Seres de costumbres

Somos hijos de una tierra y de sus costumbres. Cuando nacemos, el lugar al que pertenecemos nos infunde el mismo carácter que esas personas que se denominan familia. Es la terreta, el terruño, la patria chica…, como se le quiera denominar, lo que nos hace partícipes de un territorio. Tira mucho la raíz, el lugar de donde parte nuestra esencia, lo que somos. Es curioso cómo, entre los humanos, solo nos diferencia el idioma, pero todo lo demás son meras notas al margen. El color de la piel, la altura, el color de los ojos… son anotaciones para diferenciarnos, nada más, pero, en esencia, el mismo ser habita todos los cuerpos.

No te contaré cuentos (quince relatos ilicitanos), de Lola Obrero, publicado por la editorial ilicitana Frutos del tiempo en su colección Fifty, con ilustraciones de la propia autora, es una recopilación de la esencia de un pueblo bimilenario que se protege entre palmeras y misterios. Lola Obrero es una narradora de corte clásico a la hora de abordar el relato, donde se aúna la crítica social, la creación de atmósferas, el análisis sicológico del entorno y sus personajes y una marcada conciencia de clase. Su literatura ahonda en el problema del ser humano, que, como he indicado antes, es común a toda la especie, siempre con el matiz del lugar de procedencia.

A pesar del carácter localista que viene subrayado en el título, no es un libro chovinista, una de esas obras que beben de lo local; al contrario, estamos ante un conjunto de relatos donde lo localista es una mera excusa, una herramienta que sirve para contar lo universal, todos esos sentimientos, esos padecimientos, esas dichas que nos suceden de una u otra forma. Es en la universalidad donde Lola cuenta sus historias, donde se denuncian y se cuentan acciones del pasado (bullying, el progreso de la propia ciudad, la naturaleza, la importancia de la mujer y su lucha por la igualdad).

Lola Obrero No te contaré cuentos (quince relatos ilicitanos) Editorial Frutos del tiempo 174 páginas / 12 euros / INFORMACIÓN

Estos quince relatos son un abanico trenzado de la visión de Lola y de su propia humanidad. Estamos ante un libro unitario, no en temática, pero sí en estilo y en espacio geográfico. Podríamos resaltar la importancia del Mediterráneo en su obra, cómo esa luz que tan bien supo plasmar Sorolla lo inunda todo. Cualquier relato nos traslada a un momento del que Lola nos quiere dejar su impronta, pero no de una forma moralizante, simplemente como testimonio de algo que fue. Ya lo dice el título del libro: No te contaré cuentos. Lola ni da sermones ni pretende sentar cátedra, tan solo hablarnos del acontecer de los días. De eso trata la buena literatura, de la de verdad, de lo pequeño que se hace grande y se universaliza.

Estamos ante un libro de cuentos donde el pasado y la actualidad se abrazan en un mismo tiempo referencial. Lola Obrero tiene una calidad de ideas, de conceptos y de formas de expresarlos que es lo primordial que debe caracterizar a un autor o autora. Si no se tiene esto, la literatura, al final, se descose, le notamos los costurones a los libros. Hay un gran trabajo de carpintería, casi diría de ebanistería, ya que los relatos son una visión muy humana de las cosas. Lola, que bebe de muchas fuentes, porque muchas cosas le interesan, nos sumerge en Elche y su historia porque le apasiona. Puede que sea transmisora, como un acta casi notarial, del tiempo que le tocó vivir y del que, sin vivirlo, ha ido investigando en los libros de historia. Porque lo que somos es la consecuencia de lo que fuimos. La semilla ha germinado.