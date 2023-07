La presidenta de los Moros y Cristianos, María Asunción Pérez, será la pregonera de las Fiestas de Santa Pola 2023, según se ha dado a conocer esta tarde. María Asunción Pérez Martínez comenzó su andadura festera en 1976 en la comparsa Beduinos y lleva 25 años al frente de la Asociación Festero-Cultural de Moros y Cristianos de Santa Pola. "Ahora le llega el honor de pregonar nuestras fiestas patronales", ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La alcaldesa Loreto Serrano, acompañada por la concejala de Fiestas, Nely Baile ha desvelado esta tarde uno de los secretos más esperados cada año: el nombre de la persona que pregonará las Fiestas 2023 la noche del próximo 31 de agosto.

Baluarte del Duque

En un acto celebrado en el Baluarte del Duque del Castillo-Fortaleza en resencia de varios de los anteriores pregoneros y pregoneras, la corporación municipal, autoridades locales y festeras, la alcaldesa ha agradecido a María Asunción Pérez “que haya aceptado nuestra invitación. Es un honor para Santa Pola que una mujer más se incorpore a la importante lista de 50 personas que, a lo largo de los años, han preparado y transmitido un discurso tan importante como el pregón que nos invita a iniciar y disfrutar de los días más especiales del año, las Fiestas en Honor a Nuestra Patrona la Virgen de Loreto”.

Vinculación

El Ayuntamiento de Santa Pola ha destacado de la pregonera el que "ha crecido en el corazón de la villa y ha estado durante toda su vida vinculada de una manera activa a todo lo que rodea las Fiestas, lo que la convierte en un referente destacado, en toda una personalidad del mundo festero local.

La elección se debe a que Pérez Martínez, "es una persona en la que confluyen dos rasgos muy importantes y significativos de nuestras Fiestas: procede de una familia muy unida a nuestra Patrona la Virgen de Loreto y está emparentada con una de las familias fundadoras de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos".

Beduinos

Su andadura festera comienza en 1976, junto a su marido y de la mano de su suegra, en la comparsa Beduinos. Es en esta agrupación, que en 2019 celebró su 50 aniversario, en la que participa activamente organizando actos tanto de la propia comparsa como de su filada, a la que representó en 1986 como Sultana Beduina", explica el Ayuntamiento de Santa Pola

"El valor por conservar tradiciones, el sentir festero y la cultura de nuestro pueblo son muy importantes para ella y es algo que ha sabido inculcar muy bien a sus tres hijos, a sus siete nietos, al resto de su familia, a sus amigos y a todos aquellos que la conocen. Prueba de ello es su colaboración en la organización de la Venida de la Virgen, en las Cabalgatas de Papá Noel y de los Reyes Magos, así como en otros muchos aspectos de la vida cultural de Santa Pola", asegura el Ayuntamiento en el nombramiento.

Coral Levantina

Cantó en la Coral Levantina desde sus inicios, pertenece a la Cofradía La Dolorosa de la Semana Santa desde su fundación y, actualmente, forma parte del Coro de Los Dolores. Cumple 25 años al frente de los Moros y Cristianos. Desde 1998 ostenta el cargo de presidenta de la Asociación Festero-Cultural de Moros y Cristianos de Santa Pola.

Para Loreto Serrano “no puede haber mejor celebración de este aniversario, ni mejor reconocimiento de esta importante trayectoria de éxitos en el mundo festero y cultural, que hacerlo como pregonera de nuestras Fiestas”.

Una gran responsabilidad pero también un gran reto

La flamante pregonera dio las "gracias a la alcaldesa porque ni en sueños había pensado ser pregonera de mi pueblo. He trabajado durante mucho para que las fiestas sean un orgullo para Santa Pola y para todas las personas que vienen a verlas. La verdad es que ni sabía que cumplía 25 años al frente de la asociación. Me imponía mucho hablar en público en un evento tan grande, pero decidí aprovechar la oportunidad que me han dado. Supone mucha responsabilidad pero es un reto dar lo mejor de mí en este pregón, que espero que todos los santapoleros disfruten y se sientan identificados con él".

También quiso "agradecer vuestra presencia a todos los pregoneros anteriores porque sois un espejo donde mirarme". La concejal de Fiestas, Nely Baile, se dirigió a María Asunción Pérez para darle "mi más sincera enhorabuena y el agradecimiento por ser una de las personas más comprometidas con la fiesta, un auténtico referente para todos por tu gran amor a la fiesta".

María Asunción Pérez releva el próximo 31 de agosto en el cargo al que fue nuestro último pregonero, Carlos Mazón Guixot, entonces presidente de la Diputación de Alicante y desde hace unos días presidente de la Generalitat Valenciana.