¿Qué se encontró al llegar al Ayuntamiento?

Estamos aterrizando todavía, todos los días encontramos muchos servicios y muy gordos que están sin contratar como las fiestas, que están a la vuelta de vacaciones. Hay facturas cuantiosas que tengo que firmar y no tienen respaldo contractual, y eso a cualquiera le llama la atención pero si vienes con una vena interventora que no puedes evitar imagínate. Entre esos servicios por contratar también está, por ejemplo, parques y jardines, o la reforma en colegios que anualmente se hace cuando se cierran en verano. Los deberes tenían que haberlos dejado hechos para que el 1 de julio empezaran las obras.

¿Están saneadas las cuentas?

Hay dinero en bancos pero el presupuesto tiene un desfase de tres millones. En breve tendré que hacer un presupuesto y no se si seré capaz de cuadrarlo. Lo que ha pasado en el Ayuntamiento es que para el pago de gasto como la luz, nóminas o mantenimiento de colegios en lugar de coger los ingresos normales que son el IBI e impuestos municipales fijos se han cogido ingresos extraordinarios, y no lo veo bien porque si no puedo aprobar presupuesto y tengo que prorrogar se prorrogan los créditos iniciales que apruebas, no las modificaciones de crédito, por lo que arrancaría con un presupuesto prorrogado al que le faltan tres millones porque la modificación de créditos no te deja la ley que la prorrogues.

¿Qué primeros pasos está dando?

Estoy intentando averiguar cuánta deuda tenemos, porque sé que en plena pandemia se han sacado préstamos. A 31 de diciembre había un ahorro extraordinario de remanente de ocho millones, que está bastante bien, pero del 1 de enero al 17 de junio que entramos se han comprometido seis millones y medio con remanente a través de una modificación de créditos. Estoy viendo si este equipo de gobierno quiere gastar o si es necesario para otras cosas.

La primera reprobación de la oposición este mandato es su sueldo y el del edil con dedicación exclusiva, que dicen que cobrará casi como un alcalde…

Acord miente. Hablan de un sueldo del anterior alcalde (José Manuel Penalva) de 45.000 euros, no es verdad, eso era hace cinco años, reto que enseñen la nómina que cobró el último mes cuando percibió 52.300 euros, hay 8.000 euros que se los están fumando. Y ellos tampoco dicen que en este Ayuntamiento se actualizan los sueldos todos los años, es un criterio. Por otro lado, no he tenido una subida de salario respecto a mi puesto anterior, gano menos y lo sabía, aquí por dinero precisamente no estoy. Luego, todos los concejales cobran el mismo importe por hora, es verdad que cada uno tiene unas dedicaciones y en la oposición hay cuatro o cinco personas que cobran 18.000 euros. Cuando gobernaban (refiriéndose a Compromís, l’Esquerra y PSOE) tenían seis dedicaciones de 28 horas. Nosotros sólo una dedicación exclusiva, tres de 24 horas y una de 17. Ellos tenían dedicación por un importe máximo de 215 horas y nosotros 185 horas y media. A esta corporación le cuesta menos dinero el tema de políticos, eso no se dice. Están rabiosos porque sé hacer números y sé mover las hojas excel. Ellos piden, ellos cobran, tienen cuatro dedicaciones Acord y una el PSOE, que nos ha aprobado a favor, no habremos hecho las cosas tan mal.

¿Funcionará mejor esta redistribución?

Confío mucho en mi gente, está muy preparada. Que nos den un margen de confianza, si dentro de cinco meses ven que las concejalías no funcionan que se quejen pero decir eso y engañar al vecino es muy fuerte.

¿Cuál es su proyecto estrella?

Uno sería desbloquear el Teatro Chapí. Es un edificio que está bastante bien, muy avanzado pero no para abrir como decía el equipo de gobierno anterior. Hay 700.000 euros en el presupuesto para hacer una primera fase de esos tres millones que faltan por hacer y son todo cableados, cosas internas. ¿Tú abres y te vas a vivir a tu casa sin cableados? Luego en el auditorio las butacas y todo es precioso pero te ves un agujero tremendo que es el foso donde irá la orquesta que sube la plataforma. No hay plataforma, ¿tú abres con eso el teatro? No hay ni una mesa de recepción, de cafetería sólo hay una bancada.

¿El Mercado de Abastos llegará a ser un referente?

Quiero que sea un proyecto del pueblo involucrando a todos los que vayan a vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Vamos a ponernos el bolso en el brazo, las llaves en el coche e irnos a València y Alicante o donde haga falta en busca de financiación, porque nosotros solos no vamos a ser capaces de hacerlo. Este municipio tiene que despegar y no vamos a mirar en el hermano pobre sino en el rico, vamos a ver proyectos ambiciosos y no vamos a hacer remiendos, vamos a apostar por un proyecto como Dios manda e intentar ser referentes. Vamos a tener mucha ambición, supongo que llegaremos, ganas de trabajar no nos faltan.

¿Por qué necesita Crevillent el TRAM?

Va a llegar a la estación del AVE a 8 kilómetros escasos, hay mucha gente que va a la universidad, trabajadores que van al parque empresarial de Torrellano y al IMED, ¿por qué no vamos a subirnos nosotros a ese carro? Es un medio de transporte moderno y nos lo ponen al lado de Crevillent, vamos a pelearlo.

¿A qué ha renunciado el PP al pactar con Vox?

Ha sido un pacto muy moderado, muy tranquilo. Gema Escolano es una chica muy normal, nosotros somos gente muy normal y no entiendo todo ese revuelo con Vox, no sé si es que a nivel nacional jugamos en otra liga, porque a nivel municipal no hemos tenido ningún problema. Es verdad que nos pidieron la primera tenencia de alcalde, que es una cosa que también veo lógica.

La principal crítica a la formación de sus socios de gobierno es que se pueda retroceder en derechos…

Aquí no vamos a perder ningún derecho, vamos a luchar porque todo siga igual pero vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a modernizarnos, en nuestro equipo hay gente joven con ideas nuevas, eso no significa renunciar, hay que tener la mente abierta.