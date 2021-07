Socorrismo con un botón

Es un tópico que la cobertura móvil brille por su ausencia en las calas de Santa Pola. Este problema con la señal en un entorno natural hace que muchos veraneantes opten por acudir a otras playas donde sí se sientan más comunicados. E incluso los hay que hasta ahora recelaban de pasar el día bajo del faro por temor a necesitar una asistencia sanitaria y no tener socorristas cerca ni tampoco cobertura en el móvil para pedir ayuda.

Para evitar este tipo de situaciones, la villa marinera ha aumentado esta temporada estival el servicio de socorrismo, que por primera vez se amplía a dos de sus calas. En concreto a La Ermita y Bancal de l’Arena, donde desde hace unos días hay socorristas de Cruz Roja que permanecen en un punto fijo. En el resto de calas el Ayuntamiento ha instalado paneles SOS para reclamar atención sólo pulsando un botón.

Almudena Esteve suele veranear en la villa marinera. Esta ilicitana remarca que esta atención es importante porque «los fines de semana se mete mucha gente aquí y hasta ahora si te picaba una medusa tenías que salir corriendo al pueblo», apunta. Mari Mar García, madrileña con segunda residencia en Santa Pola, expone, al hilo, que cuando va con sus hijos es un condicionante que no haya socorristas para acudir o no porque no se siente segura, por lo que todo un acierto este aumento del servicio.

«La noticia del socorrismo es muy buena, siempre habíamos comentado por qué no había» cuentan José Azuar y Gracia Salvador, alicantinos que alternan La Albufera con estas calas.

Como el litoral santapolero es muy amplio y no puede haber un socorrista en cada cala, el Ayuntamiento además se las ha ingeniado para que los veraneantes se sientan seguros en el Cabo con los paneles SOS para que se pulse el botón .A partir de entonces le llega el aviso a los socorristas de los puntos más cercanos para acortar los tiempos de reacción ante emergencias. Eso sí, piden desde Cruz Roja que se pulse estrictamente cuando sea necesaria una intervención sanitaria, ya que reconocen que hay usuarios que no terminan de entender el fin de estos paneles y han llegado varios avisos para resolver dudas sobre cuestiones relativas a la playa.

Otra de las implementaciones que han llamado la atención este verano es la megafonía en diferentes puntos. Daniel Sebastián, coordinador de playas, apunta que esta herramienta es muy necesaria y es un paso adelante porque los profesionales pueden concienciar de una forma sencilla para que se cumplan las distancias de seguridad que marcan la pandemia de coronavirus, así como para avisar del estado del mar y recordar la hora de inicio y cierre del servicio. Otra de las ventajas es que sirve para ayudar en la búsqueda de menores extraviados o para alertar de una forma rápida del desalojo de la playa si fuese necesario, por lo que desde Cruz Roja señalan que es un sistema que llevaban tiempo reclamando y ahora ya está disponible. «Es algo que llevamos mucho tiempo reclamando», señala.

A finales de junio entró en vigor el nuevo contrato de salvamento por lo que hay a diario 27 socorristas cubriendo el litoral más dos técnicos de Emergencias para disponer de la ambulancia. En las riberas más grandes como Levante hay un enfermero y se ha reforzado el número de patrones de embarcación que llegan hasta el faro con moto acuática.