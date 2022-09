La edil del PP de Crevillent, Laura Gomis, se quejó ayer de la gestión de los bono consumo y trasladó las «quejas e indignación de comerciantes y usuarios por la falta de organización del tripartito». La edil aseguró que aunque era comprensible que al comenzar existieran ciertos problemas de organización, «no lo es el hecho de que se haya permitido que los bonos fueran adquiridos en la web por ciudadanos de otras localidades o incluso menores. Sabemos, porque así nos lo han dicho muchos comerciantes, que los bonos han sido adquiridos por ciudadanos de otros municipios y que familias de la localidad han sacado bonos a nombre de menores».

El problema, según Gomis, se ha originado porque no se ha filtrado a través de la web que los bonos sólo pudieran ser adquiridos por vecinos de la localidad y mayores de edad, tal como recogen las bases aprobadas en pleno. «Ahora tienen que ser los propios comercios, adheridos a esta campaña, los que hagan una labor de investigación y fiscalización, que no les corresponde, porque corren el riesgo de no cobrar el 50% de la compra por parte de la empresa encargada de la gestión», dijo Gomis.

Según el PP, tras las quejas y denuncias que muchos usuarios han hecho en redes sociales, «el propio concejal de Comercio y Primer Teniente de Alcalde, Manuel Penalva tuvo que hacer un comunicado, recordando a los comerciantes que sólo pueden ser beneficiarios de los bonos las personas mayores de 18 años y residentes en Crevillent y además añadía que los establecimientos deben verificar en el momento de la venta, el bono junto con el DNI/NIE del cliente para comprobar que está asociado a ese documento, con el fin de acreditar la identidad y edad». La edil añadió que «para mayor preocupación de los comerciantes, el concejal de Comercio les recuerda que si en sus ventas aceptan bonos de personas menores de edad y no residentes en Crevillent, no serán compensados por parte de la entidad FACPYME por el importe irregularmente aplicado de dichos bonos y tendrán que asumir a su cargo la totalidad de su valor. Es insólito que la concejalía de Comercio derive su falta de organización a los propios comerciantes, que ahora tienen que hacer un trabajo de investigación que no les compete».