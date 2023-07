El proyecto Diálogos, creado y comisariado por Guillermina Perales reúne, en esta ocasión, a dos artistas de la Comunidad Valenciana, Josep Renau (1907 – 1982) y a Pepe Calvo (1947) en una exposición que puede verse en la Lonja del Pescado dxe Alicante hasta el día 29 de octubre.

Josep Renau

Cartelista, ilustrador, pintor, muralista, escritor, se forma en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, dominada por la imaginería de Sorolla, Benlliure…, pero alterna estos estudios con su trabajo en la litografía Ortega, lo que le llevará a desarrollar un trabajo en el cartel festivo y cinematográfico, y a la utilización de la técnica del fotomontaje, la imagen fotográfica, la tipografía, el collage, acercándose a concepciones de las vanguardias: constructivismo ruso, surrealismo, Dadá. Desde un estilo art déco, del principio, la sensibilidad neo-objetivista de entreguerras y el constructivismo realista de la guerra fría, a la concepción de un arte al servicio del cambio social. Desde sus inicios desarrollará trabajos para diferentes revistas, como Estudios, Crónica, Octubre, Nueva Cultura (revista dirigida por el propio artista), realizando portadas, ilustraciones y fotomontajes. En 1931 funda la Unión de escritores y artistas proletarios. Profesor de Bellas Artes en la Universidad de Valencia y presidente del Patronato de las Misiones Pedagógicas. Entre 1936 y 1938 es Director General de Bellas Artes encargando a Picasso en 1937 la realización de una obra para la Exposición Internacional de Artes y Técnicas de París, de la que saldría el Guernica. Se le atribuye la decisión del traslado a las Torres de Serrano de Valencia de parte de las obras maestras del Museo del Prado para salvarlas de los bombardeos de Madrid, organizando con posterioridad su traslado a Suiza. A partir de 1928, en que realiza su primera exposición personal en el Circulo de Bellas Artes de Madrid, se sucede toda una trayectoria con exposiciones en todo el mundo. A pesar de ser conocido como muralista, donde se sintió más inspirado, libre y creativo fue en el ámbito del fotomontaje. Su máxima expresión fue su extensa serie titulada Fata Morgana USA. The american way of life realizada entre 1952 y 1966. Magna obra inspirada en el cine ruso e imágenes publicitarias de los medios de comunicación es un retrato de la burguesía imperante, recordando el cartelismo de vanguardia europea y una visión política de la sociedad global centrada en la estadounidense. En 1977, Fata Morgana USA, se publicó en formato de libro, por primera vez en España, en la editorial Gustavo Gili.

Considerado genio universal del arte, su trabajo ha destacado en exposiciones en repetidas ocasiones en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Palacio la Virreina de Barcelona, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Almería. Centro Galego de Arte Contempoáneo, por citar solo algunas de las que han tenido lugar en España.

Pepe Calvo

La obra de Pepe Calvo se expone por primera vez en Madrid a mitad de los años setenta, a través de algunos fotógrafos de la Escuela de Madrid como Gerardo Vielba, Francisco Ontañón, Leonardo Cantero y Juan Dolcet, que formaron parte de la Real Sociedad Fotográfica a la que también se unió el valenciano Gabriel Cualladó, que fue el encargado de escribir el texto del dossier que sobre su obra publicó la revista que editaba la citada Real Sociedad, a raíz de la exposición de Calvo Variaciones de la estética. Después, continuó exponiendo en Madrid su serie Donna Immobile, realizada en La Manzanera, de Calpe, en la Galería Redor, referente de la fotografía española, dirigida por Tino Calabuig y Rosalind Williams, serie que fue recogida en un porfolio publicado en la edición en castellano de la revista francesa Photo. Una trayectoria plena de proyectos expositivos en salas de exposiciones, centros de arte, museos y galerías de un buen puñado de ciudades españolas, Barcelona: Galería Fotomanía, Metronom, Escola Massana, Galería H20. Photomuseum, Zarautz. Museo de la Fotografia de Charleroi en la exposición colectiva Derisión et raison en la que también participaban Andy Warhol, Cindy Sherman, Duane Michaels, Les Krims, Gilbert and Georges, Grete Stern…. El año 2000 culmina con la compra de 24 imágenes de su autoría, tanto fotográficas como de fotomontajes, para la colección de fotografía del IVAM. Conocer la obra de Josep Renau fue un detonante para su inspiración pues abandonó su camino centrado en la fotografía analógica durante más de veinte años para vivir atrapado en el mundo del photocollage. Exposiciones en Valencia, Centro del Carmen del Consorcio de Museos, Arte último, con comisariado de Guillermina Perales; IVAM, Arte y gastronomía, comisariada por Fernando Castro. Museo Pio V, Expresions del patrimoni, ejerciendo de curadora Felisa Martinez. La Llotgeta, Flashback, con la curadería de Begoña Martinez, cuyos textos del catálogo fueron escritos por Josep Vicent Monzó y María Marco. Exposición que también pudo verse en la Fundación Mediterráneo de la CAM, organizada por Mamen Velasco. En 2005, consigue el premio KulturCAM al artista de mayor trayectoria. Con el comisariado de María Marco expone en la Universidad de Colorado (USA), junto a Alberto Garcia Alix, Aitor Ortiz, Humberto Rivas… En Santiago de Compostela, Galería C5 Colección, dirigida por Concha Fontenla. Valladolid, Zamora, espacios de CajaEspaña. Circulo de Bellas Artes de Madrid, Colección de Fotografía del Colegio de Estomatólogos. Colabora, así mismo, en las exposiciones de carácter animalista de Rafael Doctor, en La Casa Encendida de Madrid y en la de Ángela Molina del Centro de Arte Las Cigarreras (Alicante). Con la madrileña Alicia Rey Gallery participa en distintas ferias de arte en Milano, Madrid, Nueva York y Londres. Ha publicado varios libros como Mujeres de Octubre (1979, Ediciones Pirámide). Colección, editado por ONCE y multitud de Catálogos con textos de Juan Manuel Bonet, director del IVAM; Catherine Coleman, directora de la colección de fotografía del Museo Reina Sofía, Begoña M. Deltell, directora de la Galería Aural. Georges Vercheval, director del Museo de la Fotografía de Charleroi. Otros textos de Miguel Cereceda, Juan Antonio Roche y Enric Mira Pastor en el catálogo de Holy interiors, editado por el MUA.

Contrastes y realidad

, por G. Perales

En este ciclo expositivo buscamos mostrar el diálogo del arte, transmitir esa constante que, a lo largo de la historia, a través de creadores de diferentes generaciones, épocas, latitudes, ha generado las obras más importantes, los momentos más creativos. Pensamos a partir de, en contra de… Nos confrontamos como individuos o como comunidad contrastando nuestra imagen, nuestra figuración íntima, con la que nos devuelve los medios de comunicación. Desde principios del siglo XX, las imágenes de las revistas, del cine, de la fotografía, analizan la nueva sociedad que se está generando en el periodo entre guerras, y el fotomontaje es una nueva herramienta para expresar gráficamente una nueva asociación de ideas, a veces, radicalmente distintas, los extremos de una sociedad que rompe con las convenciones más asentadas. En la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI, estos recursos, que tomaron protagonismo con el surrealismo, se instauran en las diferentes disciplinas artísticas, pero podemos rastrear su vigencia desde el principio de los tiempos, en la poesía de Góngora, por ejemplo, o en la pintura de El Bosco.

Estos diálogos se dan entre artistas que son referentes históricos, como Picasso y El Greco, cuya relación da sentido a un movimiento como el cubismo, donde se encuentra el verdadero sentido del arte. No existe arte sin referentes, y desde esta premisa traemos a la Lonja la obra de estos dos artistas, Josep Renau y Pepe Calvo, que se identifican no solamente con la técnica, sino también con la manera de interpretar el espacio, la composición de la imagen, para crear un impacto visual de evidente fuerza expresiva.

Estamos ante dos artistas de alta consideración, cuyas obras integran una de las colecciones más importantes del arte de este país, la colección del IVAM. Josep Renau hace suya la gran investigación plástica de las vanguardias y rompe el encorsetamiento que constreñía la imaginería de la época (Sorolla, Benlliure…). El cartel al servicio del arte o, como arte mismo, es utilizado para documentar, visualizar críticamente una época, desde una excepcional manera de manejar los espacios, interpelando la multiplicidad de la imagen, con estudiados e intuitivos contrastes que impactan en nuestra retina, involucrando al espectador de manera directa en la crítica de la realidad. Enfrentado a este legado visual, resuelto con una técnica que lo emociona, por sus múltiples posibilidades, al jugar con los iconos, símbolos sociales, políticos, y de la ficción artística, Pepe Calvo actúa desde su particular visión, creando un mundo de contrastes entre la imagen publicitaria, las secuencias y ritmos visuales del cine, y su recepción personal, biográfica, emocional. Nos muestra su análisis de la realidad desde la concepción de la imagen del arte y del cine, desde el imaginario colectivo. A través de los mitos cinematográficos que son referentes de nuestra historia personal, recreándose en la construcción de los interiores, rica en detalles, que, como un decorador barroco, voluptuoso, nos muestra de manera precisa, planteando la posible resolución de una ficción escénica que nos compromete desde la visión de lo que acontece. Dos artistas cuya gran dimensión expresiva nos hace participes de una realidad creada, vinculada a nuestra cultura, a nuestra concepción del arte visual. En esta exposición es la técnica, fundamentalmente, el vínculo, a partir de la cual los artistas entran en un diálogo que se extiende en el tiempo, desde el presente al pasado que nos habla del presente, en ese vaivén cargado de preguntas, de visiones contrastadas, que siempre nos propone el arte. La técnica del collage, del fotomontaje, tiene en una mujer un referente indiscutible, pionera en las vanguardias de principio de siglo, Hanna Höch (1889- 1978, Berlín), artista plástica y fotógrafa alemana, que utilizó con solvencia la ruptura de la construcción convencional de la imagen y del espacio, para hablar de la situación de la mujer en un mundo de hombres.

El fotomontaje se populariza con la explosión del cartel cinematográfico y publicitario o propagandístico, con esa idea de sintetizar al máximo un argumento, una noticia o evento. Síntesis y ruptura. La búsqueda de las diferentes texturas de la realidad con el collage, permite contrastar imágenes reales e irreales, generar diferentes sentidos a partir de los propios, asignados a las imágenes. Un medio muy ágil para difundir ideas, reflejar movimientos sociales de todo tipo. Si Josep Renau nos habla de las ideologías políticas, del furor del capitalismo, de la primera mitad del siglo XX. Pepe Calvo asume esta técnica después de llegar a la madurez como artista, con la fotografía analógica, siendo el cine una de sus principales fuentes: visión que le lleva a una narrativa con una involucración más personal, a crear una ficción, un imaginario casi abstracto, no relacionado con una ideología, sino con un ideario plástico, con narrativas ficticias o relacionadas con su propia vida. Alrededor del cine, de los mitos del cine, el paisaje interior contrastado con el exterior.

De aliento dadaísta,

por Pepe Calvo

Conversar en silencio es una forma de comunicación donde la mente tiene un rol fundamental al expresar los mensajes y el sentido de las palabras de forma velada. Se trata, sin duda, de una charla singular la que he mantenido con el genio universal del fotomontaje; una conversación mental cuyos matices se hallan representados en las piezas que componen buena parte de esta exhibición, como en un arpegio de solo dos notas que parecen responderse una a otra por medio de un dialogo sensorial.

Conocer la obra de Josep Renau y enfrentarme a ella me permitió dar un giro rotundo a mi trabajo. Llevaba realizando fotografía química mas de 30 años, cuando apareció él y me allanó el camino hacía otra dirección. Es una gran deuda la que tengo con Renau. Los fotomontajes de mi primera etapa están inspirados en su creación, aunque desde mi expresión personal, mi lenguaje que a lo largo del tiempo se va alejando del suyo. En su trabajo predomina la preocupación social y política, mientras que el realizado por mí va por otros derroteros vehementes de puro instinto visual, dentro de un contexto narrativo con una carga plena de enigmas que afronta los retos que siempre me impongo a mí mismo, a partir de estrategias absolutas que construyen mi imaginario, en composiciones ejecutadas matemáticamente. Escenarios de la mente, en los que parece existir una cierta dramaturgia que nos conduce hacia tramas cargadas de mensajes inquietantes.

Ambos realizamos un trabajo en el que destaca el componente narrativo, dentro de una estética barroca, con gran inventiva compositiva, inspirados en el mundo del cine de manera decisiva. Aunque todo depende de mi autoría, confío en la inspiración que parece dirigir la acción, navegar sobre la trama para terminar generando la imagen por mí mismo. Mi trabajo es una conjunción de historias configuradas a través de imágenes de aliento dadaísta, donde se superponen ideas que van matizando caminos en distintas direcciones, para llegar a confluir hacia una evolución natural, partiendo de un planteamiento expresivo subjetivo, aunque basado en lo objetivo. Tanto el surrealismo como el dadaísmo se inspiran en la realidad.

Los mecanismos que he utilizado para hacer mi trabajo se han ido construyendo, a lo largo de mi trayectoria, lejos de academicismos, sobre un tejido inherente en la más pura tradición del photocollage, cuestionando su propia naturaleza.

Una vez cruzada la sombra de Josep Renau, mis fotomontajes se constituyen a través de mi propia filosofía sobre la vida, marcada en mi ADN de manera dadaísta, sumergida en la tradición estética del surrealismo, codificando mensajes sobre los impulsos y obsesiones existentes en mi personalidad, sugiriendo conceptos en clave barroca de experimentación, a través de ideas que son performances de una sucesión de mí mismo, intercalando imágenes que surgen de la cultura popular con otras reflexiones de percepción erudita.

Para realizar un fotomontaje partiendo de imágenes que otros han realizado, técnica y conceptualmente, es necesario sentir una inclinación morbosa hacia el hurto, y yo, debo confesar, me reconozco cleptómano hasta la médula, de toda la vida.

La inspiración vive encajada entre mis vísceras de forma natural, haciendo un cambalache con las herramientas del lenguaje cinematográfico para convertirlo en otra posibilidad que funcione con las texturas narrativas sobre la propuesta que he establecido, manejando mensajes provocadores de deseos y emociones, observados desde una vertiente conceptual por medio de mi propio imaginario, con ideas fundacionales que equilibren los correspondientes relatos, oscilando entre universos plásticos reveladores de la abstracción de la belleza.

Las imágenes, que nunca deberán ser interpretadas desde un prisma de moralidad, plantean un discurso propio donde entran en juego mis consideraciones y convicciones sobre las ideas básicas contenidas en mi mundo.

He tenido asimismo charlas intensas con Man Ray, Jean Cocteau, con Federico Fellini, con Alfred Hitchock, con Orson Welles y con Michelangelo Antonioni, pero eso es otra historia, aunque se parezca a esta.

A Josep Renau nunca le conocí personalmente y, sin embargo, nuestras obras se relacionan en un dialogo sensorial, pleno de símbolos del subconsciente. Quizá él desconoce la conversación que hemos mantenido en el tiempo, pero, contando con la ciencia oculta del conjuro, estoy convencido de que no debe ignorar lo que su obra ha significado para la mía.