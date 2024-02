Hace años que dejó el mercado americano, donde firmó espléndidos episodios de Tarzán, Star Trek, Viuda Negra y X-Men, sin demasiado éxito. Igor Kordey (Zagreb, 1957) no gustaba a los aficionados, algo que puede ser comprensible si se analizan las características de su dibujo. Es amigo de los sombreados y la representación detallada de los volúmenes, lo que aporta veracidad a sus dibujos, alejándolos de ciertas idealizaciones y de la perfección habitual en las figuras superheróicas. Así que no extraña el rechazo que su trabajo puede causar en ciertos públicos. Personalmente lo considero uno de los pocos herederos de Richard Corben. Como a aquel, a Kordey le define una tremenda carnalidad, una presencia física de figuras y objetos que se expresa a través de rebotes de luz y de unos contrastes que realzan las formas y vuelven los cuerpos sólidos y poderosos. Añadan a eso una mirada voraz, que define con precisión razas y entornos diversos. Dibuja bien a delgados y gordos, negros, gitanos, mexicanos o albinos, niños o perros y mujeres de toda clase y condición. Y no hablemos de sus arquitecturas.

Mobius es una aventura interdimensional, lo que le permite mezclar referencias arquitectónicas hasta conseguir visiones tan embriagadoras como su vista de Kadath, un homenaje a H. P. Lovecraft que aprovecha para marcarse una doble página antológica. Una de tantas. El volumen, con guion de Jean-Pierre Pecau, uno de sus cómplices habituales desde que regresó a Europa, es más de lo mismo. Si les gustó aquel truño oriental que se llevó todos los Oscar (Todo a la vez en todas partes), disfrutarán. Aunque aquí no hay consoladores anales. Pecau imagina una constelación de universos paralelos, tan similares como diversos, por los que pasean los héroes viviendo aventuras. Solo los gitanos conocen todos los misterios que se ocultan tras la muerte, el único medio conocido de saltar de un universo a otro. El héroe ha perdido la memoria y a lo largo de la aventura va recuperando fragmentos y descubriendo cuál era su verdadero yo, un poco a lo Desafío total. En todo caso, el guion sirve de plataforma para los apabullantes dibujos de Kordey, que va impartiendo lecciones de narrativa mientras nos impresiona con sus escenografías, su imaginación y la energía de sus personajes. Ya he citado las vistas de Kadath, pero podría mencionar también su diseño del grupo de demonios, sus reconstrucciones de las pirámides centroamericanas y tantos otros pasajes más. Su trabajo justifica la compra. Lo mismo pasa en Marshal Bass, la serie con el sheriff negro que alcanza ya el noveno álbum. Sigue en el mismo tono. Guiones de Darko Macan con personajes desalmados que pasean por el mundo haciendo el mal y el pobre héroe intentando sobrevivir, en más de un caso siendo más duro que los malos. Sobresale el personaje de la doctora Moon, que va de casa en casa liquidando familiares a los que ya no merece la pena mantener con vida. Así que tanto mata a viejos inútiles como a niños llorones. Mientras, Bass protagoniza arrolladoras escenas bajo la lluvia, después de pronunciar una frase antológica. Se desnuda y, en un plano de cuerpo entero, dice: «La noche es la mejor aliada de los negros». Le sigue una brutal matanza donde Kordey aprovecha para deslizar otra de sus maravillosas dobles páginas. Todo ello acompañado por un color excelente. Dos obras con guiones que se olvidan con facilidad, pero que nos permiten disfrutar sin reparos con el arte del dibujante más poderoso del mundo.