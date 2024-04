La mejora del instituto Cap de L'Aljub de Santa Pola se eterniza

El último pleno del Ayuntamiento de Santa Pola ha aprobado solicitar un nuevo Plan Edificant para el IES Cap de L’Aljub. Por unanimidad se acordó renunciar al anterior plan, que incluía una ampliación del centro, y actualizarlo con las propuestas sugeridas y consensuadas con la comunidad educativa del instituto, que incluyen dos nuevas instalaciones de talleres y la rehabilitación y reforma del edificio actual, según siempre una nota de prensa del Consistorio.

Así las cosas, uno de los puntos más destacables de la sesión plenaria del pasado mes marzo fue la renuncia y nueva solicitud de actuaciones en el IES Cap de L’Aljub, en el marco del Plan Edificant de la Consellería de Educación.

Según explicó la alcaldesa, Loreto Serrano, después de muchas reuniones con conselleria los técnicos les trasladaron que era preferible renunciar al plan solicitado y pedir uno nuevo, actualizando todas las necesidades del centro que no estaban incluidas en el anterior.

Cambio consensuado

Óscar Valenzuela, concejal de Educación, explicó por su parte que se trata de un "cambio de actuación consensuado" con el IES a partir de sus peticiones. "Renunciamos a las actuaciones solicitadas en 2021 y solicitamos una nueva actuación que incluya la construcción de una instalación de talleres de prácticas donde albergar el aumento de grupos de los ciclos formativos de la familia de Hostelería y Turismo, la construcción de una instalación de talleres prácticos donde albergar el nuevo ciclo formativo de grado medio de Mantenimiento de Embarcaciones de Recreo y, por último, la rehabilitación y reforma del edificio y de las instalaciones existentes”, según el mencionado edil.

Pleno en el Ayuntamiento de Santa Pola / Información

Por otro lado, en el pleno se aprobó por unanimidad una propuesta de Intervención para hacer una modificación del control fiscal del Ayuntamiento. Asimismo se dio cuenta del plan presupuestario a medio plazo hasta 2027, un requisito que marca el Ministerio de Hacienda y que prevé un incremento de los ingresos y los gastos del 2,8% de media, así como del plan anual de control financiero de las anualidades 2022 y 2023, según siempre la mencionada nota de prensa.

Mociones de la oposición

El grupo socialista presentó una moción para la creación de una cartelería específica de ubicación de comercios locales que la edil Loli Tomás justificó “como resultado de reuniones con la Asociación de Comerciantes y para visibilizar más el pequeño comercio”.

La alcaldesa respondió que, según la asociación, la propuesta es del PSOE y no de ellos. "No vemos factible crear directorios físicos, tenemos más de 5.000 establecimientos y no podemos mostrar unos sí y otros no. Me parece perfecto visibilizar al comercio, pero trabajamos en la línea de digitalizar los recursos y por esa línea sí que podríamos estudiarlo”, agregó la primera edil, según siempre la mencionada nota de prensa municipal.

Así las cosas, la moción se rechazó con los votos en contra del grupo popular, abstención de Vox y a favor del PSOE y Més Santa Pola.

También el PSOE volvió a traer a pleno la moción para sustituir la cartelería de la sierra con la participación de la comunidad educativa. Tras un receso en el que se reunieron los portavoces, se acordó por unanimidad descartar la propuesta original porque el equipo de gobierno ya cuenta con un proyecto en marcha, pero sí hacerlo a través del proyecto URBACT.

Participación ciudadana

Més Santa Pola presentó una moción para la promoción de la participación ciudadana, que se aprobó por unanimidad. Según explicó su edil Esteve Ruiz, la propuesta es convocar "consejos de participación, actualizar reglamentos para nuevas convocatorias y lanzar presupuestos participativos para el 2025”, y añadió que se alegraba de que hubiera consenso en este tema.

El concejal de Hacienda, José Pedro Martínez, recordó que ya se están haciendo convocatorias en ese sentido, como por ejemplo en Juventud, Mayores y Deportes "aunque no sea el mismo foro, y es importante actualizar los reglamentos. En los presupuestos participativos sería bueno que los ciudadanos pudieran hacer propuestas y votar, buscando la mejor fórmula”.

Museo al aire libre

Otra propuesta de Més Santa Pola fue la apertura del museo al aire libre del Portus Ilicitanus. Según Anna Antón, “sería interesante que se pudiera abrir a nivel turístico y cultural, no solo con las visitas guiadas y puntuales, sino con periodicidad en su apertura. Somos conscientes de la falta de personal, por eso proponemos una licitación para organizar las visitas”.

Loreto Serrano explicó en este sentido que se están haciendo las rutas guiadas, aunque no se están llenando. "Ahora hay que sacar una licitación, que se está preparando desde Turismo, pasando de contrato menor a licitación. Este año hemos creado una plaza más, pero estamos teniendo muchos problemas con la plantilla al eliminar la colaboración social y tener limitaciones por ley. Tenemos un plan director del Portus Ilicitanus que demuestra nuestro compromiso, pero todo dependerá de la disponibilidad que tengamos”.

La concejal de Personal, Ana Blasco, añadió que tenían clara esa propuesta y que estaban trabajando en ello. "El camino está iniciado, por lo que no le veo sentido a aprobar algo que ya está en marcha”, agregaba.

Por su parte, el concejal de Hacienda insistió en que en esta cuestión estaban todos de acuerdo y que existe "un compromiso de aumentar la plantilla todo lo posible. Propongo cambiar `iniciar el proceso´ por `continuar el proceso´". Ante la negativa de Més Santa Pola de cambiar la propuesta, se rechazó con los votos en contra de PP y Vox.