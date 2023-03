La ciencia ha dado grandes autores. Si lo pensamos bien, toda ciencia surge de la Filosofía y toda Filosofía defiende la importancia del lenguaje. Las cosas existen si las nombramos, la mesa está si conocemos el concepto abstracto de mesa, pasa con todas las cosas. Todo lo que alcanzan nuestros sentidos toma su nombre de convenciones de los hombres. Es curioso, entonces, por qué existe una división de ciencias y letras, como si el mundo academicista fuera una competición y no compartir conocimiento por el bien de la humanidad. En esta sociedad cada vez menos humanista, gestos que impulsan la unión de las ciencias y las artes hacen de este un mundo mejor.

'Los hombres y las moléculas', de Roald Hoffmann, publicado por la editorial oriolana Auralaria Ediciones, con selección y traducción de Luisa Pastor y portada de Pepe Aledo, nos hace alegrarnos de la unión que anteriormente he mencionado. Cuando Luisa y Álvaro me hablaron de este proyecto, me pareció una hazaña maravillosa. Luisa, en una suerte de prólogo titulado Una colisión exitosa, nos lo indica: «Todo libro que una editorial proyecta es fruto de una ilusión, y deriva de una serie de azares que, como ciertas reacciones químicas, genera efectos difíciles de prever. Estoy segura de que cuando mi compañero, amigo y colaborador en este trabajo, Antonio Martínez Esquiva, profesor de Física y Química y eminente agente catalizador, me dio a leer el primer poema de Hoffmann, de ningún modo podía imaginar lo que el destino (por cuestionable que sea esta noción) iba a poner sutilmente en marcha».

El primer poema del libro, que es el que da título al volumen, puede leerse en clave de poética: «Voladizos grupos metilo, / golpeados en un movimiento anarmónico sin fin. / Una molécula nada, / propagando su funcionalidad,/ dispersando sus centros reactivos. / No toda colisión, / no toda precisa trayectoria, / a través de la cual estas complejas bolas de billar / llegan a sus predecibles lugares de encuentro, / conduce a la reacción». Hoffmann, en su poética, utiliza el lenguaje científico para analizar el comportamiento humano y cómo todo lo que rodea al hombre es ciencia, porque estamos creados por moléculas, neutrones y protones.

Como en Albert Einstein, podemos apreciar también ese poso judío en Hoffmann, donde la tradición y la ciencia no son antagonistas. Lo podemos apreciar en el poema titulado Tectónica: génesis / ni Dios, ni el Rabino Loew. / Hoy es simplemente Roald, / apretando una bola de arcilla, / su humilde aportación a la creación. / ¿Empezaron ellos así, con sus pulgares / titubeantes en el barro? Sí, /por ahora tenemos lo opuesto, / un agujero / en la absoluta redondez».

Podríamos decir que Los hombres y las moléculas es un tratado sobre la vida desde la visión de un científico, pero, a su vez, observa lo que le acontece. Hoffmann no pierde el humanismo en sus versos; de hecho, podríamos asegurar que estamos ante uno de los poetas vivos que más profundizan en el alma humana. El libro, en edición bilingüe, consta de treinta y tres poemas y dos anexos: I. La poesía de las moléculas –Entrevista de Stefan Klein a Roald Hoffmann– y II. Discurso en el banquete de los premios Nobel. Es una obra que podría ser el sueño de cualquier enamorado de los libros. Luisa hace una traducción muy fiel al lenguaje de Hoffmann y de lo que él quiere expresar. Cierra el libro con un poema que muestra esas dos caras del autor, la religiosidad y la ciencia: «Seguir adelante / implica que uno, / alguien en quien confías, / conoce el camino. / Pero Dios no anda / a tu lado. // Quedarse atrás / es separarse/ voluntariamente, o no. / Ninguna pista nos aguarda ya». Auralaria ha dado un paso de gigante con la publicación de uno de los poetas de la ciencia, esperamos sus próximas publicaciones, algo grande viene.