El IES Cap de l’Aljub es el único centro educativo de la Comunidad Valenciana y uno de los dos públicos del país (el otro se encuentra en Baleares) con un ciclo formativo de Formación Profesional (FP), de grado medio en Mantenimiento de Barcos de Recreo, estudios que ahora están haciendo aguas porque los estudiantes, cerca de medio centenar entre los dos cursos, no tienen dónde realizar las prácticas. Ante esta situación, que ha provocado incluso que algunos alumnos que venían desplazados para esta formación hayan desistido de continuar con los estudios, han convocado dos días de protesta a final de mes, días 29 y 30, que se realizarán ante el Ayuntamiento y la propia Dirección Provincial de la Conselleria de Educación.

Se da la circunstancia de que hace ahora cinco semanas, la alcaldesa, Loreto Serrano, a través de un comunicado, aseguró que el problema se había resuelto tras una reunión que había mantenido en València con la directora general de FP, Marta Armendia. Pero a día de hoy no hay clases. Desde el Ayuntamiento se interesaron ayer por esta situación.

Autorizados por el Ministerio

Estudiantes, profesores, las empresas del sector y la propia Conselleria de Educación sacaron el pasado año brillo a la puesta en marcha de estos estudios, cuatro años después de que fueran autorizados por el Ministerio como una solución a la demanda de un sector, el de la náutica en España, que reclama profesionales cualificados ante la progresiva desaparición de trabajadores por jubilación y que necesitaban de incentivos para que los jóvenes se interesaran por ello, como es una formación reglada.

En 2019 el pleno municipal de la villa aprobó solicitar los estudios y un año más tarde se concedió el ciclo. El IES Cap de l’Aljub se convertía así no solo en un centro de referencia en formación del sector de la restauración (cocineros, camareros,...) sino también en pionero en otro oficio tradicional de Santa Pola: todo lo relacionado con el mundo de la náutica. El principal problema de estos estudios de grado medio, que comprenden 2.000 horas a lo largo de dos años donde una parte fundamental es la práctica, era disponer de instalaciones para realizarlas porque es imposible que un instituto se convierta en un astillero donde se manejen barcos, motores, velas, estructuras, cámaras de pintado o extractores de pintado por obvias razones presupuestarias.

Acuerdo

La Generalitat firmó un acuerdo con la empresa Astilleros Astondoa que puso a disposición sus instalaciones. El propio director general de FP en aquellos momentos, Manuel Gomicia, acudió el pasado curso para comprobar cómo el acuerdo daba sus frutos junto a la consellera Raquel Tamarit (las imágenes son de aquel día). El IES Cap de l’Aljub había comenzado a recibir alumnos de otras poblaciones con vocación marinera de la provincia, de la comunidad y del resto de España, incluso de Baleares, pese a que es las islas ya existe el otro centro educativo público para estos estudios, pero la demanda supera la oferta, como pudieron comprobar.

El nuevo gobierno autonómico ha decidido rescindir el convenio con Astilleros Astondoa porque no se cumplirían todos los requisitos que consideraban necesarios, según fuentes de la Conselleria de Educación consultadas por el diario tras conocer esta situación. Mientras, el centro educativo se ha planteado el reconvertir parte de un pabellón en una zona de prácticas formativas, aunque sin condiciones para esta actividad a expensas de soluciones que no llegan y con un alumnado que ha pasado del malestar al enfado que quieren hacer ahora patente. El mismo portavoz de Educación aclaró ayer a INFORMACIÓN sobre el hecho de que los estudiantes lleven medio curso, desde septiembre, sin prácticas que estas, «se paralizaron porque la anterior Conselleria no gestionó la firma de un convenio con Astilleros Astondoa para su realización». Otras fuentes consultadas por el diario aseguraron que esto no era así, más bien que a la nueva dirección educativa autonómica no le convencía cómo se encontraba establecido dicho acuerdo, pero como tal sí existía y era válido.

Empresa

«Desde Conselleria hemos hablado con la empresa y hemos acordado que, a partir del lunes próximo, 22 de enero de 2024, el alumnado vuelva a realizar las prácticas en sus instalaciones. Estamos trabajando para firmar un convenio con informe de oportunidad y necesidad para regularizar la situación. Estos alumnos están cubiertos por la póliza de seguros que teníamos para el alumnado que hacía FCTs y prácticas fuera de los centros educativos». Ahí, en la póliza de seguros, parece que residía el problema por el que el nuevo convenio no se firmó.