudad los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030», señaló Rubén Alfaro, alcalde de Elda. De esta forma, el primer edil expuso cinco patrones principales en los que quieren darle impulso a la ciudad, pensando en las personas, sobre todo en los niños y niñas: la recuperación del patrimonio cultural e identitario, el futuro de la industria del calzado, la igualdad y accesibilidad, la sostenibilidad y el «big data».

Por último, en la sesión matinal de Grandes Ayuntamientos, el último en intervenir fue Emilio Bascuñana, alcalde de Orihuela, quien recordó que Orihuela es el municipio de mayor extensión de la provincia y destacó que su principal problema es la mala comunicación, tanto por carretera como por ferrocarril, con otros municipios. «Los efectos de la Dana y del covid son devastadores. Ahora, dos años y dos meses después de la DANA necesitamos más ayudas y seguimos pendientes de las obras necesarias para evitar los efectos de otra posible DANA», sostuvo Bascuñana. Y añadió que para el futuro «apostamos por una ciudad innovadora, sostenible, digital, resiliente, moderna y acogedora con servicios dignos para nuestros vecinos. En Orihuela tenemos grandes capacidades para continuar liderando el progreso de la comarca y aportando riqueza a la provincia y a la Comunidad Valenciana». Además, el alcalde de Orihuela aprovechó la ocasión para pedir agua y demandar ayudas para modernizar Orihuela y su sistema de transporte urbano sostenible.

En el siguiente bloque participaron los alcaldes de Benidorm, Torrevieja, Elche y Alicante.

En este orden, el primero en intervenir fue Toni Pérez, alcalde de Benidorm, quien comenzó su intervención destacando la cifra de su población, que asciende a algo más de 70.000 habitantes oficiales pero que en la comarca de la Marina Baixa «conviven a diario» unas 130.000 personas, destacando con ello que «en Benidorm una administración local atiende a tres poblaciones: la que está empadronada, los que viven todo el año pero no se empadronan y por último los turistas. En Benidorm no hablamos de turistas, hablamos de pernoctaciones». «Hace falta de una descentralización del Estado y las autonomías que pasa por transferir un porcentaje del IVA turístico», añadió Pérez. A su vez, puso el foco en el carácter innovador de su ciudad. «La innovación no es solo tecnología. La innovación es tener un PGOU a finales de los años 50». «En Benidorm hemos sido siempre paradigma de ciudad sostenible», confirmó el alcalde.

Por su parte, el alcalde de Torrevieja Eduardo Dolón, destacó el modelo turístico complementario que existe entre Benidorm y su municipio. «La diferencia es que a Benidorm van a hoteles y a Torrevieja a sus casas». Reivindicó, además, la cifras tan altas de ocupación durante el verano, disparándose hasta casi los 600.000 habitantes, sin embargo «tenemos los servicios que tenemos. No tenemos una máquina de hacer euros para atender a todas estas personas», aseguró Dolón.

Las plusvalías fue también tema sobre el que Dolón hizo tres reflexiones. En primer lugar puso e foco en la transformación de Torrevieja en el que se va a invertir cerca de 80 millones de euros. «Todos estamos haciendo un esfuerzo muy importante para transformar nuestros destinos turísticos». También recordó el tema de la sanidad en la ciudad y por último criticó el bloqueo que se produce en la N-332 cuando llegan los visitantes a la ciudad, así como el estado de la CV-95 para conectar la comarca de la Vega Baja.

Después llegó el turno de Carlos González, alcalde de Elche, que dejó patente que su objetivo «es modernizar la ciudad y corregir los desequilibrios urbanos, sociales y económicos». Abogó por una ciudad dinámica, abierta, inclusiva, tolerante y prospera, que sea capaz de ser innovadora a la vez que sostenible», matizó el alcalde, «para que los ilicitanos puedan vivir mejor y con más calidad de vida». Para González, modernizar la economía es «apoyar y sumar esfuerzos con los empresarios para propiciar la innovación y mejorar la competitividad, así como atraer talento e inversión pública y privada».

Finalmente, el alcalde Alicante, Luis Barcala hizo especial mención a «Alicante Futura», cuyo objetivo es convertir Alicante en la capital mediterránea de la industria tecnológica, y a la iniciativa de 100 millones destinados para el proyecto de agua circular, que consiste en la construcción de cuatro parques al estilo de la Marjal. Además, destacó los 70 millones euros de 2020 a 2022 como «el mayor esfuerzo inversor que se ha realizado jamás en la ciudad». Para finalizar, Barcala hizo hincapié en el tema de la plusvalía y en la disponibilidad de fondos para los proyectos europeos. «Hemos presentado a los fondos europeos un proyecto de 24 millones con 25 zonas que van desde la peatonalización a la redistribución del tráfico», puntualizó el alcalde alicantino.