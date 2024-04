Crevillent vive este viernes su pasacalles festeros del Mig Any de los Moros y Cristianos

Crevillent celebra estos días los actos centrales de su Mig Any de las fiestas de Moros y Cristianos y este viernes 19 de abril se realizará el popular pasacalles en el que participan todas las comparsas y en el que presentan a sus nuevos cargos para las celebraciones de octubre. El desfile comenzará a las 20 horas desde la plaza Chapí y lo iniciarán las huestes cristianas con el recorrido habitual hasta el Casal festero, donde se realizará La Cridà. Esa misma noche, los comparsistas realizarán pasacalles por las calles del centro de la localidad y a las 12.30, en la plaza de la Constitución, se celebrará el "Gran Fin de Fiesta" con la actuación de Pablo Músico, DJ que ya ha estado en numerosas ocasiones en Crevillent, la última de ellas en Domingo de Ramos, además de haber participado en la Barraca Popular y el Festival Negrita en Alicante, y de Juanjo Vivancos, DJ residente de las discotecas conocidas de la provincia Copity y Sala The One.

Los actos continuarán el sábado con el pasacalles de los cargos festeros de 2023 y 2024 a las 17.45 horas desde el Casal. Visitarán las sedes de las comparsas que ostentan las capitanías, Castellano Leonesa y Benimerins. El evento acabará en la Casa Municipal de Cultura, donde uno de los cargos de hace 25 años leerá una semblanza de la Festa. A las 19.45 comenzará el concierto de música festera a cargo de la Asociación Artístico-Musical de Oliva. Bajo la dirección de Miguel Ángel Grau Martínez interpretará 9 piezas entre pasodobles y marchas, para concluir con el Himne a la Festa de Crevillent, de Ramón Mas López (música) y Ricardo Tejada Marcos (letra).

Próximos actos

Las actividades ya continuarán el martes con el campeonato de chinchón y el fin de semana siguiente, cuando se realizará una extracción extraordinaria de sangre y la comida de convivencia festera en el Parc Nou.

Dentro de los actos del Mig Any, recientemente se ha dado a conocer el nombre del ganador del IV Concurso de Vídeo Promocional de las Fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent, galardón que ha recaído un año más en el crevillentino Jose Ramón Candela Davó. La proyección del documental tuvo lugar del día 16 de abril en el Salón de Actos de la Casa de Cultura José Candela Lledó de Crevillent.

Premios concurso de dibujo

Además, la Asociación de Fiestas San Francisco de Asís falló los premios del XXII Concurso de Dibujo con el tema "Moros y Cristianos", actividad destinada a estudiantes de primaria de los Colegios de la localidad con la participación especial de los alumnos del Centro Ocupacional "Nuestra Señora de los Desamparados". Los premiados fueron los siguientes:

El presidente de la Asociación de Fiestas de Crevillent se dirige a los participantes en el concurso de dibujo / INFORMACIÓN

PRIMEROS PREMIOS, correspondientes a los tres ciclos de Educación Primaria:

PRIMER CICLO

Amina Soulai El Taqafi 1ºPrimaria

CEIP Miguel Hernández

SEGUNDO CICLO

Malak Musulmán 4ºPrimaria

CEIP Miguel Hernández

TERCER CICLO

Araceli Magallón Murcia 6ºPrimaria

CEIP Ntra. Sra. de la esperanza

Público asistente a la entrega de premios del concurso de dibujo. A la derecha, con su cámara, el ganador del premio al mejor vídeo promocional / INFORMACIÓN

SEGUNDOS PREMIOS, correspondientes a los tres ciclos de Educación Primaria:

PRIMER CICLO

Pau Ferrández Mas 2ºPrimaria

CEIP Ntra. Sra. de la esperanza

SEGUNDO CICLO

Vega Culiañez Torregrosa 3ºPrimaria

Ntra. Sra. del carmen

TERCER CICLO

Mar Giménez Candela 5ºPrimaria

Ntra. Sra. del carmen

PREMIO para el alumno con necesidades educativas especiales:

YOUSSEF OUAHIDI

CEIP NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA

PREMIO ESPECIAL A LOS ALUMNOS DEL CENTRO OCUPACIONAL:

Centro Ocupacional Virgen de los Desamparados.