Han pasado nada menos que treinta y seis años desde que Born Again viera la luz por primera vez. Pero, como ocurre con los grandes clásicos de cualquier disciplina artística, su efectividad e impacto siguen manteniendo hoy la misma validez pese al paso del tiempo y las modas. La gran historia de Daredevil escrita por Frank Miller y dibujada por David Mazzucchelli en 1986 vuelve a ser protagonista de una nueva edición de la editorial Panini, que en esta ocasión ha optado por presentarnos el icónico cómic del diablo de la Cocina del Infierno en formato gigante dentro de la colección titulada Grandes Tesoros Marvel.

Born Again, arco argumental que transcurre en siete números de la cabecera de Daredevil (del #227 al #233), cambió por completo la vida de Matt Murdock y sus compañeros de viaje (Karen Page, Foggy, Kingpin, Glorianna O’Breen, Ben Urich…) a mediados de los ochenta.

Estamos ante un cómic profundo, oscuro, arrebatador y capaz de dejar una imborrable huella en los que pasan por sus páginas. Traición, fracaso, redención, perdón, corrupción, venganza, drogas, patriotismo, violencia… Los temas sobre los que pilota esta insuperable historia hacen que sea una de las más memorables jamás publicada por la Casa de las Ideas.

Un tesoro que ningún aficionado a las viñetas, sin importar que sea o no seguidor de las aventuras del superhéroe invidente, debería dejar pasar. Porque sin haber experimentado el desasosiego que produce la lectura de la historia de Born Again no será posible entender la fortísima capacidad expresiva que pueden contener las viñetas de un cómic. Y porque tras la lectura de la obra de Miller y Mazzuccheli su forma de mirar los cómics será otra para siempre.