El PSOE de Santa Pola critica que el Ayuntamiento no informe del cambio a IFA para vacunar contra el coronavirus

El PSOE de Santa Pola reprocha que el Ayuntamiento no haya avisado a los vecinos que la vacunación contra el coronavirus para los residentes será en IFA y no en el pabellón Lara González. Los socialistas critican al equipo de gobierno por no haber comunicado a la población este cambio y también piden explicaciones de por qué la villa marinera no admite vacunaciones.

"Al enterarnos de la noticia, preguntamos mediante registro de entrada de 9 de julio, si había sucedido algún problema, o cual era la causa por la que se había detenido la vacunación en el Pabellón Lara González. Dicho registro de casi hace un mes, todavía no ha tenido respuesta alguna por parte de nuestra Alcaldesa. Y es que nos dirigimos directamente a ella porque su Concejala de Sanidad no sabemos donde está, y por lo que vemos, ni se le espera", reprochan duramente desde este grupo de la oposición. .

Critican, igualmente, que a nivel local no se está proporcionando "ningún tipo de información ni facilidades sobre el transporte público para que los santapoleros y santapoleras que necesiten de él puedan acudir a su cita".