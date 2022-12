Qué tienen en común Larry Sanger, cofundador de Wikipedia, Tim Berners-Lee, inventor de las www y millones de personas alrededor del mundo que creemos en la Web3? La palabra clave es descentralización.

Larry Sanger dice que el sistema IPFS (Interplanetary File System/ Sistema Interplanetario de Archivos) es el correcto para llegar a la descentralización y que, además, defiende que consume mucha menos energía que la blockchain. Este filósofo estadounidense, junto a Jimmy Wales, fundó en 2001 Wikipedia con la idea original de que esta web sirviera como lugar en el que pudieran encontrarse todas las opiniones. Sin embargo, Sanger ha visto traicionado el sentido primigenio de Wikipedia cuando comprobó, según declaró él mismo, que la información sobre Joe Biden, así como cualquier noticia que hable desfavorablemente acerca de los demócratas, es lavada o desaparece. Denunció que Wikipedia había sido tomada por una de las partes, de tal forma que la información ofrecida por la web que él había creado ya no era fiable y se marchó. Ahora trabaja en la creación de la Encyclosphere. Muy resumido: se trata de una enciclopedia de enciclopedias online. Así podrían ser encontrados todos los puntos de vista sobre un mismo tema.

Tim Berners-Lee es el responsable de World Wide Web, las tres w que nos han permitido estar conectados a través de la Web y crear páginas para nuestros negocios, por poner un ejemplo. Para este científico de la computación el mayor problema que supone el Internet de hoy día y el que se propone desde quienes defienden la blockchain como medio fiable y transparente, es la seguridad de nuetros datos. Hay problemas con el tráfico de datos personales en las aplicaciones centralizadas que mandan en Internet.

Esto no es nuevo, pero para Berners la blockchain tampoco es la solución, precisamente por el grado de transparencia que ofrece la cadena de bloques. Él aboga por trabajar en la propia Web2, la que tenemos ahora, y para ello es el llamado Project Solid centrado en la seguridad de datos.

Por otro lado, estamos quienes defendemos que la descentralización de Internet pasa por la cadena de bloques/blockchain descentralizada de código abierto, donde nadie puede ir a la suya, sino por consenso.

Sea cual sea el desarrollo y la adopción que siga el nuevo Internet, estamos de acuerdo en que la centralización no es buena en ningún caso. Se dan casos de censura o por qué no, de bloqueo de fondos. Imagine que usted está usando una cartera que pertenece a una empresa que, por lo que sea, decide que usted no va a mover los fondos que hay en ella. Es lo que ha ocurrido con la empresa valenciana Bitnovo, incluída en el registro de empresas a las que el Banco de España ha dado permiso para operar en territorio español, que cuenta con el dudoso honor de ser la primera empresa relacionada con criptomonedas denunciada en la Policía Nacional, me atrevería a decir que en todas las comisarías de la ciudad de Alicante, pero lo dejaremos en una. Bitnovo hace de intermediario entre quien tiene dinero FIAT, moneda de curso legal, en este caso euros, y la persona que quiere comprar, por ejemplo, Bitcoin. La cosa funciona así: se compra un cupón de Bitnovo en un estanco, supermercado o cualquier establecimiento adherido. Se descarga la aplicación de Bitnovo. El cupón que comprado tiene un código que ha de ser introducido en la aplicación para poder canjear el valor del cupón en euros por Bitcoin. El problema viene cuando Bitnovo no cumple con lo que dice literalmente en sus cupones: «Selecciona la criptomoneda y el wallet donde quieres recibirla». Solo hay una opción para enviar el dinero y es a su wallet. Pueden ver la documentación de esta denuncia en Twitter en #BitnovoBloqueaFondos. No todo es malo, solo hay malos actores, como pasa en todas partes.